طريقة عمل أصابع زينب التركية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبأقل تكلفة

أصابع زينب التركية ، تعتبر من الحلويات المشهورة التي يتم عملها بكثرة في شهر رمضان والمناسبات، وتعتبر من الحلويات التي يحبها الكثير، حيث يتم تقديمها مع كوب من الشاي أو القهوة، وتعتبر من الحلويات التي تختلف طريقة تحضيرها من بلد لآخر، وتحتوي على الكثير من السكريات والنشويات التي تعطي لها مذاق رائع، وتعتبر من الحلويات الشرقية المشهورة جداً في تركيا، وسوف نقدم لكم متابعينا من خلال موقعنا ثقفني طريقة تحضير أصابع زينب التركية خطوة بخطوة وبكل سهولة.

مكونات عمل أصابع زينب التركية

تحتوي أصابع زينب التركية على بعض المكونات اللذيذة وسهلة التحضير وهي كالتالي:-

3 أكواب من الدقيق الأبيض.

2 كوب كبير من السميد الناعم.

2 ملعقة كبيرة من اليانسون المطحون.

2 ملعقة كبيرة من الشمر المطحون.

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

ملعقة صغيرة من كربونات الصوديوم.

كوب كبير من زيت الزيتون.

2 كوب من الماء.

2 كوب زيت للقلي.

4 أكواب من القطر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير أصابع زينب التركية اللذيذة في المنزل خطوة بخطوة وهي كالاتي:-

تحضير غناء ونضع به الدقيق والسميد واليانسون والشومر والقرفة والكربونات الصوديوم ونخلط المكونات جيداً. نضيف بعد ذلك زيت الزيتون ونفرك الدقيق جيداً حتى تمتزج المكونات معاً. نضيف الماء الى الخليط مع الاستمرار في العجن حتى تتكون لدينا عجينة متجانسة، وتترك العجينة حتى ترتاح لمدة ساعة كاملة. تقطيع العجينة الى كرات صغيرة ونشكلها الى اصابع ثم قومي بتحضير مصفاة مثقبة ونرص عليها الأصابع حتي تشكل على شكل مزخرف. تحضير مقلاة ونضعها على النار ونضع بها كمية من الزيت ونترك الزيت يسخن ثم نضع الأصابع ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي. نخرج الأصابع ونضعها في الشربات الساخن لمدة دقيقة نخرجه يصفى ونضعه في طبق التقديم وتقدم بجانب كوب العصير بالهنا والشفا.

ملحوظة على سر عملها مقرمشة

على من يرغب في عملها مقرمشة يجب ان يكون الزيت كثير ونضعها في الشربات مباشرتاً وهي ساخنة، ويجب ان تكون الشربات ثقيلة وساخنة حتى تتشرب جيداً، ويتم القلي على نار هادئة حتي تنضج بهدوء.