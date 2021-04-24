طريقة عمل كريم مزيل الشعر من الجسم والمناطق الحساسة بالمنزل

كريم مزيل الشعر ، من الكريمات التي لا يمكن الاستغناء عنها والتي تبحث عنها جميع السيدات لحل مشكلة الشعر الزائد بالجسم، وتوجد طرق صعبة لإزالة الشعر من الجسم مثل السويت والليزر والشمع وشفرة الحلاقة التي تهيج الجلد وتسبب الاحمرار، يمتلك الكريم بعض المكونات الطبيعية التي تعمل على إزالة الشعر بشكل جيداً، ولا يسبب أي ألم عند وضعه ويساعد على تفتيح المناطق الداكنة، فاذا كنتي تعانين من مشكلة الشعر الزائد، فسوف نعرفك من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم مزيل الشعرمن الجسم والمناطق الحساسة بمكونات طبيعية تساعدك على التخلص من الشعر الزائد بكل سهولة بخطوات بالمنزل.

مكونات كريم مزيل الشعر

يتكون الكريم من مكونات بسيطة التي تجعل البشرة صافية وخالية من الشعر سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من معجون الأسنان. ملعقة كبيرة من السكر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم مزيل الشعر الطبيعي بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر طبق ونضع به ملعقة السكر والمعجون ونخفقهم جيداً حتى تصبح مثل الكريمة.

نقوم بفرد الكريم على المنطقة المراد إزالة الشعر منها ونترك الكريم حتى ينشف تماماً.

نقوم بفرك الكريم بحركة دائرية بعكس نمو الشعر حتى نتخلص من الشعر كله.

سوف تلاحظي أن الشعر بداء يتساقط بسرعة كبيرة ويبح ملمس الجلد ناعم مثل الحرير.

نقوم بشطف الكريم من على الجلد بواسطة الماء الفاتر حتى يختفي تماماً.

كرري هذه الطريقة مرة كل أسبوع حتى تحصلي على أفضل النتائج.

طريقة عمل كريم البيكنج بودر والشبة لإزالة شعر الجسم

سوف نتعرف على طريقة سهلة وبسيطة لعمل الكريم بالمنزل وهى كما يلي:-