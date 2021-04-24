طريقة عمل ماسك القهوة والعسل السحري لإزالة التجاعيد وتبييض الوجه

ماسك القهوة والعسل ، من المكونات الطبيعية التي تعالج جميع مشاكل البشرة، حيث أن القهوة لها الكثير من الفوائد للبشرة وكذلك العسل، حيث يحتوي على كثير من الخصائص المضادة للجراثيم والبكتيريا التي تظهر على الوجه، ويعالج الجلد بسرعة كبيرة وينقيه من الشوائب، وتحتوي القهوة على أحماض الكافيين التي تقوم بتقشير البشرة بطريقة طبيعية، وله خصائص مضادة للالتهابات، وتساعد في زيادة الكولاجين بالبشرة، وتستطيع كل سيدة منزل أن تحضر هذه الوصفة في المنزل بكل سهولة لأنها سهلة وبسيطة ولا تستغرق وقت في إعدادها، وتوجد العديد من الماسكات الطبيعية، التي تستخدم في علاج مشاكل البشرة ومنها ماسك البقدونس، وماسك الكركم، وماسك الزنجبيل والزبادي، والعديد من الماسكات الأخرى التي ليس لها أي أضرار على البشرة لأن مكوناتها طبيعية، ولا تحتوي على أي مواد كيميائية ضارة بالبشرة، وسوف نتعرف على واحد من هذه الماسكات الطبيعية من خلال موقع ثقفني الإخباري، وهو ماسك القهوة والعسل السحري بالمنزل.

مكونات ماسك القهوة والعسل لترطيب البشرة وتغذيتها

يتكون هذا الماسك من بعض المكونات البسيطة المتوفرة بكثرة وهى كما يلي:-

2 ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.

3 ملاعق كبيرة حليب كامل الدسم أو الزبادي.

عدد 1 ملعقة كبيرة من العسل.

طريقة التحضير

تحتوي الطريقة على خطوات سهلة وبسيطة وتستطيع أي سيدة أن تقوم بتحضيرها في المنزل وهى كالآتي:-

نقوم بخليط جميع المقادير السابقة مع بعضها البعض بشكل جيد. نقوم بوضع المزيج على البشرة، وندلكه بشكل دائري مدة 10 دقائق، ونتركه على البشرة فترة صغيرة. نغسل الوجه بالماء الفاتر جيداً.

مكونات ماسك القهوة والعسل لتقشير البشرة

تشتمل هذه الوصفة على بعض المكونات الطبيعية البسيطة المتوفرة وهى كما يلي:-

3 ملاعق كبيرة قهوة مطحونة.

1 ملعقة كبيرة عسل.

1 ملعقة كبيرة زيت جوز هند نقي.

طريقة التحضير

طريقة تحضيره سهلة بسيطة جداً، وتستطيع أي سيدة أن تقوم بتحضيره بالمنزل بكل سهولة من خلال إتباع الخطوات التالية:-