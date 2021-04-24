طريقة عمل مهلبية النسكافيه ب 4 مكونات فقط سهلة وسريعة التحضير

طريقة عمل مهلبية النسكافيه ، من ألذ الحلويات سريعة التحضير وبمكونات اقتصادية في المطبخ، هي حلوى المهلبية واليوم ب 4 مكونات فقط ستقومين بإعداد مهلبيه النسكافية الشهية، والتي تنال إعجاب الكثيرين، نتمنى أن تنال إعجابكم من خلال مقالتنا طريقة عمل مهلبية النسكافيه بمكونات اقتصادية موجودة في كل مطبخ وكل منزل سريعة التحضير، تابعوا مقالتنا اليوم .طريقة عمل مهلبية النسكافيه سهلة
سنقوم بإعداد مهلبية النسكافيه ب 4 مكونات فقط موجودة في مطبخك، إليك مكونات مهلبية النسكافيه :
- 3 كوب حليب كامل الدسم.
- 4 ملاعق كبيرة نشا.
- 4 ملاعق كبيرة سكر.
- ملعقة كبيرة من النسكافيه.
- في وعاء فارغ، أضيفي النسكافيه وأذيبي الحليب مع النسكافيه والنشا علي البارد جيداً.
- ثم ارفعي الوعاء علي نار هادئة، قومي بمزج الخليط معاً، ثم أضيفي السكر واستمر في التقليب حتى يتم ذوبان السكر.
- استمري بتقليب مكونات مهلبية النسكافيه حتى يثقل قوامها، ثم ارفعيها من النار وقومي بصب مهلبية النسكافيه في أطباق أو أكواب، وتحفظ في الثلاجة حتى تتماسك مهلبية النسكافيه.
- ويمكنك تقديمها بالتزيين مع بسكوت الكاكاو ورشة من النسكافيه علي وش المهلبية.
طريقة عمل صوابع زينب زي المحلات بسهولة بالصور في البيت.مهلبية الشوكولاتة بالكاكاو الخام
مكونات مهلبية الشوكولاتة سهلة واقتصادية، ويمكنك أن تعدها إذا كان متوفر لديك الكاكاو الخام، إليك طريقة مهلبية الشوكولاتة بالتفصيل:
- كوب كاكاو خام.
- 1/2 كوب نشا.
- كوب ونصف من السكر الأبيض.
- ملعقة ملح صغيرة.
- 2 كوب زبدة.
- 2 كوب حليب.
- ملعقة فانيليا.
- 1/2 كوب حليب خالي الدسم.
- في حلة أضيفي مكونات مهلبية الشوكولاتة الجافة الكاكاو والنشا والسكر والملح واخلطيهم، كما في طريقة عمل مهلبية النسكافيه.
- ثم قومي بإضافة الحليب والزبدة إلي المكونات الجافة، وعلي نار متوسطة ضعي المكونات وقومي بالتقليب معاً.
- ثم قومي بتهدئة النار واتركي الخليط ينضج، ثم قومي بتقليب مهلبية الشوكولاتة مرة أخرى ثم أزيليه من علي النار وقومي بإضافة الفانيليا وبعدها صفي خليط مهلبية الشوكولاتة.
- ويقدم في أكواب التقديم بعد حفظه في الثلاجة للتماسك، وبذلك نكون أنهينا مقالتنا عن طريقة عمل مهلبية النسكافيه.
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طريقة عمل مهلبية النسكافيه ، من ألذ الحلويات سريعة التحضير وبمكونات اقتصادية في المطبخ، هي حلوى المهلبية واليوم ب 4 مكونات فقط ستقومين بإعداد مهلبيه النسكافية الشهية، والتي تنال إعجاب الكثيرين، نتمنى أن تنال إعجابكم من خلال مقالتنا طريقة عمل مهلبية النسكافيه بمكونات اقتصادية موجودة في كل مطبخ وكل منزل سريعة التحضير، تابعوا مقالتنا اليوم .طريقة عمل مهلبية النسكافيه سهلة
سنقوم بإعداد مهلبية النسكافيه ب 4 مكونات فقط موجودة في مطبخك، إليك مكونات مهلبية النسكافيه :
- 3 كوب حليب كامل الدسم.
- 4 ملاعق كبيرة نشا.
- 4 ملاعق كبيرة سكر.
- ملعقة كبيرة من النسكافيه.
- في وعاء فارغ، أضيفي النسكافيه وأذيبي الحليب مع النسكافيه والنشا علي البارد جيداً.
- ثم ارفعي الوعاء علي نار هادئة، قومي بمزج الخليط معاً، ثم أضيفي السكر واستمر في التقليب حتى يتم ذوبان السكر.
- استمري بتقليب مكونات مهلبية النسكافيه حتى يثقل قوامها، ثم ارفعيها من النار وقومي بصب مهلبية النسكافيه في أطباق أو أكواب، وتحفظ في الثلاجة حتى تتماسك مهلبية النسكافيه.
- ويمكنك تقديمها بالتزيين مع بسكوت الكاكاو ورشة من النسكافيه علي وش المهلبية.
طريقة عمل صوابع زينب زي المحلات بسهولة بالصور في البيت.مهلبية الشوكولاتة بالكاكاو الخام
مكونات مهلبية الشوكولاتة سهلة واقتصادية، ويمكنك أن تعدها إذا كان متوفر لديك الكاكاو الخام، إليك طريقة مهلبية الشوكولاتة بالتفصيل:
- كوب كاكاو خام.
- 1/2 كوب نشا.
- كوب ونصف من السكر الأبيض.
- ملعقة ملح صغيرة.
- 2 كوب زبدة.
- 2 كوب حليب.
- ملعقة فانيليا.
- 1/2 كوب حليب خالي الدسم.
- في حلة أضيفي مكونات مهلبية الشوكولاتة الجافة الكاكاو والنشا والسكر والملح واخلطيهم، كما في طريقة عمل مهلبية النسكافيه.
- ثم قومي بإضافة الحليب والزبدة إلي المكونات الجافة، وعلي نار متوسطة ضعي المكونات وقومي بالتقليب معاً.
- ثم قومي بتهدئة النار واتركي الخليط ينضج، ثم قومي بتقليب مهلبية الشوكولاتة مرة أخرى ثم أزيليه من علي النار وقومي بإضافة الفانيليا وبعدها صفي خليط مهلبية الشوكولاتة.
- ويقدم في أكواب التقديم بعد حفظه في الثلاجة للتماسك، وبذلك نكون أنهينا مقالتنا عن طريقة عمل مهلبية النسكافيه.
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