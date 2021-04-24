طريقة كيكة الزبادي الهشة للشيف فاطمة أبو حاتي سهلة وسريعة

طريقة كيكة الزبادي ، كيك الرواني، كيك البسبوسة، طعم رائع وتحفة بطريقة سهلة وبسيطة، بمقادير بسيطة في المنزل ستقومين بإعداد ألذ كيك زبادي، في مقالتنا اليوم نقوم بتقديم طريقة كيكة الزبادي الهشة للشيف فاطمة أبو حاتي بطريقة سهلة وسريعة وبمكونات اقتصادية موجود في مطبخك، وسنقدم معها مقادير الشربات التي سنسقي به كيك الزبادي الهشة . طريقة كيكة الزبادي بالمقادير طريقة كيكة الزبادي بالمقادير سنقوم الآن بتقديم خطوات تحضير كيكة الزبادي الهشة وأولاً سنقوم بتحضير الشربات الذي سنسقي به كيكة الزبادي شربات كيكة الزبادي 2 كوب سكر.

كوب ونصف ماء.

عصير نص ليمونه. شربات كيكة الزبادي ضعي السكر والماء علي النار، وبعد أن يغلوا قومي بوضع عصير نصف ليمونه، واتركيهم يبردوا، وقومي ب تحضير كيكة الزبادي. إليك في مقالة سابقة طريقة عمل الكانيلوني علي طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي. كيكة الزبادي كوب من الدقيق.

كوب من دقيق السميد.

كوب جوز هند.

3/4 كوب زيت.

3/4 كوب زبادي.

1/2 كوب سكر.

4 بيض.

معلقة كبيرة خل.



معلقة كبيرة بيكنج بودر.

معلقة صغيرة فانيليا. كيكة الزبادي طريقة عمل الحمام الكداب للشيف فاطمة أبو حاتي. طريقة التحضير قومي بتسخين الفرن علي درجة حرارة 170 مئوية.

في وعاء أضيفي البيض والفانيليا والملح والخل وقومي بضربهم مدة دقيقتين حتى يعلي خليط البيض، وهذه خطوة هامة في عمل كيكة الزبادي هاشة.

هاشة. ثم أضيفي نصف كوب سكر واخفقيهم حتى تحصلي علي قوام كريمي.

وقومي بوضع الزيت بشكل خيط، ثم أضيفي الزبادي مع الاستمرار في الخفق بالمضرب الكهربائي.

أضيفي نصف المكونات الجافة، وقومي بتقليب المعلقة، ثم ضيفي باقي المكونات الجافة وقومي بالتقليب في اتجاه واحد.

في قالب مدهون بالزبدة والدقيق، أضيفي خليط كيكة الزبادي ووزعي الخليط وساويه في القالب، وادخليه الفرن مدة 30 : 40 دقيقة.

ووزعي الخليط وساويه في القالب، وادخليه الفرن مدة 30 : 40 دقيقة. بعد خروج كيكة الزبادي من الفرن وهي ساخنة، قومي بتسقيتها بالشربات البارد، وبعد أن تبرد قومي بقلبها علي طبق ويمكنك تقديم كيكة الزبادي بالتزيين مع رشة من جوز الهند بأسهل طريقة كيكة الزبادي. طريقة التحضير الوسوم

طريقة كيكة الزبادي ، كيك الرواني، كيك البسبوسة، طعم رائع وتحفة بطريقة سهلة وبسيطة، بمقادير بسيطة في المنزل ستقومين بإعداد ألذ كيك زبادي، في مقالتنا اليوم نقوم بتقديم طريقة كيكة الزبادي الهشة للشيف فاطمة أبو حاتي بطريقة سهلة وسريعة وبمكونات اقتصادية موجود في مطبخك، وسنقدم معها مقادير الشربات التي سنسقي به كيك الزبادي الهشة . طريقة كيكة الزبادي بالمقادير طريقة كيكة الزبادي بالمقادير سنقوم الآن بتقديم خطوات تحضير كيكة الزبادي الهشة وأولاً سنقوم بتحضير الشربات الذي سنسقي به كيكة الزبادي شربات كيكة الزبادي 2 كوب سكر.

كوب ونصف ماء.

عصير نص ليمونه. شربات كيكة الزبادي ضعي السكر والماء علي النار، وبعد أن يغلوا قومي بوضع عصير نصف ليمونه، واتركيهم يبردوا، وقومي ب تحضير كيكة الزبادي. إليك في مقالة سابقة طريقة عمل الكانيلوني علي طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي. كيكة الزبادي كوب من الدقيق.

كوب من دقيق السميد.

كوب جوز هند.

3/4 كوب زيت.

3/4 كوب زبادي.

1/2 كوب سكر.

4 بيض.

معلقة كبيرة خل.



معلقة كبيرة بيكنج بودر.

معلقة صغيرة فانيليا. كيكة الزبادي طريقة عمل الحمام الكداب للشيف فاطمة أبو حاتي. طريقة التحضير قومي بتسخين الفرن علي درجة حرارة 170 مئوية.

في وعاء أضيفي البيض والفانيليا والملح والخل وقومي بضربهم مدة دقيقتين حتى يعلي خليط البيض، وهذه خطوة هامة في عمل كيكة الزبادي هاشة.

هاشة. ثم أضيفي نصف كوب سكر واخفقيهم حتى تحصلي علي قوام كريمي.

وقومي بوضع الزيت بشكل خيط، ثم أضيفي الزبادي مع الاستمرار في الخفق بالمضرب الكهربائي.

أضيفي نصف المكونات الجافة، وقومي بتقليب المعلقة، ثم ضيفي باقي المكونات الجافة وقومي بالتقليب في اتجاه واحد.

في قالب مدهون بالزبدة والدقيق، أضيفي خليط كيكة الزبادي ووزعي الخليط وساويه في القالب، وادخليه الفرن مدة 30 : 40 دقيقة.

ووزعي الخليط وساويه في القالب، وادخليه الفرن مدة 30 : 40 دقيقة. بعد خروج كيكة الزبادي من الفرن وهي ساخنة، قومي بتسقيتها بالشربات البارد، وبعد أن تبرد قومي بقلبها علي طبق ويمكنك تقديم كيكة الزبادي بالتزيين مع رشة من جوز الهند بأسهل طريقة كيكة الزبادي. طريقة التحضير

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