كيفيه تحضير الدجاج بصلصة البشاميل الرهيبة بالمنزل في دقائق

تسال الكثير من الناس عن طريقه وكيفيه تحضير الدجاج بصلصة البشاميل الرائعة والتي تقدم مع العزامات في شهر رمضان والتي سوف نشرحها لكم عن طريق المطبخ المصري والذي يختلف عن باقي المطابخ السورية والعربية والمغربية، الدجاج بصلصة البشاميل سوف نقوم بشرح الوجبة بالتفصيل مع معرفه طريقه التحضير والتي يمكن أن تعمليها بالمنزل والحصول علي طعم ألذ من المطاعم.

مقادير صلصة البشاميل

والآن سوف نقوم بشرح المقادير اللازمة لتحضير صلصة البشاميل الخاصة والتي يجب أضافتها علي الدجاج، ومن الواجب والضروري تواجد هذه المقادير والتي سوف نوضحها لكم بالتفصيل من خلال النقاط الأتية:

3 ملاعق كبيره من الزبدة الطازجة.

3 ملاعق كبيره من الدقيق.

2 كوب متوسط حليب.

يمكن تقدير الملح حسب الرغبة في الطعم.

إضافة الفلفل الأخضر أو لا يجب حسب الرغبة.

المكونات الأخري للوجبه

ومن اللازم والضروري تواجد باقي مكونات الوجبة والتي يجب تحضيرها أيضا وهي كالاتي:

2 صدور فراخ مسلوقه ومفتته.

نصف كوب من الذرة.

كوب مبشور من جبن أيدام.

كيفيه تحضير الدجاج بصلصة البشاميل

وبعد إحضار المقادير المقدرة أعلاه يجب عليك اتباع الخطوات الأتية ليتم الحصول علي وجبه الدجاج الخاصة وبالطعم الذي تريديه، وهذه الخطوات تكتمن في النقاط الأتية والتي يجب اتباعها: