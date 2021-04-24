كيفيه تحضير الدجاج بصلصة البشاميل الرهيبة بالمنزل في دقائق

تسال الكثير من الناس عن طريقه وكيفيه تحضير الدجاج بصلصة البشاميل الرائعة والتي تقدم مع العزامات في شهر رمضان والتي سوف نشرحها لكم عن طريق المطبخ المصري والذي يختلف عن باقي المطابخ السورية والعربية والمغربية، الدجاج بصلصة البشاميل سوف نقوم بشرح الوجبة بالتفصيل مع معرفه طريقه التحضير والتي يمكن أن تعمليها بالمنزل والحصول علي طعم ألذ من المطاعم.مقادير صلصة البشاميل
والآن سوف نقوم بشرح المقادير اللازمة لتحضير صلصة البشاميل الخاصة والتي يجب أضافتها علي الدجاج، ومن الواجب والضروري تواجد هذه المقادير والتي سوف نوضحها لكم بالتفصيل من خلال النقاط الأتية:
- 3 ملاعق كبيره من الزبدة الطازجة.
- 3 ملاعق كبيره من الدقيق.
- 2 كوب متوسط حليب.
- يمكن تقدير الملح حسب الرغبة في الطعم.
- إضافة الفلفل الأخضر أو لا يجب حسب الرغبة.
المكونات الأخري للوجبه
ومن اللازم والضروري تواجد باقي مكونات الوجبة والتي يجب تحضيرها أيضا وهي كالاتي:
- 2 صدور فراخ مسلوقه ومفتته.
- نصف كوب من الذرة.
- كوب مبشور من جبن أيدام.
وبعد إحضار المقادير المقدرة أعلاه يجب عليك اتباع الخطوات الأتية ليتم الحصول علي وجبه الدجاج الخاصة وبالطعم الذي تريديه، وهذه الخطوات تكتمن في النقاط الأتية والتي يجب اتباعها:
- إشعال الفرن علي درجه حراراه 200 درجه مئويه بالضبط.
- أولا يجب تحضير صلصة البشاميل عن طريق ذوبان الزبدة ثم يتم إضافة الدقيق ويتم التقليب والحركة لمده لا تقل عن دقيقتين حتي يتم الذوبان.
- يتم إضافة الحليب ببطء مع التقليب المستمر حوالي عشر دقائق حتي يتم غليان الصلصة وتكثفها.
- يتم إضافة الملح أو الفلفل حسب الرغبة في الطعم.
- يتم إضافة قطع الدجاج المفتت مع الذرة في صينيه زجاجيه خاصه بوضعها ف الفرن.
- وبعدها يتم سكب صلصة البشاميل التي قمنا بتحضيرها علي مكونات الجبن المبشور علي الوجبة.
- يتم إدخال الصينية داخل الفرن بعد التأكد من درجه لحراراه وذلك لمده لا تقل عن 35 دقيقه حتي يتم احمرار وجهها ويتم تسويتها من الداخل ومتابعتها.
- وبعد 35 دقيقه يتم أخراج صينيه الدجاج من الفرن ويتم تقديمها ساخنه للضيوف ضمن الوجبات الأخري.
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تسال الكثير من الناس عن طريقه وكيفيه تحضير الدجاج بصلصة البشاميل الرائعة والتي تقدم مع العزامات في شهر رمضان والتي سوف نشرحها لكم عن طريق المطبخ المصري والذي يختلف عن باقي المطابخ السورية والعربية والمغربية، الدجاج بصلصة البشاميل سوف نقوم بشرح الوجبة بالتفصيل مع معرفه طريقه التحضير والتي يمكن أن تعمليها بالمنزل والحصول علي طعم ألذ من المطاعم.مقادير صلصة البشاميل
والآن سوف نقوم بشرح المقادير اللازمة لتحضير صلصة البشاميل الخاصة والتي يجب أضافتها علي الدجاج، ومن الواجب والضروري تواجد هذه المقادير والتي سوف نوضحها لكم بالتفصيل من خلال النقاط الأتية:
- 3 ملاعق كبيره من الزبدة الطازجة.
- 3 ملاعق كبيره من الدقيق.
- 2 كوب متوسط حليب.
- يمكن تقدير الملح حسب الرغبة في الطعم.
- إضافة الفلفل الأخضر أو لا يجب حسب الرغبة.
المكونات الأخري للوجبه
ومن اللازم والضروري تواجد باقي مكونات الوجبة والتي يجب تحضيرها أيضا وهي كالاتي:
- 2 صدور فراخ مسلوقه ومفتته.
- نصف كوب من الذرة.
- كوب مبشور من جبن أيدام.
وبعد إحضار المقادير المقدرة أعلاه يجب عليك اتباع الخطوات الأتية ليتم الحصول علي وجبه الدجاج الخاصة وبالطعم الذي تريديه، وهذه الخطوات تكتمن في النقاط الأتية والتي يجب اتباعها:
- إشعال الفرن علي درجه حراراه 200 درجه مئويه بالضبط.
- أولا يجب تحضير صلصة البشاميل عن طريق ذوبان الزبدة ثم يتم إضافة الدقيق ويتم التقليب والحركة لمده لا تقل عن دقيقتين حتي يتم الذوبان.
- يتم إضافة الحليب ببطء مع التقليب المستمر حوالي عشر دقائق حتي يتم غليان الصلصة وتكثفها.
- يتم إضافة الملح أو الفلفل حسب الرغبة في الطعم.
- يتم إضافة قطع الدجاج المفتت مع الذرة في صينيه زجاجيه خاصه بوضعها ف الفرن.
- وبعدها يتم سكب صلصة البشاميل التي قمنا بتحضيرها علي مكونات الجبن المبشور علي الوجبة.
- يتم إدخال الصينية داخل الفرن بعد التأكد من درجه لحراراه وذلك لمده لا تقل عن 35 دقيقه حتي يتم احمرار وجهها ويتم تسويتها من الداخل ومتابعتها.
- وبعد 35 دقيقه يتم أخراج صينيه الدجاج من الفرن ويتم تقديمها ساخنه للضيوف ضمن الوجبات الأخري.
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