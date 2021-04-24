طريقة عمل بسكويت النشادر في المنزل بمقادير مضبوطة جداً

يعد بسكويت النشادر أحد العلامات المميزة لعيد الفطر المبارك، فمع قرب انتهاء شهر رمضان المبارك تسارع الأمهات لتحضير متطلبات إعداد البسكويت بالنشادر وكحك العيد أيضاً، وتجتمع الأسرة لتحضير هذه الحلوى المميزة ويسعد الكبير والصغير بتحضيرها استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك، وتتعدد أشكال إعداد بسكوت العيد وعلى الرغم من ذلك يظل البسكوت بالنشادر أشهر الوصفات، ولأن الكثير من السيدات يبحثن عن طريقة سهلة ومميزة لإعداد البسكوت فإننا نقدم لكي سيدتي هذه الوصفة كي تتمكني من إعدادها في منزلك وتستمتعي مع أفراد أسرتك بتجهيزه وخبزه.

طريقة عمل بسكويت النشادر

الكثير من السيدات لا يمتلكن ماكينة إعداد البسكويت في منازلهن ولذلك إليكم هذه الطريقة المميزة لإعداد البسكوت بدونها.

كيلو من الدقيق. كيلو إلا ربع من الزبدة الباردة. كوبين من السكر البودر. خمس بيضات. ملعقة كبيرة ممسوحة من النشادر. ملعقة كبيرة غير ممتلئة من البيكنج بودر. رشه ملح. ربع كوب من الحليب. قليل من روح الموز حوالي ربع ملعقة صغيرة ( أو الرائحة المفضلة لديك).

تتم إضافة روح الموز إلى البيض وتترك جانباً في طبق دون خلط.

نخلط الدقيق مع البيكنج بودر وذرة الملح جيداً ونتركها جانباً.

نقوم بخلط ملعقة غير ممتلئة من النشادر مع الحليب جيداً.

ندمج السكر البودر مع الزبدة الباردة، ونستمر في الخلط حتى يصبح قوامها كريمي.

يمكن خلط السكر والزبدة باستخدام المضرب الكهربي حتى نحصل على القوام المطلوب.

نضيف البيضة الأولى إلى الخليط ونقوم بتشغيل المضرب حتى تختفي البيضة تماماً ثم نضيف التي تليها وهكذا حتى تختفي جميع البيضات الخمس في خليط الزبد والسكر.

نضيف الدقيق إلى الخليط وباستخدام اليد نقوم بالعجن حتى تمتزج جميع المكونات ويختفى الدقيق تماماً.

نضيف الحليب المخلوط بالنشادر إلى العجينة ونخلطها جيداً.

عقب الانتهاء من تجهيز العجينة نحضر كيس حلواني ونضع فيه كمية تكفي أقل من نصف الكيس من العجينة ثم نضع الكيس في كيس حلواني آخر به البلبلة الخاصة برسمة البسكويت الرفيعة، حتى نتمكن من التحكم في العجينة.

نحضر صاج الفرن دون دهنه بأي مادة دهنية، ثم نستخدم كيس الحلواني كما نفعل أثناء تزيين تورتة عيد الميلاد ونرسم رسمة البسكوت بالطول الذي نريده كما بالصورة



نترك مسافة بين كل قطعة عجينة والأخرى مكان قطعة أخرى.

بعد امتلاء الصاج ندخله الفرن على نار هادئة جداً، ثم نحضر صاج آخر ونرص فيه العجينة بنفس الطريقة.

خلال 10 دقائق سنلاحظ أن البسكويت قد نضج تماماً، ويمكن فتح الشواية لإعطائه لون ذهبي من الوجه.

مقادير البسكوتطريقة التحضير