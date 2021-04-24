طريقة عمل وصفة بهجة السلطان التركي بالمكونات والمقادير علي الطريقة التركية

بهجة السلطان التركي، وطريقة أعدادها في أسرع وقت بأكل الإمكانيات في المطبخ حيث يعد المطبخ التركي احد اشهر وألذ أعداد الطعام الذي يمتزج مع الطعام الشرقي ويتشابه في العديد من المكونات المطبخ العربي حيث نتأثر كثيرا بالمطبخ التركي لأنهم يهتمون بالطعم الشهي والطريقة الصحية التي لا تؤثر بالسمنة المفرطة ويحبون الجمال بكل شئ ولذلك سنتعرف اليوم علي طريقة إعداد وجبة بهجة السلطان التركي. مكونات وجبة بهجة السلطان التركية 1 كيلو غرام من اللحم البلدي القطع مكعبات صغيرة.

2 حبة من البصل متوسط الحجم مقطع شرائح رفيعة هلالية.

حبه من الفلفل الأخضر الرومي مقطع شرائع هلالية طويلة.

4 حبات طماطم “بندورة” متوسطة الحجم مقطعة شرائح صغيرة الحجم.

4 فصوص ثوم مهروس جيداً.

2 كأس من مرق اللحم المغلي أو يمكن أن يستبدل بماء مغلي بالبهار.

ثلاث ملاعق زيت الزيتون.

2 ملعقة من معجون الطماطم.

ملعقة صغيرة من السكر حتي يعمل علي التسوية السريعة اللحم دون أخذ وقت كثير في السواء.

ملعقة صغيرة من الأوريجانو المجفف ويمكن الاستغناء عنه.

نصف ملعقة من ملح الطعام وتوضع أخر التسوية حتي لا يعمل علي عدم طهي اللحم سريعاً.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود المطحون. ثانيا مقادير صلصلة البشاميل الباذنجان 4 حبات باذنجان متوسط الحجم مع كأسان من الحليب.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

3 ملاعق كبيرة من الطحين.

ربع كوب من البقدونس المفروم ناعم.

ملعقتان كبيرتان من الجبن البارميزان المبشور.

ملعقتان من الجبن الشيدر المبشورة.

ملح وفلفل وتوابل حسب الرغبة. طريقة تحضير وجبة السلطان التركي نحضر مقلاه علي نار متوسطة نضع الباذنجان ونقلبه باستمرار حتي ينضج تماماً ونتركه ليبرد أو ممكن في فرن البوتاجاز نشوي الباذنجان ونقشر قشره ونتركه حتي يبرد. نحضر وعاء عميق ونضع به اللحم وعليه الطحين ثم الفلفل الحار ثم الملح والفلفل الأسود ونقلبهم جيداً حتي يغطي الطحين “الدقيق” اللحم تماماً. نحضر أناء كبير “قدر” علي البوتاجاز علي نار متوسطة ونضع به كمية الزيت ونسخن الزيت جيداً ونضيف اللحم والسكر لمدة خمس دقائق حتي يأخذ اللحم صدمة علي النار ويتكرمل مع السكر ويكون لون اللحم بني من كل الجهات. نضيف شرائح البصل مع اللحم ونقلبها جيداً والفلفل الأخضر المقطع علي اللحم ونقلب لمدة دقيقتين مع استمرار التقليب ونضع صلصة الطماطم ونقلب جيدا لمدة دقيقة. نضيق المرق أو الماء المغلي علي الخليط ونغطيه ونتركه من ساعة إلى ساعة ونصف حتي تمام الطهي. نعود للباذنجان عند التأكد من أنه برد تماماً وتخلصنا من القشرة الخارجية التي وقعت بسبب الشواء له وتخلص من الماء الزائد له ونضعه في الكبة أو محضر الطعام أو الخلاط ونهرسه ناعماً تماماً. نضع وعاء علي النار ونضيف له الزبدة مع ملاعق الطحين ونقلبهم جيداً. ونضيف الحليب مع استمرار التقليب والملح ونحضر البشاميل العادي وعند وجود أي كلاكيع في البشاميل يمكنك استخدام الهاند بلندر أو وضع البشاميل في الخلاط وهرسه جيداً وعند الحصول علي القوام المناسب نرفعه من النار. ضيف الجبن الشيدر والبارميزان وجميع أنواع الجبن التي تفضلينها مع البشاميل حتي تمام الذوبان به ونضيفه علي الباذنجان ونقلبهم حتي تماما الامتزاج سوياً ونضيف إليه البقدونس الناعم. في طبق التقديم نرص الباذنجان بالبشاميل وعليه البقدونس الناعم ثم نضيف له خليط اللحم الذي تم طهيه جيداً كما في الصورة ويكون لدينا طبق بهجة السلطان التركي جاهزاً. مكونات وجبة بهجة السلطان التركيةثانيا مقادير صلصلة البشاميل الباذنجانطريقة تحضير وجبة السلطان التركي الوسوم

بهجة السلطان التركي، وطريقة أعدادها في أسرع وقت بأكل الإمكانيات في المطبخ حيث يعد المطبخ التركي احد اشهر وألذ أعداد الطعام الذي يمتزج مع الطعام الشرقي ويتشابه في العديد من المكونات المطبخ العربي حيث نتأثر كثيرا بالمطبخ التركي لأنهم يهتمون بالطعم الشهي والطريقة الصحية التي لا تؤثر بالسمنة المفرطة ويحبون الجمال بكل شئ ولذلك سنتعرف اليوم علي طريقة إعداد وجبة بهجة السلطان التركي. مكونات وجبة بهجة السلطان التركية 1 كيلو غرام من اللحم البلدي القطع مكعبات صغيرة.

2 حبة من البصل متوسط الحجم مقطع شرائح رفيعة هلالية.

حبه من الفلفل الأخضر الرومي مقطع شرائع هلالية طويلة.

4 حبات طماطم “بندورة” متوسطة الحجم مقطعة شرائح صغيرة الحجم.

4 فصوص ثوم مهروس جيداً.

2 كأس من مرق اللحم المغلي أو يمكن أن يستبدل بماء مغلي بالبهار.

ثلاث ملاعق زيت الزيتون.

2 ملعقة من معجون الطماطم.

ملعقة صغيرة من السكر حتي يعمل علي التسوية السريعة اللحم دون أخذ وقت كثير في السواء.

ملعقة صغيرة من الأوريجانو المجفف ويمكن الاستغناء عنه.

نصف ملعقة من ملح الطعام وتوضع أخر التسوية حتي لا يعمل علي عدم طهي اللحم سريعاً.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود المطحون. ثانيا مقادير صلصلة البشاميل الباذنجان 4 حبات باذنجان متوسط الحجم مع كأسان من الحليب.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

3 ملاعق كبيرة من الطحين.

ربع كوب من البقدونس المفروم ناعم.

ملعقتان كبيرتان من الجبن البارميزان المبشور.

ملعقتان من الجبن الشيدر المبشورة.

ملح وفلفل وتوابل حسب الرغبة. طريقة تحضير وجبة السلطان التركي نحضر مقلاه علي نار متوسطة نضع الباذنجان ونقلبه باستمرار حتي ينضج تماماً ونتركه ليبرد أو ممكن في فرن البوتاجاز نشوي الباذنجان ونقشر قشره ونتركه حتي يبرد. نحضر وعاء عميق ونضع به اللحم وعليه الطحين ثم الفلفل الحار ثم الملح والفلفل الأسود ونقلبهم جيداً حتي يغطي الطحين “الدقيق” اللحم تماماً. نحضر أناء كبير “قدر” علي البوتاجاز علي نار متوسطة ونضع به كمية الزيت ونسخن الزيت جيداً ونضيف اللحم والسكر لمدة خمس دقائق حتي يأخذ اللحم صدمة علي النار ويتكرمل مع السكر ويكون لون اللحم بني من كل الجهات. نضيف شرائح البصل مع اللحم ونقلبها جيداً والفلفل الأخضر المقطع علي اللحم ونقلب لمدة دقيقتين مع استمرار التقليب ونضع صلصة الطماطم ونقلب جيدا لمدة دقيقة. نضيق المرق أو الماء المغلي علي الخليط ونغطيه ونتركه من ساعة إلى ساعة ونصف حتي تمام الطهي. نعود للباذنجان عند التأكد من أنه برد تماماً وتخلصنا من القشرة الخارجية التي وقعت بسبب الشواء له وتخلص من الماء الزائد له ونضعه في الكبة أو محضر الطعام أو الخلاط ونهرسه ناعماً تماماً. نضع وعاء علي النار ونضيف له الزبدة مع ملاعق الطحين ونقلبهم جيداً. ونضيف الحليب مع استمرار التقليب والملح ونحضر البشاميل العادي وعند وجود أي كلاكيع في البشاميل يمكنك استخدام الهاند بلندر أو وضع البشاميل في الخلاط وهرسه جيداً وعند الحصول علي القوام المناسب نرفعه من النار. ضيف الجبن الشيدر والبارميزان وجميع أنواع الجبن التي تفضلينها مع البشاميل حتي تمام الذوبان به ونضيفه علي الباذنجان ونقلبهم حتي تماما الامتزاج سوياً ونضيف إليه البقدونس الناعم. في طبق التقديم نرص الباذنجان بالبشاميل وعليه البقدونس الناعم ثم نضيف له خليط اللحم الذي تم طهيه جيداً كما في الصورة ويكون لدينا طبق بهجة السلطان التركي جاهزاً. مكونات وجبة بهجة السلطان التركيةثانيا مقادير صلصلة البشاميل الباذنجانطريقة تحضير وجبة السلطان التركي

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