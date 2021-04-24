ماسك الخوخ والزبادي ، من أهم أنواع الماسكات التي تكافح التجاعيد التي تظهر على الوجه، ويعمل على تبييض البشرة ويرطبها، وعلى كل سيدة أن تتوخى الحذر عند استخدام منتجات العناية بالبشرة، فبعض هذه المنتجات قد تكون غير قادرة على منحك البشرة الصحية، لكن هذا الأمر يكون مختلف عند استخدام المنتجات الطبيعية والتي تتوفر بكثرة في الأسواق والمنزل، واستخدام الخوخ في عمل ماسك طبيعي يساعد في علاج جميع مشاكل البشرة ويحارب التجاعيد التي تظهر على البشرة، ويعمل على تفتيحها ويعطيها الحيوية والرطوبة اللازمة، ويقضي على مشكلة جفاف البشرة وتشققها، وهناك الكثير من الأقنعة الطبيعية، مثل ماسك الكركم، وماسك البقدونس، وكل هذه الأقنعة ليس لها أي ضرار على البشرة، لأنها مصنوعة من مواد طبيعية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل ماسك الخوخ والزبادي لتبييض البشرة ومكافحة التجاعيد.

مكونات ماسك الخوخ والزبادي

يحتوي هذا النوع من الماسكات على مكونات بسيطة تتوفر في كل بيت وهى كما يلي:-

ملعقة واحدة صغيرة من الخوخ المهروس

ملعقة كبيرة من الزبادي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال مقالنا هذا على طريقة تحضير ماسك الخوخ والزبادي من خلال الخطوات البسيطة التالية:-

نحضر وعاء صغير، ونضع به ملعقة الخوخ المهروس، وملعقة الزبادي الكبيرة، ثم نقوم بخلطهم مع بعض حتى نحصل على عجينة سميكة وناعمة. نقوم بغسل الوجه جيداً، ثم نقوم بتقشيره باستخدام أي مقشر طبيعي. نجفف الوجه بمنشفه نظيفة، ثم نقوم بوضع العجينة عليه، وندلك برفق، ونتركها مدة 20 دقيقة. نقوم بشطف الوجه بالماء الفاتر، ثم نقوم بترطيبه بأي كريم مرطب.

مكونات ماسك الخوخ والعسل

يحتوي هذا القناع على بعض المكونات المتوفرة والبسيطة وهى كما يلي:-

حبة واحدة من الخوخ المسلوق المهروس.

عدد 1 ملعقة كبيرة من العسل.

عدد 1 ملعقة كبيرة من الشوفان.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك الخوخ والعسل بأبسط وأسهل الخطوات وهى كما يلي:-

نقوم بمزج جميع المكونات السابقة جيداً. ندلك البشرة بالماسك ونتركه مدة 10 دقائق. نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر جيداً.

فوائد ماسك الخوخ والزبادي للبشرة

يحتوي الخوخ على فوائد عديدة للبشرة وهى كما يلي:-

يحتوي الخوخ على نسبة كبيرة من فيتامين ج، الذي يعمل على منع تأكسد الخلايا بسبب التعرض للشمس.

يحمي البشرة من التجاعيد والبقع الداكنة.

يحتوي الخوخ على مادة الألفا هيدروكسي، والتي تساعد في العناية بالبشرة.

يعمل على حماية البشرة من الجفاف ويجعلها رطبه.

يقضي على ترهلات الوجه بسبب احتوائه على فيتامين ج، ومضادات الأكسدة.

يعالج الهالات السوداء التي تظهر تحت العين.

ماسك الخوخ والزبادي والعسل لتقشير البشرة

يمكن تطبيق هذه الوصفة بطريقتين وهما كالتالي:-

الطريقة الأولى: نقوم بهرس ثمرة خوخ، ثم نضيف إليها معلقة من الزبادي، ونقوم بتوزيع الخليط على البشرة، ونتركه مدة 10 دقائق، ثم نشطف الوجه جيداً بالماء الفاتر.

الطريقة الثانية:- نقوم بسحق حبة خوخ، ونضيف إليها ملعقة عسل ونخلطهم جيداً، ثم نقوم بتوزيع المزيج على البشرة، ونتركه مدة عشر دقائق، ثم نشطف الوجه بالماء.