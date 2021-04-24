طريقة عمل تورتة الكنافة بالآيس كريم منزليًا أشهى حلويات شهر رمضان2021

طريقة عمل تورتة الكنافة بالآيس كريم ، من أشهى أصناف الحلويات الرمضانية، التي تجمع بين الحلويات الشرقية، والحلويات الغربية، إضافة إلى مجموعة فواكه الآيس كريم حسب الرغبة، ويدخل في تكوينها مكسرات رمضان المحببة للجميع، إضافة إلى الكريز، وطريقة تحضيرها سهلة وسريعة، ومكوناتها في مطبخك، والجدير بالعلم أن شهر رمضان مرتبط ارتباط وثيق بالحلويات الشرقية بشكل خاص، وعلى رأسها الكنافة، التي تبدع ربة المنزل في صنعها بجميع الطرق، وبكافة الحشوات الشهية، فالكنافة لها أكثر من طريقة لتحضيرها، سواء في الشكل أو في طريقة التقديم والتحضير، ومنها ما يقدم بارد ومنها ما يقدم دافئ، ومنها ما يقدم طري ومنها ما يقدم ناشف ومتماسك، وحسب رغبة محبي الكنافة، سوف نذكر طريقة تحضير أشهى تورتة كنافة بالآيس كريم في السطور القادمة.

طريقة عمل تورتة الكنافة بالآيس كريم

كما ذكرنا سابقًا أن اكنافة لها أكثر من طريقة لتحضيرها، منها عى سبيل المثال الكنافة النابلسي، الكنافة بالمانجو، الكنافة باقشطة، الكنافة بالجينة، كب كيك الكنافة، الكنافة بالمكسرات، كعك الكنافة المعسل، وغيرها من الطرق والإبداعات التي تحظى عليها تلك الحلوى الشهية الرمضانية، وطريقة عم تورتة الكنافة بالآيس كريم، من أنواع الكنافة الباردة، وعلى طريقة الشيف سالي فؤاد، سوف نذكر في التالي مكونات كنافة الآيس كريم، وتطريقة تحضيرها السهلة.

1/2 كيلو من الكنافة.

1 كوب من السكر.

1/4 كوب من الزبدة أو السمن البلدي.

2كوب من كريمة الخفق.

علبة حليب مكثف محلي.

1 كوب كريم شانتيه خام.

آيس كريم مانجو.

آيس كريم فراولة.

آيس كريم فانيليا.

صوص شيكولاتة.

صوص كراميل.

مكسرات.

كريز.

نقوم بفرم الكنافة إلى قطع صغيرة، باستخدام الأيدي أو باستخدام مفرمة التقطيع الكهربائية. أحضري صينية، ونضع الكنافة المقطعة في الصينية ثم نقوم بوضع 1/4 كوب الزبدة عليها وبالتقليب جيدًا. قومي بضغط الكنافة بالزبدة جيدًا، حتى يأخذ شكل قالب صينية التارت. قومي بإدخال الصينية الفرن، عى درجة حرارة 190درجة، واتركيها حتى تتحول للون الذهبي الساحر. قومي بتحضير شربات ثقيل، عن طريق خلط 2 كوب من السكر، مع 2 كوب من المياه، واتركيه يبرد. بمجرد خروج صينية تارت الكنافة من الفرن، قومي بصب الشربات البارد، عليها مباشرة، واتركيها تهدأ، وتبرد تمامًا. قومي بتنزيين وجه تارت الكنافة ببولات الآيس كريم بالفانيليا، وآيس كريم المناجو وآيس كريم الشيكولاتة، وآيس كريم الفراولة بشكل جمالي على وجه التارت. قومي برش قطع الكريز والمكسرات فوق الآيس كريم، على صينية تارت الكنافة، لتحصي على مظهر تورتة كنافة بالآيس كريم الرائعة. توضع تورتة الكنافة بالآيس كريم في الفريزر، ويتم تقديمها باردة، حيث تقومي بإخراجها من الفريزر قبل التقديم مباشرةً ب 10 دقائق فقط.

طريقة تحضير وتقديم حلوى كنافة الآيس كريم