طريقة تحضير ايس كريم أوريو وتارت أوريو سهل ولذيذ

بسكويت الأوريو من أجمل أنواع البسكويت المحبب للصغار والكبار، وأيضًا فإن الآيس كريم من أجمل أنواع الحلى البارد التي نحبها جميعًا ونفضل تناولها خاصة في أيام الصيف الحارة، فإذا كنت من محبي الأيس كريم وبسكويت الأوريو، يمكنك مزج النوعين معًا لصنع أجمل حلى بارد لأطفالك وهو آيس كريم الأوريو وتارت أيس كريم الأوريو. مكونات آيس كريم الأوريو مكونات آيس كريم الأوريو 18 بسكويت أوريو مكسرة لقطع صغيرة. 1 علبة ( 400 جم) حليب مكثف محلى. 2 كوب (480 مل) هيفي كريم بارد. طريقة تحضير ايس كريم الأوريو ضعي الكريمة الثقيلة الباردة في وعاء كبير ، وتُخفق حتى تتماسك وتشكل قمم لا تنصهر. قومي بإضافة الحليب المكثف المحلى ويخفق على سرعة منخفضة حتى يتجانس ، ثم يضاف الكوكيز المسحوق ويقلب. انقلي المكونات إلى طبق مناسب للفريزر، وضعي 3-4 قطع إضافية من البسكويت المطحون فوقها ثم جمديها لمدة 6 ساعات على الأقل. طريقة تحضير تارت الأوريو بالأيس كريم طريقة تحضير تارت الأوريو بالأيس كريم يمكنك استغلال الآيس كريم الذي قمتي بإعداده لعمل ابتكار رائع لأطفالك وهو تارت لذيذ بدون فرن، وبمكونات بسيطة جدًا. مكونات تارت الأوريو 28 قطعة من بسكويت الأوريو.

100 جرام أو 3 ملاعق كبيرة من الزبدة المذابة غير المملحة.

200 جرام أو1 كوب شوكولاتة داكنة أو شيكولاتة بالحليب حسب الرغبة.

200 جرام أو 1 كوب شوكولاتة بيضاء.

400 جرام أو 2 كوب كريمة خفق double cream ( تكون أقل كثافة من كريمة الخفق العادية). طريقة عمل تارت الأوريو ضعي الأوريو في معالج الطعام أو الخلاط أو في كيس الساندويتش وفتتيه جيدًا.

اضيفي الزبدة المذابة في فتات الأوريو واخفقيها حتى تمتزج.

ضعي هذا المزيج في قالب تارت مقاس 20-25 سم واضغطي عليه حتى يصبح متماسكًا.

ضعي القالب في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل حتى يتماسك.

سخني الكريمة في قدر صغيرة حتى تحت درجة الغليان.

صبي نصف الكريمة في وعاء منفصل، وأضفيفي الشوكولاتة الداكنة إلى الوعاء المليئ بالكريمة الساخنة وقلبي حتى تذوب.

قومي بإضافة باقي الكريمة الساخنة في وعاء أخر، وصبي فوقه الشيكولاتة البيضاء وقلبي حتى تذوب.

صب الخليط الداكن في قاعدة التارت، ثم صبي الخليط الأبيض على شكل نقط في وسط المزيج الأسود ، واستخدمي سكين لعمل شكل رخامي فوق التارت.

ضع التارت في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل.

اخرجي التارت البارد قبل التقديم مباشرة، وضعي فوقه عدة بولات من أيس كريم الأوريو الذي قمت بإعداده سابقًا وبالهناء والشفاء. مكونات تارت الأوريوطريقة عمل تارت الأوريو الوسوم

بسكويت الأوريو من أجمل أنواع البسكويت المحبب للصغار والكبار، وأيضًا فإن الآيس كريم من أجمل أنواع الحلى البارد التي نحبها جميعًا ونفضل تناولها خاصة في أيام الصيف الحارة، فإذا كنت من محبي الأيس كريم وبسكويت الأوريو، يمكنك مزج النوعين معًا لصنع أجمل حلى بارد لأطفالك وهو آيس كريم الأوريو وتارت أيس كريم الأوريو. مكونات آيس كريم الأوريو مكونات آيس كريم الأوريو 18 بسكويت أوريو مكسرة لقطع صغيرة. 1 علبة ( 400 جم) حليب مكثف محلى. 2 كوب (480 مل) هيفي كريم بارد. طريقة تحضير ايس كريم الأوريو ضعي الكريمة الثقيلة الباردة في وعاء كبير ، وتُخفق حتى تتماسك وتشكل قمم لا تنصهر. قومي بإضافة الحليب المكثف المحلى ويخفق على سرعة منخفضة حتى يتجانس ، ثم يضاف الكوكيز المسحوق ويقلب. انقلي المكونات إلى طبق مناسب للفريزر، وضعي 3-4 قطع إضافية من البسكويت المطحون فوقها ثم جمديها لمدة 6 ساعات على الأقل. طريقة تحضير تارت الأوريو بالأيس كريم طريقة تحضير تارت الأوريو بالأيس كريم يمكنك استغلال الآيس كريم الذي قمتي بإعداده لعمل ابتكار رائع لأطفالك وهو تارت لذيذ بدون فرن، وبمكونات بسيطة جدًا. مكونات تارت الأوريو 28 قطعة من بسكويت الأوريو.

100 جرام أو 3 ملاعق كبيرة من الزبدة المذابة غير المملحة.

200 جرام أو1 كوب شوكولاتة داكنة أو شيكولاتة بالحليب حسب الرغبة.

200 جرام أو 1 كوب شوكولاتة بيضاء.

400 جرام أو 2 كوب كريمة خفق double cream ( تكون أقل كثافة من كريمة الخفق العادية). طريقة عمل تارت الأوريو ضعي الأوريو في معالج الطعام أو الخلاط أو في كيس الساندويتش وفتتيه جيدًا.

اضيفي الزبدة المذابة في فتات الأوريو واخفقيها حتى تمتزج.

ضعي هذا المزيج في قالب تارت مقاس 20-25 سم واضغطي عليه حتى يصبح متماسكًا.

ضعي القالب في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل حتى يتماسك.

سخني الكريمة في قدر صغيرة حتى تحت درجة الغليان.

صبي نصف الكريمة في وعاء منفصل، وأضفيفي الشوكولاتة الداكنة إلى الوعاء المليئ بالكريمة الساخنة وقلبي حتى تذوب.

قومي بإضافة باقي الكريمة الساخنة في وعاء أخر، وصبي فوقه الشيكولاتة البيضاء وقلبي حتى تذوب.

صب الخليط الداكن في قاعدة التارت، ثم صبي الخليط الأبيض على شكل نقط في وسط المزيج الأسود ، واستخدمي سكين لعمل شكل رخامي فوق التارت.

ضع التارت في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل.

اخرجي التارت البارد قبل التقديم مباشرة، وضعي فوقه عدة بولات من أيس كريم الأوريو الذي قمت بإعداده سابقًا وبالهناء والشفاء. مكونات تارت الأوريوطريقة عمل تارت الأوريو

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