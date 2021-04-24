طريقة عمل البوريك التركي ، باللحمة المفرومة وصفة مميزة باستخدام الجلاش باللحمة المفرومة المفضلة لدي الجميع، ستقومي بصنع الجلاش علي شكل رول بحشوة رائعة، ستنال إعجاب أسرتك، ووصفة رائعة لتحضيرها علي سفرة غذائك أو سفرة إفطارك في شهر رمضان، نقدم لكم في مقالتنا اليوم طريقة عمل البوريك التركي باللحمة المفرومة للشيف هبة أبو الخير .



طريقة عمل البوريك التركي باللحمة المفرومة

سنقوم بتقديم خطوات تحضير البوريك التركي باللحمة المفرومة، وأولها نقوم بتحضير حشوة البوريك التركي بالجلاش حشوة اللحمة المفرومة.

1/2 كيلو لحمة مفرومة.

بصل مفروم.

ملعقة زيت.

ملح وفلفل وجوزة الطيب.

في طاسة علي النار، أضيفي ملعقة من الزيت وبصلة مفرومة مده دقيقتين علي النار، حتى يذبل البصل.

أضيفي نصف كيلو من اللحمة المفرومة، وقومي بتقليبها مع البصل جيداً.

ثم أضيفي الملح والفلفل الأسود ورشة من جوزة الطيب اختياري، اتركيها علي نار هادية تستوي لمدة 10 دقائق، وقومي بتحضير صوص تسقية البوريك التركي.

مقادير حشوة اللحمة المفرومةطريقة الحشوةصوص تسقية البوريك التركي

هذا الصوص رائع وهام في عمل توريق إلي البوريك التركي باللحمة المفرومة، حتى لا تصبح عجينة البوريك التركي مكتومة وتنجح وصفة البوريك التركي باللحمة المفرومة، إليك المقادير:

كوب حليب .

1/2 كوب زيت .

1/2 كوب سمنة.

2 بيض.

ملعقة كبيرة دقيق.

فقط أضيفي جميع المكونات واخلطيهم حتى تندمج، وتستخدميها في تسقية البوريك التركي.

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استخدمي 500 جرام من الجلاش في طريقة عمل البوريك التركي.

قومي بتثبيت أول ورقة من الجلاش، وأضيفي إليها خليط صوص التسقية الحليب والزيت والبيض والدقيق.

ثم أضيفي إليه ورقة ثانية من الجلاش، وبنفس الطريقة حتى تثبتي 4 أوراق جلاش فوق بعضهم.

قومي بوضع حشوة اللحمة المفرومة بشكل طولي علي الأطراف، وقومي بلف الجلاش علي شكل رول.

قومي بإضافة رول البوريك باللحمة المفرومة في صينية بها ورق الزبدة، وبنفس خطوات تحضير البوريك باللحمة المفرومة حتى تنتهي من كل كمية الجلاش لديك.

في صينية بها ورق الزبدة، وبنفس حتى تنتهي من كل كمية لديك. أخر خطوة في طريقة عمل البوريك التركي، قومي بتقطيع رول البوريك التركي إلي أصابع، ثم أضيفي باقي خليط البيض والحليب علي وش البوريك التركي باللحمة المفرومة، غطيها واتركيها ترتاح مدة ساعتين .

قومي بتقطيع رول إلي أصابع، ثم أضيفي باقي خليط البيض والحليب علي وش غطيها واتركيها ترتاح مدة ساعتين . في فرن ساخن مسبق علي درجة حرارة 200، ادخلي البوريك التركي من تحت يأخذ لون ذهبي، ثم قومي بفتح الشواية حتى يأخذ لون من فوق.

من تحت يأخذ لون ذهبي، ثم قومي بفتح الشواية حتى يأخذ لون من فوق. ثم غطه بفويل واتركيها يرتاح نصف ساعة، ويصبح البوريك التركي باللحمة المفرومة جاهز للتقديم، وبذلك نكون قدمنا طريقة عمل البوريك التركي.

خطوات تحضير البوريك التركي