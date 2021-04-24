وصفات تبييض اليدين في وقت سريع وبمكونات أمن وكيفية تنعيمها

وصفات تبييض اليدين في وقت سريع وبمكونات أمن، تهتم طوال الوقت الكثير من الفتيات بالعناية بالبشرة والجسم والاهتمام بهم طوال الوقت ولكن تحب بعض الفتيات الاهتمام باليدين وتنعيمها حتى تصبح بيضاء ولامعة وجميلة حيث تتأثر البشرة بسبب استخدام المنظفات المنزلية طوال الوقت، وبالتالي يجب استخدام مواد طبيعية تساعد على تبييض البشرة وجعلها ناعمة، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور على طريقة تبييض اليدين بمكونات طبيعية وأمنة.

وصفات تبييض اليدين

يتم تجهيز ملعقتين من عصير الليمون ويضاف عليه ملعقة من زيت الزيتون وقليل من الماء لفترة ويتم تدليك به اليدين بشكل يوم، وتنتهي حتى تجف ويفضل استخدامها قبل أن يتم تقييمها بشكل يوم للحصول على أفضل النتائج.

يتم تجهيز ثلاث ملاعق من عصير البطاطا ونفس المقدار من عصير الليمون وتدليك بها اليدين طول الوقت وسوف تحصلين على نتائج فعالة في أقل من سبع أيام.

يتم تجهيز ملعقة من ماء الورد مع ملعقة من عصير الليمون ونفس المقدار من الجلسرين وتخلط المكونات مع بعضها حتى تتجانس ثم يتم وضعها على البشرة بشكل يومي للحصول على نتائج سريعة في وقت قليل.

تبييض اليدين بمكونات طبيعية

يتم خلط ملعقتين من عصير الليمون واضافة ملعقة من الخميرة الفورية والحليب البودرة ثم نضيف ملعقة من الطحين، وتقلب المكونات مع بعضها ويتم تدليك بها اليدين لمدة 20 دقيقة ثم يتم شطفها بالماء الفاتر.

تجهيز ملعقة من عصير البرتقال ويضاف إليه ملعقة من الحليب مع قليل من زيت اللوز ثم نضع ملعقة من عسل النحل وتدليك اليدين بها لمدة عشر دقائق ثم تشطف بالماء الفاتر.

يتم تجهيز ملعقة من صودا الخبز ويوضع عليها قليل من الماء حتى تصبح متجانس ثم يتم تدليك بها اليدين فقط لمدة عشرون دقيقة لتبييض البشرة والتخلص من الخلايا الميتة.