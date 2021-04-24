تحضير الكنافة بالمانجو والقشطة في البيت بأسهل طريقة مثل محلات الحلواني

كثير من الأشخاص يفضلون تناول الكنافة بالمانجو والقشطة، فهي أحد الحلويات، كما يمكن التنوع في أشكالها، فيمكن تحضيرها بالمكسرات، كنافة بالمهلبية، كنافة الموز والزبادي، وكنافة بالشيكولاتة وغيرها من الأنواع، ولكن تتميز كنافة المانجو والقشطة عن غيرها من الأنواع، ومن الجدير بالذكر أن الكنافة من أفضل الحلويات، وسنقوم بتوضيح أفضل طرق عمل الكنافة. الكنافة بالمانجو والقشطة الكنافة بالمانجو والقشطة مقادير الكنافة بالمانجو والقشطة نصف كيلو كنافة مفروكة.

كوب إلا ربع سمنة.

4 ملاعق من السمنة البلدي.

شرائح مانجو.

نصف كيلو عصير مانجو صافي.

ملعقتين سكر ناعم.

َملعقة صغيرة نشا مقادير القشطة ½ كيلو كريمة سائلة.

3 ملاعق دقيق.

3 ملاعق سكر ناعم

رشة كبيرة فانيليا. طريقة تحضير الكنافة بالمانجو والقشطة في وعاء على نار هادئة نضع السمنة وعليها الزيت حتى تدفأ، ثم نضيف إليهم الكنافة حتى تأخذ لون ذهبي بسيط.

نضيف على هذه الكنافة سكر البودرة ونقلبها بشكل جيد.

قومي بتجهز الصينية الحرارية ثم ضعي فيها نصف مقدار الكنافة.

قومي بتسخين المانجو ثم أضيفي إليها السكر استمري بالتقليب لمدة 3 دقائق، وبعد ذلك أضيفي إليها مسحوق النشا المذاب في قليل من الماء ونستمر بالتقليب حتى تحصلي على مهلبية المانجو ذو قوام متوسط أو كثيف.

قومي بتجهيز الكريمة وضعيها على النار بالإضافة إلى لسكر والفانيليا.

نضع الدقيق على الكريمة ونضيفها لهذا الخليط ونستمر بالتقليب كي ينتج كريمة القشطة الجاهزة.

نضع طبقة من مهلبية المانجو على طبقة الكنافة، ثم نضع طبقة من الكنافة، ثم نضيف إليها طبقة من القشطة وأخيراً طبقة من الكنافة.

بعد الانتهاء من هذه الطبقات نضع على الوجه قطرات سمنه، كي تساعد على احمرار الوجه بطريقة سريعة.

يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180 وتوضع الصينية ولا تستغرق في الفرن سوى عشر دقائق وتحمر الوجه، وهذه تكون أسهل طريقة حصير الكنافة بالمانجو والقشطة.

يمكن تزينها بالكريمة والمانجو أو رش بعض حبات السكر الناعم على الوجه، وبهذا الشكل تكون جاهزة للتقديم وبألف هنا. مقادير القشطةطريقة تحضير الكنافة بالمانجو والقشطة الوسوم

كثير من الأشخاص يفضلون تناول الكنافة بالمانجو والقشطة، فهي أحد الحلويات، كما يمكن التنوع في أشكالها، فيمكن تحضيرها بالمكسرات، كنافة بالمهلبية، كنافة الموز والزبادي، وكنافة بالشيكولاتة وغيرها من الأنواع، ولكن تتميز كنافة المانجو والقشطة عن غيرها من الأنواع، ومن الجدير بالذكر أن الكنافة من أفضل الحلويات، وسنقوم بتوضيح أفضل طرق عمل الكنافة. الكنافة بالمانجو والقشطة الكنافة بالمانجو والقشطة مقادير الكنافة بالمانجو والقشطة نصف كيلو كنافة مفروكة.

كوب إلا ربع سمنة.

4 ملاعق من السمنة البلدي.

شرائح مانجو.

نصف كيلو عصير مانجو صافي.

ملعقتين سكر ناعم.

َملعقة صغيرة نشا مقادير القشطة ½ كيلو كريمة سائلة.

3 ملاعق دقيق.

3 ملاعق سكر ناعم

رشة كبيرة فانيليا. طريقة تحضير الكنافة بالمانجو والقشطة في وعاء على نار هادئة نضع السمنة وعليها الزيت حتى تدفأ، ثم نضيف إليهم الكنافة حتى تأخذ لون ذهبي بسيط.

نضيف على هذه الكنافة سكر البودرة ونقلبها بشكل جيد.

قومي بتجهز الصينية الحرارية ثم ضعي فيها نصف مقدار الكنافة.

قومي بتسخين المانجو ثم أضيفي إليها السكر استمري بالتقليب لمدة 3 دقائق، وبعد ذلك أضيفي إليها مسحوق النشا المذاب في قليل من الماء ونستمر بالتقليب حتى تحصلي على مهلبية المانجو ذو قوام متوسط أو كثيف.

قومي بتجهيز الكريمة وضعيها على النار بالإضافة إلى لسكر والفانيليا.

نضع الدقيق على الكريمة ونضيفها لهذا الخليط ونستمر بالتقليب كي ينتج كريمة القشطة الجاهزة.

نضع طبقة من مهلبية المانجو على طبقة الكنافة، ثم نضع طبقة من الكنافة، ثم نضيف إليها طبقة من القشطة وأخيراً طبقة من الكنافة.

بعد الانتهاء من هذه الطبقات نضع على الوجه قطرات سمنه، كي تساعد على احمرار الوجه بطريقة سريعة.

يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180 وتوضع الصينية ولا تستغرق في الفرن سوى عشر دقائق وتحمر الوجه، وهذه تكون أسهل طريقة حصير الكنافة بالمانجو والقشطة.

يمكن تزينها بالكريمة والمانجو أو رش بعض حبات السكر الناعم على الوجه، وبهذا الشكل تكون جاهزة للتقديم وبألف هنا. مقادير القشطةطريقة تحضير الكنافة بالمانجو والقشطة

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