طريقة عمل البان كيك بدون بيض أو حليب وطريقة عمل عجينة العشر دقائق

طريقة عمل البان كيك بدون بيض يعاني الكثير من الأطفال من حساسية الحليب والبيض، وبالتالي يتم حظر منتجات الألبان أو الزبدة، طالما أنك تعاني من حساسية تجاه مسحوق الحليب، فلن يكون هناك مسحوق حليب ولا من الجبن في الحشوة للفطائر التي تتناولها ولا بيض يوضع على سطحها للتزيين والتلميع.

طريقة عمل البان كيك بدون بيض

مكونات البان كيك



كوب وربع من الدقيق.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر وسكر.

1/4 ملعقة صغيرة ملح.

كوب حليب خالي الدسم.

ملعقتين من الزيت النباتي والماء.

يُمزج الدقيق والسكر والدقيق والملح في وعاء متوسط ​​الحجم، ويُخلط جيدًا الحليب والزيت والماء، ثم يُضاف إلى المكونات الجافة.

ضعي مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة، ورشي عليها القليل من رذاذ الطهي، واسكبي ربع كوب من خليط البان كيك.

وضعيه على الموقد حتى تبدأ الفقاعات في التكوين وتجف الحواف، ثم اقلبي الجانب الآخر حتى يتحول لونه إلى البني قليلاً.

بعد الانتهاء من الخليط يمكن تزيين البان كيك بالنوتيلا أو العسل الأبيض، أو السكر المطحون، ويقدم بآلهنا والشفا.

عجينة مدتها عشر دقائق أو عجينة مكونة من سبعة مكونات، اشتهرت بهذه الأسماء وسميت لأنها تستغرق عشر دقائق فقط في التحضير ولأن خاماتها بسيطة وغير مكلفة، وهي عجينة تستخدم لتحضير العديد من المعجنات مثل الفطائر والبيتزا والخبز والحلويات.

مكونات عجينة العشر دقائق بدون حليب:

5 أكواب طحين.

نصف كوب سكر.

1 ملعقة كبيرة خميرة.

1 ملعقة صغيرة بكينج بودر.

قليل من الملح.

2 كوب ماء دافئ.

كوب زيت ذرة.