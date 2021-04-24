طريقة عمل بلح الشام بدون بيض وسر قرمشته زي المحلات وأحلي

طريقة عمل بلح الشام ، بدون بيض سنقوم بتحضير بلح الشام من الحلويات الشهيرة الشرقية التي يمكنك إعدادها في خطوات سهلة وبسيطة في البيت زي المحلات وأحلى، نقدم لكم في مقالتنا اليوم طريقة عمل بلح الشام بدون بيض وبدون سميد، وسنقوم بذكر أسرار القرمشة زي المحلات، وستحصلي علي أفضل طعم لحلوي بلح الشام .

طريقة عمل بلح الشام بالمقادير

في وصفة بلح الشام بدون بيض، سنعتمد فقط علي الدقيق والنشا والزيت كمكونات أساسية من مكونات بلح الشام، إليك مقادير عجينة بلح الشام بالتفصيل :

كوب وربع من الدقيق .

ملعقة من النشا كبيرة.

كوب ماء .

2 ملعقة من الزيت.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

إليك طريقة عمل الكانيلوني بمكونات البيت للشيف فاطمة أبو حاتي.

في حلة علي النار كوب ماء والزيت والعسل علي البارد وعلي درجة حرارة متوسطة حتى يبدأوا في الغليان

قومي بإضافة الدقيق والنشا وقومي بالتقليب والضغط حتى تحصلي علي عجينة بلح الشام ناعمة جداً ومتماسكة ويمكنك إضافة أي ناكهة تفضلينها.

ناعمة جداً ومتماسكة ويمكنك إضافة أي ناكهة تفضلينها. وباستخدام كيس الحلواني للتزيين قومي بوضع عجينة بلح الشام باخله وقومي بعمل أشكال بلح الشام المعروف ويفضل استخدام قمع صغير حتى تحصلي علي قرمشة بلح الشام .

. في زيت ساخن غزير قومي بوضع بلح الشام بداخله، وبمجرد أن تأخذ اللون الذهبي الخفيف قومي بتهدئة درجة الحرارة حتى تنتهي من تسويتها، وهذه خطوة هامة في نجاح طريقة عمل بلح الشام، ثم بعد خروجها من الزيت ضعي بلح الشام في الشربات إليك مكونات شربات بلح الشام.

تحضير بلح الشام بدون بيض

إليك في مقالة سابقة طريقة عمل الحمام الكداب للشيف فاطمة أبو حاتي .

سكر .

نص كمية السكر ماء .

اتركيهم علي نار متوسطة حتى يصلوا لدرجة الغليان، ثم أضيفي عصر ليمون أو الفانيليا.

ويمكنك استخدام عسل الجلوكوز يعطي لمعة إلي بلح الشام ، ملعقتين كبار لكل كوب من السكر.

، ملعقتين كبار لكل كوب من السكر. قومي بتقليبهم حتى يثقل قوامهم، ثم اتركيهم يبردوا بعيداً عن النار.

وبعد وصوله إلي درجة حرارة الغرفة، قومي بوضع بلح الشام به، ويفضل تحضير الشربات أولاً قبل تحضير عجينة بلح الشام؛ لضمان نجاح طريقة عمل بلح الشام.

شربات بلح الشامطريقة التحضير