أقوى خلطة لتبييض وتفتيح منطقة البكيني والعانة وتحت الإبط والمناطق الحساسة

تبييض وتفتيح منطقة البكيني والعانة وتحت الإبط، يعد تفتيح المناطق الحساسة من المشاكل المؤرقة للكثير كما أن تفتيحها وإعادتها للونها الطبيعي يعد من الأمور الشاقة والصعبة ولذلك نحن نقدم لكِ العديد من الوصفات التي أثبتت فعاليتها الكبيرة في التخلص من اللون الداكن المزعج.

وصفات تبييض وتفتيح منطقة البكيني والعانة وتحت الإبط

يوجد العديد من الوصفات الخاصة بتفتيح منطقة البكيني والعانة ومنها

وصفة الخيار للتفتيح

يمكن استخدام الخيار في عملية تفتيح المناطق الحساسة وذلك يرجع لاحتواءه علي المواد الحامضية لذلك يمكن استخدامه كالتالي:-

شريحة رفيعة من الخيار يتم تدليك المنطقة المراد تفتيحها بها أو من الممكن استبداله بعصير الخيار لتفتيح منطقة تحت الإبط.

من الممكن مزيج عصير الخيار مع عصير الليمون وبودرة الكركم لنحصل على خليط متماسك ويتم وضعه على المنطقة المراد تفتيحها بها لمدة لا تزيد عن 30 دقيقة.

وصفة البطاطا لتفتيح منطقة البكيني

البطاطا من الفواكه الحمضية التي لها خواص تفيد في تفتيح البشرة أو الأماكن الداكنة في الجسم بشكل عام لذلك فهو من المنتجات الآمنة التي لا تسبب أي تهيج للبشرة لذلك فيمكننا استخدام البطاطا على النحو التالي:-

شريحة رفيعة من البطاطا نقوم بتدليك بها المنطقة الحساسة بغرض التفتيح.

طريقة أخرى من الممكن استخدام البطاطا بها وهي عصرها ومن ثم وضعها على المنطقة المراد تفتيحها ودعها تجف ومن ثم شطفها ويرجى تكرار التجربة حتى نتمكن من الحصول على أفضل نتيجة.

أولاً نحضر وعاء ونضع به 5 ملاعق كبيرة من دقيق الحمص ونضيف إليها علبة واحدة من الزبادي نقلبه حتي يصبح خليط كريمي متجانس .

نقوم بتوزيع الكريم على جميع المناطق الداكنة في الجسم ونضعه على البشرة أيضاً .

ونضعه على البشرة أيضاً . نتركه حتى يجف تماماً، ثم نقوم بفرك الكريم على البشرة على شكل حركات دائرية حتى نعزز الدورة الدموية في البشرة .

كريم الدقيق والزبادي لتفتيح وتبيض الجسم

وأخيرًا لقد تعرفنا على وصفات تبييض وتفتيح منطقة البكيني والعانة وتحت الإبط فهذه المناطق أكثر ما يزعج الفتيات ودائمًا ما تبحث الفتيات عن وصفات لتبيضها وخصوصًا الفتيات المقبلة على الزواج ويمكنها استخدام الوصفات السابقة.