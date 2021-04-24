طريقة عمل بسكوت العيد بأسهل وصفه وأروع مذاق

يتساءل الكثير عن طريقة عمل بسكوت العيد وهي من أسهل الوصفات التي يمكن عملها بالمنزل، وهو من ألذ الوصفات التي يحبها الكبار والصغار حيث أنه مع اقتراب عيد الفطر المبارك تقوم معظم المنازل بصنع بسكويت العيد ولكن هناك بعض الأشخاص يقومون بشرائه من المتاجر نظراً لعدم معرفتهم بمكوناته أو عدم صنعه بالطريقة الصحيحة وهناك من يحب شرائه من المتاجر بسبب مذاقه الرائع لذلك سنقوم بتقديم لكم مكونات وطريقة عمل البسكويت في المنزل بأسهل الطرق وألذها كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية. طريقة عمل بسكويت النشادر طريقة عمل بسكويت النشادر المكونات قم بتحضير كيلو من الدقيق اي ما يعادل مقدار 6 أكواب.

كوبان من سكر البودر.

نصف كوب من الحليب الطازج.

احضر خمس بيضات.

ملعقة كبيرة من النشادر.

خمس أكياس من الفانيليا حيث أن كل بيضة تعادل كيس من الفانيليا.

ربع كيلو من السمنة. خطوات تحضير بسكويت النشادر يتم وضع ربع كيلو من السمنة في الخلاط.

ثم نقوم بإضافة كوبان من سكر البودر.

قم بوضع خمس بيضات إلى الخلاط.

اضف خمس أكياس من الفانيليا.

ثم تقوم بخلطهم جيدا .

بعد الخلط جيداً قم بإضافة النشادر.

قم بالتقليب لبضع ثواني.

قم بإضافة 6 أكواب من الدقيق.

أضف قليلاً من الملح.

قم بالخلط وأثناء خلط الخليط قم بإضافة اللبن رويداً رويداً.

بعد أن يتماسك الخليط قم بفرده على طاوله.

قم بإحضار سكين وتمرير السكين فوق العجين بشكل خفيف.

بعد تقطيعه نقوم بنزع العجين الزائد ووضع البسكويت في الفرن. خطوات تحضير بسكويت النشادر طريقة عمل بسكويت العيد بالبرتقال طريقة عمل بسكويت العيد بالبرتقال تكلمنا عن كيفية عمل بسكوت العيد بالنشادر وسنقوم بعرض خطوات عمل البسكويت بالبرتقال. نصف كيلو من الدقيق.

ربع كيلو من السمنة الباردة.

كوب من السكر البودر 175 جرام.

ربع كوب من الماء 75 جرام.

ربع كوب من عصير البرتقال الطازج أو يمكنك استبداله بمسحوق البرتقال.

ملعقة كبيرة من بشر قشر البرتقال.

احضر بيضتين من الحجم الكبير.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. طريقة عمل بسكويت البرتقال طريقة عمل بسكويت البرتقال نقوم بوضع ربع كيلو من الزبدة.

ثم نضيف إليه كوب من سكر البودر ثم نقوم بخلطهم جيداً.

بعد تقليب الخليط جيداً نقوم بإضافة البيض بالتدريج وخلطهم.

قم بإضافة الفانيليا أثناء تقليب الخليط.

نقوم بوضع عصير البرتقال أو نقوم بوضع مسحوق البرتقال في ربع كوب من الماء وتقليبه جيدا.

اضف بشر قشر البرتقال.

بعد التقليب جيداً نقوم بوضع الدقيق في الخليط بالتدريج.

قم بالتدريج جيدا حتى تحصل على قوام عجين البسكوت.

قم بتشكيل العجين على شكل البسكويت، ويتم وضعه في الفرن من 12 دقيقة إلى 15 دقيقة. الوسوم

يتساءل الكثير عن طريقة عمل بسكوت العيد وهي من أسهل الوصفات التي يمكن عملها بالمنزل، وهو من ألذ الوصفات التي يحبها الكبار والصغار حيث أنه مع اقتراب عيد الفطر المبارك تقوم معظم المنازل بصنع بسكويت العيد ولكن هناك بعض الأشخاص يقومون بشرائه من المتاجر نظراً لعدم معرفتهم بمكوناته أو عدم صنعه بالطريقة الصحيحة وهناك من يحب شرائه من المتاجر بسبب مذاقه الرائع لذلك سنقوم بتقديم لكم مكونات وطريقة عمل البسكويت في المنزل بأسهل الطرق وألذها كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية. طريقة عمل بسكويت النشادر طريقة عمل بسكويت النشادر المكونات قم بتحضير كيلو من الدقيق اي ما يعادل مقدار 6 أكواب.

كوبان من سكر البودر.

نصف كوب من الحليب الطازج.

احضر خمس بيضات.

ملعقة كبيرة من النشادر.

خمس أكياس من الفانيليا حيث أن كل بيضة تعادل كيس من الفانيليا.

ربع كيلو من السمنة. خطوات تحضير بسكويت النشادر يتم وضع ربع كيلو من السمنة في الخلاط.

ثم نقوم بإضافة كوبان من سكر البودر.

قم بوضع خمس بيضات إلى الخلاط.

اضف خمس أكياس من الفانيليا.

ثم تقوم بخلطهم جيدا .

بعد الخلط جيداً قم بإضافة النشادر.

قم بالتقليب لبضع ثواني.

قم بإضافة 6 أكواب من الدقيق.

أضف قليلاً من الملح.

قم بالخلط وأثناء خلط الخليط قم بإضافة اللبن رويداً رويداً.

بعد أن يتماسك الخليط قم بفرده على طاوله.

قم بإحضار سكين وتمرير السكين فوق العجين بشكل خفيف.

بعد تقطيعه نقوم بنزع العجين الزائد ووضع البسكويت في الفرن. خطوات تحضير بسكويت النشادر طريقة عمل بسكويت العيد بالبرتقال طريقة عمل بسكويت العيد بالبرتقال تكلمنا عن كيفية عمل بسكوت العيد بالنشادر وسنقوم بعرض خطوات عمل البسكويت بالبرتقال. نصف كيلو من الدقيق.

ربع كيلو من السمنة الباردة.

كوب من السكر البودر 175 جرام.

ربع كوب من الماء 75 جرام.

ربع كوب من عصير البرتقال الطازج أو يمكنك استبداله بمسحوق البرتقال.

ملعقة كبيرة من بشر قشر البرتقال.

احضر بيضتين من الحجم الكبير.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. طريقة عمل بسكويت البرتقال طريقة عمل بسكويت البرتقال نقوم بوضع ربع كيلو من الزبدة.

ثم نضيف إليه كوب من سكر البودر ثم نقوم بخلطهم جيداً.

بعد تقليب الخليط جيداً نقوم بإضافة البيض بالتدريج وخلطهم.

قم بإضافة الفانيليا أثناء تقليب الخليط.

نقوم بوضع عصير البرتقال أو نقوم بوضع مسحوق البرتقال في ربع كوب من الماء وتقليبه جيدا.

اضف بشر قشر البرتقال.

بعد التقليب جيداً نقوم بوضع الدقيق في الخليط بالتدريج.

قم بالتدريج جيدا حتى تحصل على قوام عجين البسكوت.

قم بتشكيل العجين على شكل البسكويت، ويتم وضعه في الفرن من 12 دقيقة إلى 15 دقيقة.

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