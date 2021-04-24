بدون فرن وبدون دقيق عملت احلي كيكة باردة في 10 دقائق فقط طعمها تحفة

عملت احلي كيكة باردة في 10 دقائق، كيكة البسكويت الباردة بدون فرن من الحلويات السهلة وسريعة التحضير خاصة أن محتوياتها متواجدة باستمرار ولا تحتاج لفرن لتجهيزها ومع ذلك شهية المذاق جيدة للأطفال والكبار. عملت احلي كيكة باردة في 10 دقائق عملت احلي كيكة باردة في 10 دقائق إليكم الآن طريقة تحضير الكيكة الباردة بدون فرن في 10 دقائق فقط وبمكونات سهله وبسيطة . مكونات تحضير كيكة البسكويت الباردة علبة بسكويت.

ملعقة كبيرة زبدة.

ملعقة كبيرة نوتيلا.

٥ أكواب حليب.

ه ملاعق كاكاو. طريقة تحضير كيكة البسكويت الباردة في وعاء نضع الكاكاو والحليب ونضربهم بالمضرب اليدوي جيدًا ونضعهم على النار حتى يسخن ونضيف الزبدة والنوتيلا مع التقليب حتى يصبح ذات قوام كريمي.

في صينية نضع طبقة من البسكويت ثم طبقة من الخليط الكريمة وهكذا حتى انتهاء الكمية الموجودة.

إدخال الصينية الثلاجة حوالي ليلة كاملة أو ساعتين ثم تقدم باردة مع العصير أو أي مشروب مفضل. مكونات تحضير كيكة البسكويت الباردةطريقة تحضير كيكة البسكويت الباردة طريقة أخرى لتحضير كيكة البسكويت الباردة بدون فرن طريقة أخرى لتحضير كيكة البسكويت الباردة بدون فرن كيكة البسكويت الباردة من أكثر أنواع الحلويات السهلة التحضير واليكم الطريقة الآن . مكونات كيكة البسكويت بدون فرن طريقة تحضير كيك بدون فرن في وعاء نضع كريم شانتيه مع السكر والضرب جيدًا للحصول على القوام المناسب الكريمي.

في صينية نضع طبقة من الكريمة وطبقة من البسكويت حتى الانتهاء من الكمية ونضع الشوكولاتة على الوجه التزين وإدخالها الثلاجة حوالي ساعتين ثم تقدم باردة. مكونات كيكة البسكويت بدون فرن طريقة تحضير كيك بدون فرن أسهل طريقة لتحضير كيكة البسكويت الباردة بدون فرن أسهل طريقة لتحضير كيكة البسكويت الباردة بدون فرن تعتبر الكيكة من أسهل الحلويات التي يمكن تحضيرها كما يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة واليكم الآن طريقة كيكة البسكويت بدون فرن . مكونات كيكة البسكويت الباردة بدون فرن ٥ كيس بسكويت سادة.

صفار بيضة.

كوب دقيق.

٥ كوب لبن.

ملعقة فانيليا.

ملعقتين زبدة.

كوب كاكاو. طريقة تحضير كيكة البسكويت البارد بدون فرن لعمل الصوص نضع اللبن مع فانيليا وصفار البيضة والكاكاو والدقيق مع التقليب على النار حتى يصبح ذات قوام نضع الزبدة مع التقليب.

في صينية نضع طبقة من البسكويت وطبقة من الصوص حتى الانتهاء من الكمية الموجودة والتزين بأي شيء موجود وتوضع في الثلاجة لمدة ساعتين أو ليلة كاملة. طريقة عمل كيكة باردة بدون فرن مكونات كيكة البسكويت الباردة بدون فرنطريقة تحضير كيكة البسكويت البارد بدون فرنطريقة عمل كيكة باردة بدون فرن تعتبر الكيكات من أفضل الحلويات المفضلة لذلك سوف نقدمها لكم بطريقة سهلة وبسيطة وسريعه . مكونات عمل كيكة باردة بدون فرن حليب سائل بمقدار كيلو واحد .

سكر أبيض بمقدار كوب ونصف .

5 ملاعق كبيرة من نشا الذرة .

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا .

ملعقة واحدة من ماء الورد .

ملون طعام ( حسب الرغبه ) . مقادير تزيين كيكة باردة بدون فرن جوز هند . طريقة تحضير كيكة باردة بدون فرن أولاً نحضر وعاء نخلط به جميع المكونات السابقة ونضعه على نار هادئة ونقلبهم حتى يتجانسوا تماماً حتى نحصل على خليط كريمي .

نحضر وعاء اخر ونضع به نصف الكمية ونضيف إليه لون الطعام ونقلبهم جيداً .

نسخن الفرن على درجة حرارة 200 مْ .

نحضر الصينية التي سوف نضع بها ونضع بها الخيط الذي تم وضع لون الطعام له، ثم ندخله في الثلاجة حتى يتماسك تماماً .

ثم نضيف باقي الكمية التي لم يضع لها اللون وندخلها مرة اخرى الثلاجة ونتركها حتى تتماسك جيداً .

ثم نخرجها من الثلاجة ونقدمها ونزينها بجوز الهند.

وأخيراً نضعها في أطباق التقديم بالهناء والشفاء . مكونات عمل كيكة باردة بدون فرنمقادير تزيين كيكة باردة بدون فرنطريقة تحضير كيكة باردة بدون فرن الوسوم

عملت احلي كيكة باردة في 10 دقائق، كيكة البسكويت الباردة بدون فرن من الحلويات السهلة وسريعة التحضير خاصة أن محتوياتها متواجدة باستمرار ولا تحتاج لفرن لتجهيزها ومع ذلك شهية المذاق جيدة للأطفال والكبار. عملت احلي كيكة باردة في 10 دقائق عملت احلي كيكة باردة في 10 دقائق إليكم الآن طريقة تحضير الكيكة الباردة بدون فرن في 10 دقائق فقط وبمكونات سهله وبسيطة . مكونات تحضير كيكة البسكويت الباردة علبة بسكويت.

ملعقة كبيرة زبدة.

ملعقة كبيرة نوتيلا.

٥ أكواب حليب.

ه ملاعق كاكاو. طريقة تحضير كيكة البسكويت الباردة في وعاء نضع الكاكاو والحليب ونضربهم بالمضرب اليدوي جيدًا ونضعهم على النار حتى يسخن ونضيف الزبدة والنوتيلا مع التقليب حتى يصبح ذات قوام كريمي.

في صينية نضع طبقة من البسكويت ثم طبقة من الخليط الكريمة وهكذا حتى انتهاء الكمية الموجودة.

إدخال الصينية الثلاجة حوالي ليلة كاملة أو ساعتين ثم تقدم باردة مع العصير أو أي مشروب مفضل. مكونات تحضير كيكة البسكويت الباردةطريقة تحضير كيكة البسكويت الباردة طريقة أخرى لتحضير كيكة البسكويت الباردة بدون فرن طريقة أخرى لتحضير كيكة البسكويت الباردة بدون فرن كيكة البسكويت الباردة من أكثر أنواع الحلويات السهلة التحضير واليكم الطريقة الآن . مكونات كيكة البسكويت بدون فرن طريقة تحضير كيك بدون فرن في وعاء نضع كريم شانتيه مع السكر والضرب جيدًا للحصول على القوام المناسب الكريمي.

في صينية نضع طبقة من الكريمة وطبقة من البسكويت حتى الانتهاء من الكمية ونضع الشوكولاتة على الوجه التزين وإدخالها الثلاجة حوالي ساعتين ثم تقدم باردة. مكونات كيكة البسكويت بدون فرن طريقة تحضير كيك بدون فرن أسهل طريقة لتحضير كيكة البسكويت الباردة بدون فرن أسهل طريقة لتحضير كيكة البسكويت الباردة بدون فرن تعتبر الكيكة من أسهل الحلويات التي يمكن تحضيرها كما يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة واليكم الآن طريقة كيكة البسكويت بدون فرن . مكونات كيكة البسكويت الباردة بدون فرن ٥ كيس بسكويت سادة.

صفار بيضة.

كوب دقيق.

٥ كوب لبن.

ملعقة فانيليا.

ملعقتين زبدة.

كوب كاكاو. طريقة تحضير كيكة البسكويت البارد بدون فرن لعمل الصوص نضع اللبن مع فانيليا وصفار البيضة والكاكاو والدقيق مع التقليب على النار حتى يصبح ذات قوام نضع الزبدة مع التقليب.

في صينية نضع طبقة من البسكويت وطبقة من الصوص حتى الانتهاء من الكمية الموجودة والتزين بأي شيء موجود وتوضع في الثلاجة لمدة ساعتين أو ليلة كاملة. طريقة عمل كيكة باردة بدون فرن مكونات كيكة البسكويت الباردة بدون فرنطريقة تحضير كيكة البسكويت البارد بدون فرنطريقة عمل كيكة باردة بدون فرن تعتبر الكيكات من أفضل الحلويات المفضلة لذلك سوف نقدمها لكم بطريقة سهلة وبسيطة وسريعه . مكونات عمل كيكة باردة بدون فرن حليب سائل بمقدار كيلو واحد .

سكر أبيض بمقدار كوب ونصف .

5 ملاعق كبيرة من نشا الذرة .

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا .

ملعقة واحدة من ماء الورد .

ملون طعام ( حسب الرغبه ) . مقادير تزيين كيكة باردة بدون فرن جوز هند . طريقة تحضير كيكة باردة بدون فرن أولاً نحضر وعاء نخلط به جميع المكونات السابقة ونضعه على نار هادئة ونقلبهم حتى يتجانسوا تماماً حتى نحصل على خليط كريمي .

نحضر وعاء اخر ونضع به نصف الكمية ونضيف إليه لون الطعام ونقلبهم جيداً .

نسخن الفرن على درجة حرارة 200 مْ .

نحضر الصينية التي سوف نضع بها ونضع بها الخيط الذي تم وضع لون الطعام له، ثم ندخله في الثلاجة حتى يتماسك تماماً .

ثم نضيف باقي الكمية التي لم يضع لها اللون وندخلها مرة اخرى الثلاجة ونتركها حتى تتماسك جيداً .

ثم نخرجها من الثلاجة ونقدمها ونزينها بجوز الهند.

وأخيراً نضعها في أطباق التقديم بالهناء والشفاء . مكونات عمل كيكة باردة بدون فرنمقادير تزيين كيكة باردة بدون فرنطريقة تحضير كيكة باردة بدون فرن

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