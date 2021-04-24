حلويات رمضانية لذيذة بمكونات سهلة ومتوفرة في كل منزل ستعجبك جربيها

رمضان شهر العزومات العائلية، والوصفات اللذيذة، والأكلات الشهية، ويحتاج إلى الكثير من حلويات رمضانية شهية، وسوف اعرض لكم في هذه المقالة حلي من أشهي وأبسط الحلويات الخفيفة التي يمكن تناولها بعد وجبة افطار ثقيلة. حلويات رمضانية ( حلي السميد مع الحليب ) حلويات رمضانية ( حلي السميد مع الحليب ) سوف اعرض لكم فيما يلي المقادير وطريقة الإعداد جربوها لن تندموا: المقادير 3 اكواب حليب

1/3 كوب سميد

1/2 كوب سكر

3 ملاعق كاسترد مذابة في نصف كوب ماء طريقة تحضير الكراميل 1/3 كوب سكر مذابة في ملعقتين من الماء. نضعهما علي نار هادئه حتي تمام الكرمله (يجب الحرص من الكراميل الساخن لخطورته علي الجلد). بعد ذلك نصبه في وعاء الاعداد ونبدأ في تحضير حلي السميد. طريقة عمل وصفة حلي السميد طريقة تحضير الكراميلطريقة عمل وصفة حلي السميد أولا: عمل مزيج الكاسترد مع الماء يذاب الكاسترد مع نصف كوب الماء في كوب ويوضع جانبا حتي الانتهاء من عمل باقي الوصفة. في وعاء علي نار أقل من متوسطه نضع 3 أكواب الحليب مع نصف كوب السكر وثلث كوب السميد. نقلب جيدا باستمرار حتي لا يلتسق الخليط في قاع الوعاء. عند الغليان نضع خليط الكاسترد والماء مع الاستمرار في التقليب لمدة خمس دقائق حتي يسمك الخليط ويظهر فقاعات كثيفة. بعد ذلك نصب الخليط في وعاد التحضير ويمكن أن يكون أي نوع من الأوعيه بأي شكل مفضل لديكم، مثلا وعاء الانجلش كيك. علي حمام بخار في وعاء أوسع نضع الوعاء الأول مغطي بورق قصدير، ثم نضع ماء مغلي ارتفاعه لا يتجاور نصف ارتفاع الوعاء الأول، ثم نغطي ونحكم التغطية علي نار أقل من متوسطة. يراعى أن تكون مدة الطهي لا تتخطى ال30 دقيقة. اطفئ النار واخرج وعاد الطهي، دعه يبرد ثم اقلبه وقدمه بالطريقه المناسبه لك. يمكن تزيين الحلي بأوراق النعناع الخضراء، الفسدق أو أي نوع مكسرات مجروشه، أو أوراق الورد القابله للأكل، أو القليل من ألوان الطعام الصحية البودرة وتقطيعها بالحجم المناسب لك، و بالهناء والشفاء. الوسوم

رمضان شهر العزومات العائلية، والوصفات اللذيذة، والأكلات الشهية، ويحتاج إلى الكثير من حلويات رمضانية شهية، وسوف اعرض لكم في هذه المقالة حلي من أشهي وأبسط الحلويات الخفيفة التي يمكن تناولها بعد وجبة افطار ثقيلة. حلويات رمضانية ( حلي السميد مع الحليب ) حلويات رمضانية ( حلي السميد مع الحليب ) سوف اعرض لكم فيما يلي المقادير وطريقة الإعداد جربوها لن تندموا: المقادير 3 اكواب حليب

1/3 كوب سميد

1/2 كوب سكر

3 ملاعق كاسترد مذابة في نصف كوب ماء طريقة تحضير الكراميل 1/3 كوب سكر مذابة في ملعقتين من الماء. نضعهما علي نار هادئه حتي تمام الكرمله (يجب الحرص من الكراميل الساخن لخطورته علي الجلد). بعد ذلك نصبه في وعاء الاعداد ونبدأ في تحضير حلي السميد. طريقة عمل وصفة حلي السميد طريقة تحضير الكراميلطريقة عمل وصفة حلي السميد أولا: عمل مزيج الكاسترد مع الماء يذاب الكاسترد مع نصف كوب الماء في كوب ويوضع جانبا حتي الانتهاء من عمل باقي الوصفة. في وعاء علي نار أقل من متوسطه نضع 3 أكواب الحليب مع نصف كوب السكر وثلث كوب السميد. نقلب جيدا باستمرار حتي لا يلتسق الخليط في قاع الوعاء. عند الغليان نضع خليط الكاسترد والماء مع الاستمرار في التقليب لمدة خمس دقائق حتي يسمك الخليط ويظهر فقاعات كثيفة. بعد ذلك نصب الخليط في وعاد التحضير ويمكن أن يكون أي نوع من الأوعيه بأي شكل مفضل لديكم، مثلا وعاء الانجلش كيك. علي حمام بخار في وعاء أوسع نضع الوعاء الأول مغطي بورق قصدير، ثم نضع ماء مغلي ارتفاعه لا يتجاور نصف ارتفاع الوعاء الأول، ثم نغطي ونحكم التغطية علي نار أقل من متوسطة. يراعى أن تكون مدة الطهي لا تتخطى ال30 دقيقة. اطفئ النار واخرج وعاد الطهي، دعه يبرد ثم اقلبه وقدمه بالطريقه المناسبه لك. يمكن تزيين الحلي بأوراق النعناع الخضراء، الفسدق أو أي نوع مكسرات مجروشه، أو أوراق الورد القابله للأكل، أو القليل من ألوان الطعام الصحية البودرة وتقطيعها بالحجم المناسب لك، و بالهناء والشفاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حلويات رمضانية لذيذة بمكونات سهلة ومتوفرة في كل منزل ستعجبك جربيها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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