كبسة الدجاج بالصلصة الحمراء كبسة دجاج سعودية لذيذة وسريعة بالخطوات

كبسة الدجاج بالصلصة الحمراء ، هي طريقة جديدة وسريعة، لعمل كبسة الأرز بالدجاج ولكن بالصلصة الحمراء، وهي تختلف في طريقة تحضيرها قليلًا، عن طريقة كبسة دجاج بالخضار منال العالم، و طريقة عمل الكبسة بالدجاج مع الجزر، وطريقة عمل الكبسة الفلسطينية، وطريقة عمل كبسة الدجاج سهلة، و كبسة الدجاج مع صلصة الدقوس، ويمكن عمل كبسة دجاج حمراء بقدر الضغط، للحصول على أشهى مجبوس سعودي، مع طريقة طبخ رز كبسة دجاج حمراء لذيذة، وهي سريعة مثل دجاج بالفرن، وذلك مع تحضير سلطة الدقوس الشهيرة، لتناولها مع كبسة الفراخ السعودية الشهية، ويمكنك أيضًا تقديم وصفات أخرى إلى جوارها، مثل طريقة عمل مجبوس اللحم للشيف منال العالم، وطريقة عمل كبسة الدجاج سهلة، وطريقة عمل الكبسة الفلسطينية، و طريقة عمل الكبسة بالدجاج مع الجزر، فالتنوع في الطهي وإعداد الطعام، يجعل منه في كل مرة وجبة متميزة ولا أروع. كبسة دجاج حمراء لذيذة كيلو من صدور الدجاج الطازجة.

3 أكواب من أرز الكبسة (يمكنك استخدام الأرز البسمتي).

2 حبة بصل متوسطة الحجم، وقطعيها إلى شرائح.

2 ملعقة طعام من الزبدة في درجة حرارة الغرفة.

4 فصوص من الثوم.

1 ملعقة كبيرة من الهيل المطحون (الحبهان).

2 ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

2 ملعقة صغيرة من الملح.

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض.

علبة من صلصة البندورا الجاهزة.

2 حبة بندورا متوسطة الحجم.

4 فصوص من الثوم المهروسة.

2 حبة جزر متوسطة الحجم مبشورة.

بشر حبة برتقال واحدة. تتبيلة كبسة دجاج أصلية ملعقة كبيرة من الزنجبيل البودر.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأحمر الحار (الشطة الجافة).

ملعقة كبيرة من بهارات الكبسة.

عود قرفة.

كمون غير مطحون.

ورق لوري أو ورق غار.

رشة فلفل أسود.

رشة ملح.

حبة ليمون أسود مجفف. طريقة كبسة دجاج حمراء لذيذة قومي أولًا بتقطيع البصل إلى شرائح، وأحضري وعاء عميق وواسع، وضعي به قليل من الزيت، ثم قومي بتسخينه. أضيفي البصل إلى الزيت الساخن، واخلطيهم وحركيهم حتى يبدأ البصل في الذبول، ثم قومي بوضع التوابل (تتبيلة كبسة دجاج أصلية) فوق البصل الذهبي، وحركي كل المكونات معًا، حتى تختلط التوابل مع البصل جيدًا. أضيفي صلصة البندورا الحمراء إلى الخليط السابق، ثم حركيهم معًا. الآن قومي بإضافة مياه مغلية إلى هذا الخليط، يكفي لوضع قطع الدجاج حتى يتم سلقها، مع الجزر وبشر البرتقالة، والفلفل وباقي التوابل، واخلطيهم معًا. اتركي المكونات كلها تغلي لمدة 10 دقائق، وذلك على نار مرتفعة الحرارة، ثم قومي بتهدئتها جدًا، واتركي الدجاج ينضج على النار. قومي بغسيل الأرز لديك، وانقعيه في المياه لمدة نصف الساعة. عقب أن ينضج الدجاج، ارفعيه عن الصلصة الحمراء، وضعيه في صحن خارجي. وفي نفس الوعاء العميق، الذي يحتوي على صلصة الدجاج الحمراء، ضعي أرز كبسة الدجاج، في الصلصة واتركيه ينضج ثم ارفعيه عن النار. في صحن التقديم، ضعي أرز كبسة الدجاج، ثم ضعي قطع الدجاج بالأعلى، وزينيه بقليل من البقدونس واللوز المحمص، والزبيب أيضًا، وألف هنا. الوسوم

كبسة الدجاج بالصلصة الحمراء ، هي طريقة جديدة وسريعة، لعمل كبسة الأرز بالدجاج ولكن بالصلصة الحمراء، وهي تختلف في طريقة تحضيرها قليلًا، عن طريقة كبسة دجاج بالخضار منال العالم، و طريقة عمل الكبسة بالدجاج مع الجزر، وطريقة عمل الكبسة الفلسطينية، وطريقة عمل كبسة الدجاج سهلة، و كبسة الدجاج مع صلصة الدقوس، ويمكن عمل كبسة دجاج حمراء بقدر الضغط، للحصول على أشهى مجبوس سعودي، مع طريقة طبخ رز كبسة دجاج حمراء لذيذة، وهي سريعة مثل دجاج بالفرن، وذلك مع تحضير سلطة الدقوس الشهيرة، لتناولها مع كبسة الفراخ السعودية الشهية، ويمكنك أيضًا تقديم وصفات أخرى إلى جوارها، مثل طريقة عمل مجبوس اللحم للشيف منال العالم، وطريقة عمل كبسة الدجاج سهلة، وطريقة عمل الكبسة الفلسطينية، و طريقة عمل الكبسة بالدجاج مع الجزر، فالتنوع في الطهي وإعداد الطعام، يجعل منه في كل مرة وجبة متميزة ولا أروع. كبسة دجاج حمراء لذيذة كيلو من صدور الدجاج الطازجة.

3 أكواب من أرز الكبسة (يمكنك استخدام الأرز البسمتي).

2 حبة بصل متوسطة الحجم، وقطعيها إلى شرائح.

2 ملعقة طعام من الزبدة في درجة حرارة الغرفة.

4 فصوص من الثوم.

1 ملعقة كبيرة من الهيل المطحون (الحبهان).

2 ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

2 ملعقة صغيرة من الملح.

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض.

علبة من صلصة البندورا الجاهزة.

2 حبة بندورا متوسطة الحجم.

4 فصوص من الثوم المهروسة.

2 حبة جزر متوسطة الحجم مبشورة.

بشر حبة برتقال واحدة. تتبيلة كبسة دجاج أصلية ملعقة كبيرة من الزنجبيل البودر.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأحمر الحار (الشطة الجافة).

ملعقة كبيرة من بهارات الكبسة.

عود قرفة.

كمون غير مطحون.

ورق لوري أو ورق غار.

رشة فلفل أسود.

رشة ملح.

حبة ليمون أسود مجفف. طريقة كبسة دجاج حمراء لذيذة قومي أولًا بتقطيع البصل إلى شرائح، وأحضري وعاء عميق وواسع، وضعي به قليل من الزيت، ثم قومي بتسخينه. أضيفي البصل إلى الزيت الساخن، واخلطيهم وحركيهم حتى يبدأ البصل في الذبول، ثم قومي بوضع التوابل (تتبيلة كبسة دجاج أصلية) فوق البصل الذهبي، وحركي كل المكونات معًا، حتى تختلط التوابل مع البصل جيدًا. أضيفي صلصة البندورا الحمراء إلى الخليط السابق، ثم حركيهم معًا. الآن قومي بإضافة مياه مغلية إلى هذا الخليط، يكفي لوضع قطع الدجاج حتى يتم سلقها، مع الجزر وبشر البرتقالة، والفلفل وباقي التوابل، واخلطيهم معًا. اتركي المكونات كلها تغلي لمدة 10 دقائق، وذلك على نار مرتفعة الحرارة، ثم قومي بتهدئتها جدًا، واتركي الدجاج ينضج على النار. قومي بغسيل الأرز لديك، وانقعيه في المياه لمدة نصف الساعة. عقب أن ينضج الدجاج، ارفعيه عن الصلصة الحمراء، وضعيه في صحن خارجي. وفي نفس الوعاء العميق، الذي يحتوي على صلصة الدجاج الحمراء، ضعي أرز كبسة الدجاج، في الصلصة واتركيه ينضج ثم ارفعيه عن النار. في صحن التقديم، ضعي أرز كبسة الدجاج، ثم ضعي قطع الدجاج بالأعلى، وزينيه بقليل من البقدونس واللوز المحمص، والزبيب أيضًا، وألف هنا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كبسة الدجاج بالصلصة الحمراء كبسة دجاج سعودية لذيذة وسريعة بالخطوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.