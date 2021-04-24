أسرار ماسك الطحينة للبشرة وتخلصي من البقع وآثار الحبوب واحصلي على وجه نقي

نقدم لكم أسرار ماسك الطحينة للبشرة، حيث تشتهر الطحينة باستخدامها الأساسي في الطبخ وإعداد السلطات في المطبخ العربي، حيث أنها تتواجد في أغلب الأطعمة ويمكن تناولها بجانب أي أكلة، ولكن بجانب استخدامها في الطبخ وطعمها اللذيذ فهي تحتوي على فوائد جمالية أخرى، وسوف نقدم لكم اليوم ماسك الطحينة للبشرة، حيث تحتوي على خصائص وفوائد تساعد على تفتيح لون البشرة ومعالجة البقع والأماكن الداكنة بها، وتخلص الوجه من آثار الحبوب بكل سهولة، واستخدامها آمن جداً على البشرة وتحقق نتائج مذهلة عند الاستمرار عليها.أسرار ماسك الطحينة للبشرة
نحتاج لتحضير هذا الماسك إلى هذه المكونات:
- 2 ملعقة كبيرة من الطحينة سميكة القوام.
- قطنة نظيفة.
لتحضير هذا الماسك واستخدامه يجب اتباع هذه الخطوات:
- يجب تخفيف ملعقتي الطحينة بإضافة بضع قطرات الماء الساخن لها، وتقليبها جيداً حتى تتجانس وتصبح أقل سماكة.
- بعد ذلك نحضر القطنة ونضعها في الطحينة ثم نمررها على الوجه.
- نترك القطنة على البشرة لمدة 20 دقيقة، وبعد ذلك نغسلها بالماء الدافئ.
- يجب تكرار هذا الماسك مرة كل أسبوع، وستلاحظون نتيجة مذهلة بعد فترة قصيرة.
- 2 ملعقة من الطحينة.
- 2 ملعقة من مسحوق الكركم.
- 2 ملعقة من الحليب السائل.
نقوم بتجهيز الماسك من خلال اتباع ما يلي:
- نقوم بخلط الطحينة في بولة صغيرة، ونضيف لها الكركم والحليب.
- نقلب بشكل جيد حتى نحصل على خليط متجانس.
- نقوم بتوزيع الخليط على الوجه برفق باستخدام قطنة.
- نترك الخليط على البشرة حوالي 20 دقيقة، ثم نغسله بالماء الدافئ.
- يجب تكرار هذا الماسك على الأقل مرة واحدة في الأسبوع للحصول على نتيجة مذهلة وبشرة نقية في أسرع وقت.
- يجب المواظبة على هذه الماسكات للتمتع ببشرة نقية في أسرع وقت، حيث تعتبر الطحينة مفيدة جداً للبشرة.
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نقدم لكم أسرار ماسك الطحينة للبشرة، حيث تشتهر الطحينة باستخدامها الأساسي في الطبخ وإعداد السلطات في المطبخ العربي، حيث أنها تتواجد في أغلب الأطعمة ويمكن تناولها بجانب أي أكلة، ولكن بجانب استخدامها في الطبخ وطعمها اللذيذ فهي تحتوي على فوائد جمالية أخرى، وسوف نقدم لكم اليوم ماسك الطحينة للبشرة، حيث تحتوي على خصائص وفوائد تساعد على تفتيح لون البشرة ومعالجة البقع والأماكن الداكنة بها، وتخلص الوجه من آثار الحبوب بكل سهولة، واستخدامها آمن جداً على البشرة وتحقق نتائج مذهلة عند الاستمرار عليها.أسرار ماسك الطحينة للبشرة
نحتاج لتحضير هذا الماسك إلى هذه المكونات:
- 2 ملعقة كبيرة من الطحينة سميكة القوام.
- قطنة نظيفة.
لتحضير هذا الماسك واستخدامه يجب اتباع هذه الخطوات:
- يجب تخفيف ملعقتي الطحينة بإضافة بضع قطرات الماء الساخن لها، وتقليبها جيداً حتى تتجانس وتصبح أقل سماكة.
- بعد ذلك نحضر القطنة ونضعها في الطحينة ثم نمررها على الوجه.
- نترك القطنة على البشرة لمدة 20 دقيقة، وبعد ذلك نغسلها بالماء الدافئ.
- يجب تكرار هذا الماسك مرة كل أسبوع، وستلاحظون نتيجة مذهلة بعد فترة قصيرة.
- 2 ملعقة من الطحينة.
- 2 ملعقة من مسحوق الكركم.
- 2 ملعقة من الحليب السائل.
نقوم بتجهيز الماسك من خلال اتباع ما يلي:
- نقوم بخلط الطحينة في بولة صغيرة، ونضيف لها الكركم والحليب.
- نقلب بشكل جيد حتى نحصل على خليط متجانس.
- نقوم بتوزيع الخليط على الوجه برفق باستخدام قطنة.
- نترك الخليط على البشرة حوالي 20 دقيقة، ثم نغسله بالماء الدافئ.
- يجب تكرار هذا الماسك على الأقل مرة واحدة في الأسبوع للحصول على نتيجة مذهلة وبشرة نقية في أسرع وقت.
- يجب المواظبة على هذه الماسكات للتمتع ببشرة نقية في أسرع وقت، حيث تعتبر الطحينة مفيدة جداً للبشرة.
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