وصفة عجيبة تفتح الوجه وترطبه وتخفي التجاعيد.. ستغنيكي عن جميع مستحضرات العناية بالبشرة

كريم النشا وماء الورد أحد أفضل الوصفات الفعالة في تبييض الوجه والحصول على بشرة نضرة ورائعة، حيث أن النشا غنية بالفوائد، فهي تحتوي على فيتامين أ ذو الدور الفعال في تفتيح البشرة، كما أنه يزيل البقع الداكنة وجميع آثار حب الشباب والتخلص من حبوب الوجه، كما أنه غني بفيتامين ب والذي يمنح البشرة نضارة كبيرة، كما أنه ينظم عمل القنوات الدهنية في البشرة، مما يخفف من اللالتهابات، ولكن يجب استخدامها بحذر، حيث أن كثرة استخدام النشا قد تؤدي لاتساع المسام.

كريم النشا وماء الورد

المكونات

ثلاث ملاعق من ماء الورد.

ثلاث ملاعق صغيرة من النشا.

ملعقة من الماء الدافئ.

طريقة الاستخدام

قومي بمزج النشا وماء الورد والماء وقلبيهم جيداً، ثم ضعيهم على النار وقلبي باستمرار.

عندما تبدأ النشا في عمل قوام كريمي، اطفئي النار واتركيها حتى تبرد تماماً.

ضعي الوصفة على وجهك مرة في الصباح ومرة في المساء، وتترك لمدة نصف ساعة، ثم يتم غسل الوجه جيداً، ويتم تمرير قطعة من القطن بها القليل من ماء الورد لتوريد الوجه.

ماسك النشا وماء الورد والحليب

أحد أشهر ماسكات تفتيح البشرة، مثل ماسك المناسبات العجيب ويستخدم ايضاً بعد يوم طويل من التعرض لأشعة الشمس الحارقة وبشكل خاص تزامناً مع دخول فصل الصيف، ومكوناته بسيطة وفعالة.

المكونات

ملعقة من الحليب البودر.

ملعقة من الزبادي.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من النشا.

طريقة الاستخدام

قومي بمزج جميع المكونات السابقة مع بعضها البعض حتى يتم التجانس بشكل كبير.

باستخدام أطراف أصابعك، قومي بتوزيع المزيج عكس اتجاه الجاذبية على بشرتك.

اتركي ماسك التفتيح الفوري على وجهك لمدة ثلث ساعة.

قومي بإزالته بحركات دائرية بسيطة، ويشطف الوجه بالماء الفاتر، ويمكن وضع أي كريم مرطب مفضل لديكِ قبل النوم، وينصح خبراء التجميل باستخدام كريم النشا وماء الورد مع هذه الوصفة لنتائج مضاعفة.