عمل الفول المدمس في الحلة والسر في معلقة واحده والطعم روعة ووداعاً للدماسة

عمل الفول المدمس في الحلة والسر في معلقة واحده، من الوجبات الرئيسية لدينا هو الفول المدمس، تستطيع تدميس الفول في المنزل بكل سهولة باستخدام الحلة على طريقة أفضل الشيفات والتي تعطي نفس مذاق الفول من الخارج، للحصول على وجبة مشبعة تمد الجسم بالحديد.

عمل الفول المدمس في الحلة والسر في معلقة واحده

لا يمكن الاستغناء عن الفول المدمس في أي منزل لذلك سوف نقدمه لكم الآن بطريقة سهله وبسيطة .

فول منقوع بمقدار نصف كيلو.

فول مدشوش بمقدار نصف كوب فقط.

عدس أصفر بمقدار نصف كوب.

بصلة واحدة.

حبة طماطم واحدة.

حبتين من الجزر.

4 حبات من فصوص الثوم.

كركم بمقدار ملعقة.

ماء.

طريقة تدميس الفول في الحلة

طريقة تدميس الفول في الحلة في وعاء عميق يتم نقع الفول في الماء لمدة ساعتين على الأقل.

بعد نقع الفول يتم غسله جيدًا وبعد ذلك يوضع الفول في الدماسة ومعه الطماطم والثوم والبصل والكركم، والفول المدشوش والعدس والجزر.

يمكن استخدام الحلة العادية بدل الدماسة ولكن يفضل أن تكون محكمة الغلق.

يعطي الفول بالماء وتوضع الحلة على النار.

يترك الفول على النار لوقت كبير يصل حتى 6 أو 8 ساعات، يجب التأكد من نضجه قبل غلق النار عليه.

مكونات الفول المدمس في الحلةتدميس الفول في المنزل بمكونات بسيطة

مكونات تدميس الفول في المنزل

فول بمقدار نصف كيلو.

عدس أصفر بمقدار 4 ملاعق.

ماء للغليان.

يتم نقع الفول لمدة ليلة كاملة على الأقل، حتى ينضج بشكل سريع، والتأكد من نظافة الفول وعدم تعكر الماء.

بعد نقع الفول لمدة ليلة كاملة يتم تصفيته من ماء النقع ويوضع بعد ذلك في الإناء الذي سوف يغلي فيه الفول.

يتم وضع العدس الأصفر على الفول ويغطي الفول بالماء ويترك على النار حتى يغلي.

في حالة تشرب الماء يجب وضع ماء إضافي حتى نضج الفول.

ولكي تحصلي على طبق فول رائع قومي بهرس الفول وضعي القليل من الطحينة والتوابل مع القليل من الزيت النباتي واستمتعي بأفضل طبق فول باستخدام الحلة.

طريقة تدميس الفول في المنزل