الأرز باللبن في الفرن بطريقة مميزة والتمتع بطعم غاية في الروعة

يعتبر الأرز باللبن في الفرن من أشهر الحلويات المتداولة بين الكثيرين في أنحاء الوطن العربي ونخص بالذكر مصر، إذ أن كافة المقادير المستخدمة في تحضيره متوافرة في جكيع البيوت المصرية، فنجد أن المطبخ المصري لا يخلو يومًا ما من الحليب، السكر الأبيض وكذلك الأرز، كما متاح إمكانية تزيينة وإضفاء لمسة ذوقية في آخر خطوة له لتعطيه مذاقًا شهيًا لذيذًا، من خلال بعض أنواع المكسرات، لذا سنقدم إليك واحدة من أفضل الطرق المتبعة في تحضيره بخطوات سهلة ومميزة خلال السطور القادمة.

اتبعي الخطوات التالية للحصول على طبق أرز بالحليب في الفرن بنكهة قوية َطعم ولا أروع:

ربع كيلو من الأرز.

ثلاث أكواب كبيرة من الحليب كامل الدسم.

كوب صغير من السكر الأبيض.

رشة من الفانيليا.

ربع كوب كبير من الكريمة.

للتزيين، يمكنك تجهيز صوص الكراميل، الشيكولاته وآيس كريم.