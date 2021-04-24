الأرز باللبن في الفرن بطريقة مميزة والتمتع بطعم غاية في الروعة

يعتبر الأرز باللبن في الفرن من أشهر الحلويات المتداولة بين الكثيرين في أنحاء الوطن العربي ونخص بالذكر مصر، إذ أن كافة المقادير المستخدمة في تحضيره متوافرة في جكيع البيوت المصرية، فنجد أن المطبخ المصري لا يخلو يومًا ما من الحليب، السكر الأبيض وكذلك الأرز، كما متاح إمكانية تزيينة وإضفاء لمسة ذوقية في آخر خطوة له لتعطيه مذاقًا شهيًا لذيذًا، من خلال بعض أنواع المكسرات، لذا سنقدم إليك واحدة من أفضل الطرق المتبعة في تحضيره بخطوات سهلة ومميزة خلال السطور القادمة.الأرز باللبن في الفرن
اتبعي الخطوات التالية للحصول على طبق أرز بالحليب في الفرن بنكهة قوية َطعم ولا أروع:مكونات الأرز باللبن في الفرن
- ربع كيلو من الأرز.
- ثلاث أكواب كبيرة من الحليب كامل الدسم.
- كوب صغير من السكر الأبيض.
- رشة من الفانيليا.
- ربع كوب كبير من الكريمة.
- للتزيين، يمكنك تجهيز صوص الكراميل، الشيكولاته وآيس كريم.
- تنقية الأرز من أي شوائب ومن ثم غسله مرة واحدة، للاحتفاظ بالنشا الذي يحقق نجاح الأرز باللبن إذ يمنحه السمك المناسب.
- في قدر متوسط الحجم، ضعي الحليب فيه ومن ثم وضعه على درجة حرارة متوسطة لحين غليانه.
- سكب الأرز مع التحريك المستمر قرابة ثلاثة دقائق.
- إنزال القدر من على النار وتركه قرابة ساعة ونصف.
- وضعه على النار مرة أخرى، ولكن تحت درجة حرارة منخفضة.
- أضيفي السكر، الكريمة والفانيليا، مع التحريك بشكل جيد قرابة ثلاثة دقائق.
- قومي بتغطية القدر لمدة سبع دقائق، ثم رفعه من على النار.
- تجهيز أطباق صغيرة ومن ثم سكب الأرز، ودعيه بعض الوقت حتى يبرد.
- تشغيل الفرن ثم إدخال الأطباق تحت الشواية مباشرةً، حتى يحمر لونها.
- يتم تزيينها بصوص الكراميل والشيكولاتة والآيس كريم.
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يعتبر الأرز باللبن في الفرن من أشهر الحلويات المتداولة بين الكثيرين في أنحاء الوطن العربي ونخص بالذكر مصر، إذ أن كافة المقادير المستخدمة في تحضيره متوافرة في جكيع البيوت المصرية، فنجد أن المطبخ المصري لا يخلو يومًا ما من الحليب، السكر الأبيض وكذلك الأرز، كما متاح إمكانية تزيينة وإضفاء لمسة ذوقية في آخر خطوة له لتعطيه مذاقًا شهيًا لذيذًا، من خلال بعض أنواع المكسرات، لذا سنقدم إليك واحدة من أفضل الطرق المتبعة في تحضيره بخطوات سهلة ومميزة خلال السطور القادمة.الأرز باللبن في الفرن
اتبعي الخطوات التالية للحصول على طبق أرز بالحليب في الفرن بنكهة قوية َطعم ولا أروع:مكونات الأرز باللبن في الفرن
- ربع كيلو من الأرز.
- ثلاث أكواب كبيرة من الحليب كامل الدسم.
- كوب صغير من السكر الأبيض.
- رشة من الفانيليا.
- ربع كوب كبير من الكريمة.
- للتزيين، يمكنك تجهيز صوص الكراميل، الشيكولاته وآيس كريم.
- تنقية الأرز من أي شوائب ومن ثم غسله مرة واحدة، للاحتفاظ بالنشا الذي يحقق نجاح الأرز باللبن إذ يمنحه السمك المناسب.
- في قدر متوسط الحجم، ضعي الحليب فيه ومن ثم وضعه على درجة حرارة متوسطة لحين غليانه.
- سكب الأرز مع التحريك المستمر قرابة ثلاثة دقائق.
- إنزال القدر من على النار وتركه قرابة ساعة ونصف.
- وضعه على النار مرة أخرى، ولكن تحت درجة حرارة منخفضة.
- أضيفي السكر، الكريمة والفانيليا، مع التحريك بشكل جيد قرابة ثلاثة دقائق.
- قومي بتغطية القدر لمدة سبع دقائق، ثم رفعه من على النار.
- تجهيز أطباق صغيرة ومن ثم سكب الأرز، ودعيه بعض الوقت حتى يبرد.
- تشغيل الفرن ثم إدخال الأطباق تحت الشواية مباشرةً، حتى يحمر لونها.
- يتم تزيينها بصوص الكراميل والشيكولاتة والآيس كريم.
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