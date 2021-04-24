أسرار وتكات عمل بسبوسة محشية بالقشطة والمكسرات طعمها روعه

عمل بسبوسة محشية بالقشطة والمكسرات، طريقة عمل بسبوسة بالقشطة تعتبر بسبوسه ألقشطه هي واحدة من أفضل أنواع الحلويات الشرقية والمحببة لكثير من الناس، كما انه يسهل تحضيرها بكل سهولة وبمكونات بسيطة متواجد في أي منزل ولذلك سوف نقدم لكم طريقة عمل البسبوسة بالقشطة من خلال المقال التالي.

طريقة عمل بسبوسة محشية بالقشطة والمكسرات

تعتبر البسبوسة من أكثر الحلويات المفضلة في شهر رمضان لإنها تعوض نسبة السكر التي يفقدها الجسم أثناء الصيام ولذلك سوف نقدم لكم الآن طريقة عمل بسبوسة بالقشة .

مقدار ¼ كوب من جوز الهند المبشور.

مقدار كوب من السكر.

مقدار ٢ كوب من دقيق السميد.

عبوة من الحليب البودرة.

عدد ٢ كوب من اللبن.

مقدار ¾ كوب من الزبدة المذابة.

كوب من الزبادي.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

مقدار ٦ ملعقة كبيرة من النشا.

ربع كوب من الماء.

مقدار من ألقشطه.

شربات.

فستق للتزيين.

مقادير عمل بسبوسة بالقشطة

في وعاء يتم وضع كل من الحليب البودرة ودقيق السميد وجوز الهند والسكر والزبدة والزبادي والبيكنج باودر وخلطهم جيدًا حتى تمام الامتزاج.

لعمل الحشو، نقوم بخلط كل من ألقشطه ومقدار الحليب على نار هادئة مع التقليب وإضافة ربع كوب من السكر بشكل تدريجي والاستمرار في التحرك حتى يغلى، ثم يرفع من على النار.

في صينية الخبز نقوم بدهنها بالقليل من الزيت ورشة من الدقيق الأبيض ونضع نصف خليط العجين ونوزعه بشكل متساوٍي.

ندخل الصينية في فرن متوسط الحرارة على ١٨٠ درجة حتى تكتسب اللون الذهبي.

بعد ذلك نضيف مقدار حشو ألقشطه بالتساوي على البسبوسة ونقوم بصب باقي خليط العجين على الحشو.

بعد ذلك تعود الصينية إلى الفرن في الرف الأعلى وتترك لمدة ٢٥ دقيقة أو حتى تتحول إلى اللون الذهبي، وتكون تامة النضج.

بعد ذلك تخرج من الفرن ونقوم بوضع الشربات عليها وهي ساخنه وبعد ذلك يضاف إليها مقدار الفستق المجروش للتزيين.

البسبوسة بها سعرات حرارية عالية ويوجد بها كمية كبيرة من السكر.

ويفضل أستخدام الحليب الخالي من الدسم لتقليل السعرات الحرارية.

يفضل على مريض السكر التقليل منها فهي لسه مفضلة لهم لإنها بها كمية كبيرة جدا من السكر فذلك ينصح التجنب عنها وعن الحلويات التي بها كميات كبيرة من السكر ويفضل تناول قطعة صغيرة.

طريقة تحضير عمل بسبوسة محشية بالقشطةنصائح صحية عن البسبوسة

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا بعنوان بسبوسه ألقشطه وقد ذكرنا طريقة تحضير بسبوسة بالقشطة والمكسرات الصحيحة لهذه الحلوى المفضلة عند كثير من الناس آملين أن يكون الموضوع قد نال إعجابكم.