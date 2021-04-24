بدون قلي طريقة عمل عجينة القطايف الرمضانية مقرمش تحفة لحشوات مختلفة

تعد القطايف من أشهر الحلويات التي نعشق تناولها العديد من الأشخاص، ولا يجدون عجينتها إلا في شهر رمضان الكريم، ولهذا نقدم لكم من خلال موقعنا هذا كيفية تحضيرها في المنزل بكل سهولة، لكي تستطيع كل سيدة أن تقوم بتحضيرها في المنزل في أي وقت تريد و بألذ طعم ممكن. طريقة عمل عجينة القطايف بدون قلي طريقة عمل عجينة القطايف بدون قلي المكونات. كوبان من الطحين المناسب للحلويات.

نصف كوب من السميد الناعم.

ملعقتان من البيكنج بودر صغيرتين.

ثلاثة أكواب من الماء العذب.

ملعقة كبيرة من ماء الزهر.

ملعقة من حبة البركة. طريقة تحضير عجينة القطايف من اجل تجهيز عجينة القطايف نقوم بخلط كوبان الطحين مع نصف كوب السميد، مع ملعقتين البيكنج بودر، مع ثلاثة أكواب من الماء، مع ماء الزهر وجبة البركة وكافة المكونات في الخلاط الكهربائي.

نقوم بخلط هذه المكونات في الخلاط الغ لمدة دقيقة واحدة حتى نحصل على عجينة سائلة وناعمة الملمس.

نترك عجينة القطايف لمدة ساعة كاملة حتى ترتاح قبل القيام بعملية التشكيل.

وبعد ذلك نضع مقلاه او صاج على النار يكون قاعدتهم سميكة وغير لاصقة من أجل وضع القطايف عليها.

نقوم بأخذ مغرفة من عجينة القطايف السائلة ووضعها في المقلاة، حيث نقوم بصرها على شكل قرص دائري تبعا للحجم الذي نوده.

نترك العجينة في المقلاة دقيقة أو دقيقتين حتي تظهر ثقوب في سطح أقراص القطايف.

وحتي تظهر قاعدة القرص باللون الذهبي المتميز.

نقوم برفع القرص بإستخدام ملعقة معدنية تكون عريضة لترفع القرص بالشكل الصحيح ونضعه على صينية قد تم وضع فوطة قطنية عليها .

ولابد من القيام بتغطيتها جيدا حتى لا تنشف.

وهكذا حتى تمام الكمية بالكامل وهكذا نحصل علي عجينة القطايف بدون قلي الأفضل مذاق متميز يمكن وضع الحشو المناسبة به. طريقة تحضير عجينة القطايف الوسوم

تعد القطايف من أشهر الحلويات التي نعشق تناولها العديد من الأشخاص، ولا يجدون عجينتها إلا في شهر رمضان الكريم، ولهذا نقدم لكم من خلال موقعنا هذا كيفية تحضيرها في المنزل بكل سهولة، لكي تستطيع كل سيدة أن تقوم بتحضيرها في المنزل في أي وقت تريد و بألذ طعم ممكن. طريقة عمل عجينة القطايف بدون قلي طريقة عمل عجينة القطايف بدون قلي المكونات. كوبان من الطحين المناسب للحلويات.

نصف كوب من السميد الناعم.

ملعقتان من البيكنج بودر صغيرتين.

ثلاثة أكواب من الماء العذب.

ملعقة كبيرة من ماء الزهر.

ملعقة من حبة البركة. طريقة تحضير عجينة القطايف من اجل تجهيز عجينة القطايف نقوم بخلط كوبان الطحين مع نصف كوب السميد، مع ملعقتين البيكنج بودر، مع ثلاثة أكواب من الماء، مع ماء الزهر وجبة البركة وكافة المكونات في الخلاط الكهربائي.

نقوم بخلط هذه المكونات في الخلاط الغ لمدة دقيقة واحدة حتى نحصل على عجينة سائلة وناعمة الملمس.

نترك عجينة القطايف لمدة ساعة كاملة حتى ترتاح قبل القيام بعملية التشكيل.

وبعد ذلك نضع مقلاه او صاج على النار يكون قاعدتهم سميكة وغير لاصقة من أجل وضع القطايف عليها.

نقوم بأخذ مغرفة من عجينة القطايف السائلة ووضعها في المقلاة، حيث نقوم بصرها على شكل قرص دائري تبعا للحجم الذي نوده.

نترك العجينة في المقلاة دقيقة أو دقيقتين حتي تظهر ثقوب في سطح أقراص القطايف.

وحتي تظهر قاعدة القرص باللون الذهبي المتميز.

نقوم برفع القرص بإستخدام ملعقة معدنية تكون عريضة لترفع القرص بالشكل الصحيح ونضعه على صينية قد تم وضع فوطة قطنية عليها .

ولابد من القيام بتغطيتها جيدا حتى لا تنشف.

وهكذا حتى تمام الكمية بالكامل وهكذا نحصل علي عجينة القطايف بدون قلي الأفضل مذاق متميز يمكن وضع الحشو المناسبة به. طريقة تحضير عجينة القطايف

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