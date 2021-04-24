طاجن ورق عنب باللحمة وتكات جديدة بالخلطة الفلاحى الاصلية الرهيبة وطريقة التسوية

طريقة عمل ورق العنب باللحمة بالخلطة الفلاحي ، يعتبر ورق العنب من أشهى أنواع المحاشي التي يتم تحضيرها بكل سهولة خاصة إذا كان مضاف له اللحم المفروم الناعم فهي تمنحه المذاق الجيد والرائع ويمكن أن يتم تحضيره كطبق رئيسي في السفرة الرمضانية وسوف نقدم لكم طريقه تحضيره في السطور القادمة. طريقة عمل ورق العنب باللحمة بالخلطة الفلاحي نقدم إليكم أسهل طريقة لتحضير ورق العنب باللحمة بالخلطة الفلاحي في البيت كما يلي: مقادير ورق العنب باللحمة: 1 كيلو جرام ورق عنب مسلوق.

2/1 كيلو أرز.

2/1 كيلو لحم مفروم.

2/1 كيلو جرام لحم بالعظم.

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

1 ملعقة كبيرة سمن.

5 ملاعق كبيرة زيت نباتي.

2 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1 رأس ثوم مقشر.

1 ملعقة بهارات. طريقة تحضير ورق العنب باللحمة: قومي بغسيل الأرز تحت الماء الجاري ومن ثم يتم تصفيته من الماء تماماً.

بعدها ضعي قدر على النار يضاف لها الأرز ومن ثم اللحم وقلبي جيداً ومن إضافة البهارات والملح والفلفل الأسود مع التقليب المستمر حتى تتجانس.

بعدها يضاف الزيت النباتي وابدئي في خلط المكونات مع بعضها البعض ثم يضاف البصل المفروم ناعم وقلبي.

ثم تأتين بورق العنب وافرديه وضعي به ملعقة كبيرة من الحشو ومن ثم يتم طويها من جميع الجوانب ولفيها على هيئة أسطوانة.

استمري على هذه الطريقة حتى تنتهي لديك كمية الحشو وورق العنب.

ثم قومي بإحضار قدر عميق ضعي به الزيت النباتي اتركيه على نار هادئة حتى أن يصبح ساخن ضعي قطع اللحم مع العظم وقلبي حتى يتغير لونها وتركي القدر على النار ومن ثم يتم وضع ورق العنب المحشي فوقه.

وشرائح الثوم ويتم إضافة مقدار مناسب من الماء وعير الليمون والملح وملعقة من السمن وتركيه على نار هادئة حتى يستوي لمدة 15 دقيقة.

بعد التأكد من أن ورق العنب نضج تماماً وأصبح جاهز للتقديم قومي بتقديمه لعائلتك على سفرتك الرمضانية وبالهناء والشفاء. الوسوم

طريقة عمل ورق العنب باللحمة بالخلطة الفلاحي ، يعتبر ورق العنب من أشهى أنواع المحاشي التي يتم تحضيرها بكل سهولة خاصة إذا كان مضاف له اللحم المفروم الناعم فهي تمنحه المذاق الجيد والرائع ويمكن أن يتم تحضيره كطبق رئيسي في السفرة الرمضانية وسوف نقدم لكم طريقه تحضيره في السطور القادمة. طريقة عمل ورق العنب باللحمة بالخلطة الفلاحي نقدم إليكم أسهل طريقة لتحضير ورق العنب باللحمة بالخلطة الفلاحي في البيت كما يلي: مقادير ورق العنب باللحمة: 1 كيلو جرام ورق عنب مسلوق.

2/1 كيلو أرز.

2/1 كيلو لحم مفروم.

2/1 كيلو جرام لحم بالعظم.

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

1 ملعقة كبيرة سمن.

5 ملاعق كبيرة زيت نباتي.

2 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1 رأس ثوم مقشر.

1 ملعقة بهارات. طريقة تحضير ورق العنب باللحمة: قومي بغسيل الأرز تحت الماء الجاري ومن ثم يتم تصفيته من الماء تماماً.

بعدها ضعي قدر على النار يضاف لها الأرز ومن ثم اللحم وقلبي جيداً ومن إضافة البهارات والملح والفلفل الأسود مع التقليب المستمر حتى تتجانس.

بعدها يضاف الزيت النباتي وابدئي في خلط المكونات مع بعضها البعض ثم يضاف البصل المفروم ناعم وقلبي.

ثم تأتين بورق العنب وافرديه وضعي به ملعقة كبيرة من الحشو ومن ثم يتم طويها من جميع الجوانب ولفيها على هيئة أسطوانة.

استمري على هذه الطريقة حتى تنتهي لديك كمية الحشو وورق العنب.

ثم قومي بإحضار قدر عميق ضعي به الزيت النباتي اتركيه على نار هادئة حتى أن يصبح ساخن ضعي قطع اللحم مع العظم وقلبي حتى يتغير لونها وتركي القدر على النار ومن ثم يتم وضع ورق العنب المحشي فوقه.

وشرائح الثوم ويتم إضافة مقدار مناسب من الماء وعير الليمون والملح وملعقة من السمن وتركيه على نار هادئة حتى يستوي لمدة 15 دقيقة.

بعد التأكد من أن ورق العنب نضج تماماً وأصبح جاهز للتقديم قومي بتقديمه لعائلتك على سفرتك الرمضانية وبالهناء والشفاء.

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