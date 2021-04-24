دلكة العيد لتوحيد لون البشرة والجسم وإزالة الجلد الميت من أول استخدام

دلكة العيد لتوحيد لون البشرة والجسم ، وإزالة الجلد الميت نهائيًا، وتفتيح وتبييض ونعومة للجسم من أول استخدام، وبمكونات طبيعية متوفرة في مطبخك، وتصنيع منزلي سهل وسريع وفعال ومجرب، تلك الوصفة التي تبحث عنها الفتيات والعروس المقبلة على الزفاف، وأيضًا النساء المحبات لاستقبال العيد بجمال ساحر وناعم وخاص، ودلكة العيد مكونة من مواد مضادة للأكسدة ومواد طبيعية أخرى تعمل على تنعيم وتبييض الجسم، والجدير بالذكر أن تلك الوصفة يتم استخدامها مرة كل أسبوع، كروتين جسم والبشرة، للحصول على نتيجة ساحرة لتوحيد لون البشرة، وفي التالي مكونات وطريقة تحضير وصفة دلكة العيد الطبيعية، إضافة إلى مقترحات لإطلالة أنثوية ساحرة في العيد.

ومع اقتراب موعد عيد الفطر المبارك، والأعياد بشكل عام يقترب زفاف العديد من الفتيات، اللاتي يبحثن عن وصفات طبيعية آمنة وفعالة، وسريعة ومجربة، لحل مشاكل البشرة والشعر والجسم، وفي الغالب تفضل الفتيات الوصفات المصنوعة منزليًا، لسهولة تحضيرها، ولكونها أأمن من المنتجات التجارية التي يدخل بها العديد من المكونات الكيميائية، المضرة بالبشرة، ومن أغلب الوصفات التي تبحث عنها النساء والفتيات وصفات تبييض للجسم والبشرة، وتعد أفضل وصفة تبييض هي الدلكة، وخاصة دلكة العيد التي تحتوي على العديد من المكونات منها الشاي الأخضر الذي يعمل كمضاد أكسدة، يساعد على سنفرة الجسم والبشرة بشكل رائع، كما تحتوي دلكة العيد على مادة الكروكومين، المشتقة من الكركم الذي يعمل على تبييض الأماكن الداكنة من الجسم والبشرة بشكل فعال.

مقدار ملعقة من الشاي الأخضر.

مقدار 2 ملعقة من ورق السدر المطحون.

مقدار 2 ملعقة من الكركم.

مقدار 2 ملعقة من إكليل الجبل المطحون، أو الروز ماري.

2 ملعقة من الورد المطحون (أي نوع ورد من العطارة).

2 ملعقة صابون بلدي.

1/4 كوب من الماء.

بضع قطرات من زيت اللافاندر، أو زيت الورد.

مكونات دلكة العيد لتبييض وسنفرة البشرة والجسم

أحضري وعاء عميق، ضعي فيه مقدار الشاي الأخضر، مع مقدار ورق السدر المطحون، وبالتقليب جيدًا، ثم أضيفي إليهما، مقدار الكركم، مع مقدار إكليل الجبل المطحون، أو الروز ماري، وبالتقليب جيدً. ثم قومي بإضافة الورد المطحون، مع ملعقة صابون بلدي، إلى المزيج السابق في الوعاء، وبالتقليب جيدًا، وقومي بإضافة 1/4 كوب الماء، وبالتقليب جيدًا، حتى تتجانس كافة المكونات، وتحصلي على عجين نصف متماسك. قومي بإضافة قطرتين من زيت الورد، أو زيت اللافندر،حسب الرغبة لمزيد من الرائحة العطرة لدلكة العيد. قومي بتندية الجسم جيدًا، بحيث يكون الجسم مبلل، ثم افردي دلكة العيد على الجسم كله، واتركيه مدة 30 دقيقة. ثم قومي بتدليك البشرة وفركها باستخدام اللوفة، وسوف تلاحظين فرق رهيب في لون بشرتك، من تبييض ونعومة ورائحة عطرة. بعد غسل الجسم استخدمي اللوشن المرطب الخاص بك، وسوف تلاحظين بياض ونعومة وإزالة لكافة الجلد الميت من على البشرة، من أول استخدام.

طريقة تحضير أقوى دلكة للاستعداد للعيد للعروس على طريقة د آيه عسكر