الكبسة السعودية بأسرارها وتكاتها السحرية وتحضيرها في المنزل بأسهل طريقة

الكبسة من أشهر الأكلات الخليجية التي تشتهر بها العديد من دول الخليج، وخاصة المملكة العربية السعودية، وتتميز بطعمها الشهي للغاية، حيث تتميز بوجود مجموعة من البهارات المميزة التي تعمل على إكسابها الطعم الشهي المحبب للجميع، فكيف يمكنك عزيزتي أن تقومي بتحضير كبسة السعودية في منزلك بكل سهولة، هذا ما سنتعرف عليه سويا.الكبسة السعودية بأسرارها وتكاتها
الكبسة السعودية تحتاج منك إلى العديد من المكونات الهامة والتي تتمثل في:-
- كيلو جرام من الدجاج.
- ثلاثة ملاعق من معجون الطماطم.
- ملعقة من البهار المشكل والملح.
- ربع ملعقة من الفلفل الأسود.
- ثلاثة أكواب من الأرز طويل الحبة.
- نصف كوب زيت ذرة.
- ثلاث حبات من الطماطم.
- ثمرتان من البصل.
- عشر حبات قرنفل وهيل.
- عود قرفة.
- ثلاثة قرون فلفل أخضر.
- أربعة فصوص ثوم.
- يتم وضع الزيت في قدر ووضعه على نار متوسطة.
- ومن ثم يتم إضافة البصل والثوم والقيام بالتقليب، حتى يصبح البصل لينا.
- وبعدها يتم إضافة الفلفل واللومي والقيام بالتقليب إلى أن يصبح لون البصل مقاربا للون الذهبي.
- ويتم إضافة معجون الطماطم والتقليب، حتى يصبح جافا قليلا، ومن ثم نقوم بإضافة الثوم البهارات والطماطم وترك الخليط على النار قليلا.
- وبعدها نقوم بوضع الدجاج في الإناء والقيام بغمره في الماء، وتركه على نار متوسطة حتى ينضج تماما.
- ومن ثم يتم رفع الدجاج من الإناء وترك المرق يغلين ونقوم بإضافة الأرز، وتركه يغلي لعدة دقائق، ومن ثم يتم تغطية الإناء وتركه على درجة حرارة منخفضة لمدة نصف ساعة.
- وبعدها يتم وضع الدجاج في صينية واسعة، والقيام بمسح السطح بكمية قليلة من معجون الطماطم، ومن ثم القيام برش الكركم، والقيام بشوي الدجاج.
- ويتم وضع الأرز في طبق التقديم والقيام بوضع الدجاج فوقه والقيام بتقديمه.
- وبذلك تكوني قد تمكنت من تحضير الكبسة.
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الكبسة من أشهر الأكلات الخليجية التي تشتهر بها العديد من دول الخليج، وخاصة المملكة العربية السعودية، وتتميز بطعمها الشهي للغاية، حيث تتميز بوجود مجموعة من البهارات المميزة التي تعمل على إكسابها الطعم الشهي المحبب للجميع، فكيف يمكنك عزيزتي أن تقومي بتحضير كبسة السعودية في منزلك بكل سهولة، هذا ما سنتعرف عليه سويا.الكبسة السعودية بأسرارها وتكاتها
الكبسة السعودية تحتاج منك إلى العديد من المكونات الهامة والتي تتمثل في:-
- كيلو جرام من الدجاج.
- ثلاثة ملاعق من معجون الطماطم.
- ملعقة من البهار المشكل والملح.
- ربع ملعقة من الفلفل الأسود.
- ثلاثة أكواب من الأرز طويل الحبة.
- نصف كوب زيت ذرة.
- ثلاث حبات من الطماطم.
- ثمرتان من البصل.
- عشر حبات قرنفل وهيل.
- عود قرفة.
- ثلاثة قرون فلفل أخضر.
- أربعة فصوص ثوم.
- يتم وضع الزيت في قدر ووضعه على نار متوسطة.
- ومن ثم يتم إضافة البصل والثوم والقيام بالتقليب، حتى يصبح البصل لينا.
- وبعدها يتم إضافة الفلفل واللومي والقيام بالتقليب إلى أن يصبح لون البصل مقاربا للون الذهبي.
- ويتم إضافة معجون الطماطم والتقليب، حتى يصبح جافا قليلا، ومن ثم نقوم بإضافة الثوم البهارات والطماطم وترك الخليط على النار قليلا.
- وبعدها نقوم بوضع الدجاج في الإناء والقيام بغمره في الماء، وتركه على نار متوسطة حتى ينضج تماما.
- ومن ثم يتم رفع الدجاج من الإناء وترك المرق يغلين ونقوم بإضافة الأرز، وتركه يغلي لعدة دقائق، ومن ثم يتم تغطية الإناء وتركه على درجة حرارة منخفضة لمدة نصف ساعة.
- وبعدها يتم وضع الدجاج في صينية واسعة، والقيام بمسح السطح بكمية قليلة من معجون الطماطم، ومن ثم القيام برش الكركم، والقيام بشوي الدجاج.
- ويتم وضع الأرز في طبق التقديم والقيام بوضع الدجاج فوقه والقيام بتقديمه.
- وبذلك تكوني قد تمكنت من تحضير الكبسة.
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