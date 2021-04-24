الكبسة السعودية بأسرارها وتكاتها السحرية وتحضيرها في المنزل بأسهل طريقة

الكبسة من أشهر الأكلات الخليجية التي تشتهر بها العديد من دول الخليج، وخاصة المملكة العربية السعودية، وتتميز بطعمها الشهي للغاية، حيث تتميز بوجود مجموعة من البهارات المميزة التي تعمل على إكسابها الطعم الشهي المحبب للجميع، فكيف يمكنك عزيزتي أن تقومي بتحضير كبسة السعودية في منزلك بكل سهولة، هذا ما سنتعرف عليه سويا.

الكبسة السعودية بأسرارها وتكاتها

الكبسة السعودية تحتاج منك إلى العديد من المكونات الهامة والتي تتمثل في:-

كيلو جرام من الدجاج.

ثلاثة ملاعق من معجون الطماطم.

ملعقة من البهار المشكل والملح.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

ثلاثة أكواب من الأرز طويل الحبة.

نصف كوب زيت ذرة.

ثلاث حبات من الطماطم.

ثمرتان من البصل.

عشر حبات قرنفل وهيل.

عود قرفة.

ثلاثة قرون فلفل أخضر.

أربعة فصوص ثوم.