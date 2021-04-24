حيلة جديدة لقلي السمبوسة المقرمشة بدون أمتصاص الزيت بحشوة لذيذة

السمبوسة او السمبوسك عجينة متماسكة، تشكل على شكل مثلث تحشى بحشوات مختلفة، وتنتشر في البلاد العربية، وتكون بكثرة اكتر في شهر رمضان، ويتم تحضيرها اما بالقلي أو بالفرن، وتكون محببه للجميع سواء كبير اوصغير، وتحضيرها في المنزل سهل جداً، وهي تقدم بجانب الأطباق الرئيسيه، وإليكم طريقة إعدادها بسهولة. طريقة قلي السمبوسة بدون امتصاص الزيت طريقة قلي السمبوسة بدون امتصاص الزيت المقادير : ٢ كوب دقيق.

٥ملاعق كبيرة زيت.

نص ملعقة صغيرة ملح.

ماء دافئ حسب الحاجة.

نشا للفرد. طريقة التحضير : في وعاء يتم وضع الدقيق والزيت والملح ومزجهم جيدا.

نبدأ بإضافة الماء تدريجيا ونقوم بالعجن حتى نحصل على عجينة متماسكة.

نقوم بتغطيتها وتركها لترتاح حوالي ربع ساعة.

نقسم العجينة لاربع دوائر ونتركها ترتاح مرة أخرى.

نقوم بفرد كرة من العجين ونمسحها بالزيت ونضع رشة نشا ونفرد كرة أخرى ونقوم بوضعها عليها ونكمل بنفس الطريقة.

وعند الانتهاء من الكمية نقوم بفرد الدوائر كلها فوق بعضها حتى نحصل على عجينة رقيقة جدا.

نقوم بوضع مقلاة غير لاصقة وتسخينها ووضع العجين عليها على كل وجه دقيقة حتى نرى تغير لون العجين.

وبعد ذلك نقوم بتقطيع العجين إلى شرائح طوليه بعرض حوالي ٤سم.

نبدأ بفك العجينة من بعضها وتركها في فوطه ملفوفة جيدا كي لا تنشف. السمبوسة بحشوة الجبنة بالزعتر ربع كوب من الجبن الموزاريلا المبشورة.

ربع كوب من الجبن الرومي المبشور.

٢ ملعقة كبيرة من الزعتر.

ربع كوب شرائح زيتون مخلي. السمبوسة بحشوة الجبنة بالزعتر طريقة التحضير : نضع جميع المكونات في طبق وخلطها.

نقوم بإحضار عجينة السمبوسة وحشوها بالحشو ونلفها على شكل مثلث.

نحضر صينية ونقوم بدهنها زيت بسيط جداً وتكون غير لاصقة نرص بها السمبوسة وندخلها الفرن لكي تأخذ اللون الذهبي.

تخرج وتقدم ساخنة والف هنا وشفا. الوسوم

السمبوسة او السمبوسك عجينة متماسكة، تشكل على شكل مثلث تحشى بحشوات مختلفة، وتنتشر في البلاد العربية، وتكون بكثرة اكتر في شهر رمضان، ويتم تحضيرها اما بالقلي أو بالفرن، وتكون محببه للجميع سواء كبير اوصغير، وتحضيرها في المنزل سهل جداً، وهي تقدم بجانب الأطباق الرئيسيه، وإليكم طريقة إعدادها بسهولة. طريقة قلي السمبوسة بدون امتصاص الزيت طريقة قلي السمبوسة بدون امتصاص الزيت المقادير : ٢ كوب دقيق.

٥ملاعق كبيرة زيت.

نص ملعقة صغيرة ملح.

ماء دافئ حسب الحاجة.

نشا للفرد. طريقة التحضير : في وعاء يتم وضع الدقيق والزيت والملح ومزجهم جيدا.

نبدأ بإضافة الماء تدريجيا ونقوم بالعجن حتى نحصل على عجينة متماسكة.

نقوم بتغطيتها وتركها لترتاح حوالي ربع ساعة.

نقسم العجينة لاربع دوائر ونتركها ترتاح مرة أخرى.

نقوم بفرد كرة من العجين ونمسحها بالزيت ونضع رشة نشا ونفرد كرة أخرى ونقوم بوضعها عليها ونكمل بنفس الطريقة.

وعند الانتهاء من الكمية نقوم بفرد الدوائر كلها فوق بعضها حتى نحصل على عجينة رقيقة جدا.

نقوم بوضع مقلاة غير لاصقة وتسخينها ووضع العجين عليها على كل وجه دقيقة حتى نرى تغير لون العجين.

وبعد ذلك نقوم بتقطيع العجين إلى شرائح طوليه بعرض حوالي ٤سم.

نبدأ بفك العجينة من بعضها وتركها في فوطه ملفوفة جيدا كي لا تنشف. السمبوسة بحشوة الجبنة بالزعتر ربع كوب من الجبن الموزاريلا المبشورة.

ربع كوب من الجبن الرومي المبشور.

٢ ملعقة كبيرة من الزعتر.

ربع كوب شرائح زيتون مخلي. السمبوسة بحشوة الجبنة بالزعتر طريقة التحضير : نضع جميع المكونات في طبق وخلطها.

نقوم بإحضار عجينة السمبوسة وحشوها بالحشو ونلفها على شكل مثلث.

نحضر صينية ونقوم بدهنها زيت بسيط جداً وتكون غير لاصقة نرص بها السمبوسة وندخلها الفرن لكي تأخذ اللون الذهبي.

تخرج وتقدم ساخنة والف هنا وشفا.

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