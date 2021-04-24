زوار ومتابعي موقع ثقفني الكرام ، نقد لحضراتكم طريقة تحضير سبرينج رولز الدجاج المشوي ، الوجبة الجديدة والمبتكرة والتي لا يعرفها معظم السيدات وتقدم في المطاعم ويتساءل الكثيرون عن كيفية إعدادها ، وتعتمد علي بروتين الدجاج وعجينة السبرينغ رول وبراعم الصويا والبصل الأخضر والملفوف ويعدان الريحان والجزر ، ويمكن تقديم هذه الوجبة كطبق رئيسي علي وجبة الغداء أو حتي في إفطار الصائم ، ومن خلال مقالنا نتعرف علي الطريقة الحصرية لتحضير السبرينج رولز بالدجاج ومقاديرها ، كما نقدم لكم نصائح غذائية مفيدة للحفاظ علي وزن مثالي ويمكنكم تقديم الوجبة كطبق رئيسي مع السمبوسة المحشية بالجبن والأعشاب.

مقادير تحضير سبرينج رولز الدجاج المشوي

كما قدمنا لكم من قبل مقادير وطريقة إعداد الأرز بالكاري ، ندم لكم في هذه الفقرة مكونات ومقادير إعداد سبرينج رولز الدجاج المشوي كالآتي :

علبة واحدة من عجينة السربينج رولز من أي هايبر تجاري أو ماركت.

مقدار نصف كوب من براعم الصويا.

مقدار كوب من مفروم الملفوف.

عدد خمس حبات من البصل الأخضر المفروم.

عدد اثنان من صدور الدجاج منظف ومسلوق ومقطع لشرائح رفيعه.

مقدار ربع كوب من الريحان الطازج.

مقدار ربع كوب من الجزر المبشور.

مقدار ملعقتين كبيرتين من زيت الذرة للقلي.

ويمكنكم تقديم الوجبة بجوار طبق من سلطة شوربة الطماطم المشوية كمقبل طعم بديل للصوص.

طريقة التحضير

كما تعرفنا علي طريقة ومقادير إعداد البطاطس المحشية نقدم لكم خطوات تحضير وجبة سبرينج رولز الدجاج كالآتي :