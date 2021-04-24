زوار ومتابعي موقع ثقفني الكرام ، نقد لحضراتكم طريقة تحضير سبرينج رولز الدجاج المشوي ، الوجبة الجديدة والمبتكرة والتي لا يعرفها معظم السيدات وتقدم في المطاعم ويتساءل الكثيرون عن كيفية إعدادها ، وتعتمد علي بروتين الدجاج وعجينة السبرينغ رول وبراعم الصويا والبصل الأخضر والملفوف ويعدان الريحان والجزر ، ويمكن تقديم هذه الوجبة كطبق رئيسي علي وجبة الغداء أو حتي في إفطار الصائم ، ومن خلال مقالنا نتعرف علي الطريقة الحصرية لتحضير السبرينج رولز بالدجاج ومقاديرها ، كما نقدم لكم نصائح غذائية مفيدة للحفاظ علي وزن مثالي ويمكنكم تقديم الوجبة كطبق رئيسي مع السمبوسة المحشية بالجبن والأعشاب.مقادير تحضير سبرينج رولز الدجاج المشوي
كما قدمنا لكم من قبل مقادير وطريقة إعداد الأرز بالكاري ، ندم لكم في هذه الفقرة مكونات ومقادير إعداد سبرينج رولز الدجاج المشوي كالآتي :
- علبة واحدة من عجينة السربينج رولز من أي هايبر تجاري أو ماركت.
- مقدار نصف كوب من براعم الصويا.
- مقدار كوب من مفروم الملفوف.
- عدد خمس حبات من البصل الأخضر المفروم.
- عدد اثنان من صدور الدجاج منظف ومسلوق ومقطع لشرائح رفيعه.
- مقدار ربع كوب من الريحان الطازج.
- مقدار ربع كوب من الجزر المبشور.
- مقدار ملعقتين كبيرتين من زيت الذرة للقلي.
ويمكنكم تقديم الوجبة بجوار طبق من سلطة شوربة الطماطم المشوية كمقبل طعم بديل للصوص.طريقة التحضير
كما تعرفنا علي طريقة ومقادير إعداد البطاطس المحشية نقدم لكم خطوات تحضير وجبة سبرينج رولز الدجاج كالآتي :
- في وعاء كبير للخلط نقوم بخلط الملفوف وبراعم الصويا والبصل الأخضر وشرائح الدجاج والريحان والجزر.
- نقوم بوضع ملعقتين من المزيج السابق علي ورقة من عجين السبرينج رولز.
- نقوم بثني طرف الورقة علي الحشو ونقوم بلفها بحرص علي شكل أصابع المحشي.
- نقوم بإعداد الكمية كاملة تباعاً حتي انتهاء كمية الحشو.
- نقوم بوضع مقلاة علي النار بها زيت ذرة لمدة خمس دقائق علي نار متوسطة.
- نقوم بقلي الأصابع المحشية في الزيت لمدة دقيقتين لكل حبه حتي يصبح لونها ذهبي مائل للاحمرار من كل الجهات.
- نقوم بتصفية الزيت عنها ووضعها في أطباق مفروشة بمناديل ماصة للزيت.
- تقدم ساخنة وبالهناء والشفاء.
يمكنكم تقديم وجبة السبرينج رولز بجوار طبق من كبسة التونا اللذيذة.
الوسوم
زوار ومتابعي موقع ثقفني الكرام ، نقد لحضراتكم طريقة تحضير سبرينج رولز الدجاج المشوي ، الوجبة الجديدة والمبتكرة والتي لا يعرفها معظم السيدات وتقدم في المطاعم ويتساءل الكثيرون عن كيفية إعدادها ، وتعتمد علي بروتين الدجاج وعجينة السبرينغ رول وبراعم الصويا والبصل الأخضر والملفوف ويعدان الريحان والجزر ، ويمكن تقديم هذه الوجبة كطبق رئيسي علي وجبة الغداء أو حتي في إفطار الصائم ، ومن خلال مقالنا نتعرف علي الطريقة الحصرية لتحضير السبرينج رولز بالدجاج ومقاديرها ، كما نقدم لكم نصائح غذائية مفيدة للحفاظ علي وزن مثالي ويمكنكم تقديم الوجبة كطبق رئيسي مع السمبوسة المحشية بالجبن والأعشاب.مقادير تحضير سبرينج رولز الدجاج المشوي
كما قدمنا لكم من قبل مقادير وطريقة إعداد الأرز بالكاري ، ندم لكم في هذه الفقرة مكونات ومقادير إعداد سبرينج رولز الدجاج المشوي كالآتي :
- علبة واحدة من عجينة السربينج رولز من أي هايبر تجاري أو ماركت.
- مقدار نصف كوب من براعم الصويا.
- مقدار كوب من مفروم الملفوف.
- عدد خمس حبات من البصل الأخضر المفروم.
- عدد اثنان من صدور الدجاج منظف ومسلوق ومقطع لشرائح رفيعه.
- مقدار ربع كوب من الريحان الطازج.
- مقدار ربع كوب من الجزر المبشور.
- مقدار ملعقتين كبيرتين من زيت الذرة للقلي.
ويمكنكم تقديم الوجبة بجوار طبق من سلطة شوربة الطماطم المشوية كمقبل طعم بديل للصوص.طريقة التحضير
كما تعرفنا علي طريقة ومقادير إعداد البطاطس المحشية نقدم لكم خطوات تحضير وجبة سبرينج رولز الدجاج كالآتي :
- في وعاء كبير للخلط نقوم بخلط الملفوف وبراعم الصويا والبصل الأخضر وشرائح الدجاج والريحان والجزر.
- نقوم بوضع ملعقتين من المزيج السابق علي ورقة من عجين السبرينج رولز.
- نقوم بثني طرف الورقة علي الحشو ونقوم بلفها بحرص علي شكل أصابع المحشي.
- نقوم بإعداد الكمية كاملة تباعاً حتي انتهاء كمية الحشو.
- نقوم بوضع مقلاة علي النار بها زيت ذرة لمدة خمس دقائق علي نار متوسطة.
- نقوم بقلي الأصابع المحشية في الزيت لمدة دقيقتين لكل حبه حتي يصبح لونها ذهبي مائل للاحمرار من كل الجهات.
- نقوم بتصفية الزيت عنها ووضعها في أطباق مفروشة بمناديل ماصة للزيت.
- تقدم ساخنة وبالهناء والشفاء.
يمكنكم تقديم وجبة السبرينج رولز بجوار طبق من كبسة التونا اللذيذة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحضير سبرينج رولز الدجاج المشوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.