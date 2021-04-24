طريقة عمل الطحينة في المنزل بأقل تكلفة وبمكونات بسيطة

الطحينة واحدة من أشهر الأطعمة التي يفضلها عدد كبير من مختلف الدول العربية، ودائمًا ما نجدها بكثرة على الموائد وفي الوجبات المختلفة، كما أنها تدخل في صناعة عدد كبير من الأطباق الرئيسية والحلويات، وتقدم أيضًا ضمن المقبلات لتضيف مذاق شهي وطعم جذاب إلى مختلف الأطعمة، ولهذا دائمًا ما نجدها بكميات كبيرة في المنازل وتحرص النساء على شرائها باستمرار، وهو ما يكلفها إنفاق الكثير من الأموال.

طريقة عمل الطحينة

وكما نعلم جميعًا أن الطحينة يتم تصنيعها من عصارة حب السمسم المحمص، ومع زيادة الأسعار بدأت الكثير من السيدات تلجأ إلى البحث عن طرق إعداد الأطعمة والمقبلات في المنزل بغرض ضمان صحة المكونات المستخدمة ولتوفير الكثير من الأموال، حيث يمكنك تحضير الكمية المناسبة لك أو كميات كبيرة والاحتفاظ بها، والآن نستعرض معكم طريقة تحضير الطحينة في المنزل بالخطوات.

مقادير سلطة الطحينة

نقدم لكم عبر موقعنا ثقفني طريقة عمل الطحينة حيث أن سلطة الطحينة من المقبلات التي يجب توضع على سفرة رمضان، ومن الجدير بالذكر أن سلطة الطحينة تكون مع العديد من الأكلات لذا تابعونا، وإليكم المكونات:

كوب من السمسم المحمص. ملعقة كبيرة من دقيق القمح. ربع ملعقة صغيرة من الملح أو حسب الرغبة. نصف كوب من زيت الذرة.

قومي في البداية بتحميص السمسم بشكل جيد في مقلاة على النار دون إضافة أي زيوت، مع تقليبه بشكل جيد حوالي دقيقتين حتى يصبح لونه أقرب إلى اللون الذهبي.

بعدها قومي بطحن السمسم بشكل جيد إلى أن يصبح ناعمًا للغاية، وبعدها قومي بإضافة الدقيق وخفقهم بشكل جيد.

قومي بعد ذلك بإضافة الزيت والملح والخفق إلى أن تتجانس المكونات بشكل تام ويصبح الخليط أكثر كثافة، وقد يستغرق الأمر حوالي 5 دقائق، قومي بعدها بحفظ الطحينة داخل برطمان محكم الغلق وضعيه في الثلاجة لحين الحاجة.

طريقة تحضير الطحينة