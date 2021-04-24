أسرار غامضة في نجاح البسبوسة بالكريمة وإيه يخلي طعمها زي بسبوسة المحلات

تعد البسبوسة بالكريمة من أحد أصناف الحلوى الشرقية التي تمتاز بالطعم اللذيذ والرائع وقوماها الطري والهش، ويتم تقديمها بشكل كبير خلال فترة شهر رمضان المبارك والمناسبات المختلفة، لسهولة طريقة تحضيرها في وقت وجيز مع الطعك الرائع المناسب لأغلب الذواق وتعد البسبوسة بالكريمة من أحد إضافات الرائعة للبسبوسة العادية ومن خلال مقالنا سنتعرف على طريقة تحضير البسبوسة بالكريمة. طريقة تحضير البسبوسة بالكريمة المقادير: سميد (بمقدار كوب)

سكر (بمقدار نصف كوب)

زيت (بمقدار نصف كوب)

حليب سائل (بمقدار نصف كوب)

بيكنج بودر (بمقدار ملعقة صغيرة)

بشر برتقال (بمقدار ملعقة كبيرة) مقادير الكريمة حليب سائل (بمقدار كوب)

نشا (بمقدار 6 ملاعق صغيرة)

سكر (بمقدار 6 ملاعق صغيرة)

بشر برتقال (حسب الرغبة)

جوز الهند (بمقدار نصف كوب) مقادير الشربات سكر (بقدار نصف كوب)

ماء (بمقدار نصف كوب)

بشر برتقال (بمقدار ثمرة من البرتقال) التزيين للبسبوسة جوز الهند (بمقدار كوب كبير) طريقة تحضير البسبوسة بالكريمة نقوم بوضع البيض والزيت والسكر والحليب في الخلاط الكهربائي.

ثم نضح المزيج في وعاء كبير ونضيف عليه السميد والبيكنج بودر.

نقوم بتقسيم الخليط لجزئيين ونضح الجزء الأول في صينية مدهونة جيدًا ونضعها في الفرن على درجة حرارة 200 مئوية.

نقوم بتحضير الشربات من خلال وضع الشكر والماء والبرتقال على نار هادئة، ثم نحركها حتى يذوب السكر ويغلى ويصبح قوامه مناسب.

نحضر الكريمة من خلال إحضار وعاء ونضعه على نار هادئة ونضيف إليه السكر والحليب والنشا وقشر البرتقال.

نحرك المزيج حتى تتجانس جميع المكونات معًا ونرفع من على النار ونضيف جوز الهند.

نقوم بإخراج صينية البسبوسة من الفرن ونقوم بوضع الكريمة فوق الطبقة الأولى ونضيف الخليط الباقي عليها.

نضع الصينية في الفرن مرة أخرى مع إشعال الجزء العلوي من الفرن فقط، حتى يحمر لونها ثم نخرجها.

نصب الشربات فوق البسبوسة ووترك قليلًا ثم نقوم بتزينها بجوز الهند. الوسوم

تعد البسبوسة بالكريمة من أحد أصناف الحلوى الشرقية التي تمتاز بالطعم اللذيذ والرائع وقوماها الطري والهش، ويتم تقديمها بشكل كبير خلال فترة شهر رمضان المبارك والمناسبات المختلفة، لسهولة طريقة تحضيرها في وقت وجيز مع الطعك الرائع المناسب لأغلب الذواق وتعد البسبوسة بالكريمة من أحد إضافات الرائعة للبسبوسة العادية ومن خلال مقالنا سنتعرف على طريقة تحضير البسبوسة بالكريمة. طريقة تحضير البسبوسة بالكريمة المقادير: سميد (بمقدار كوب)

سكر (بمقدار نصف كوب)

زيت (بمقدار نصف كوب)

حليب سائل (بمقدار نصف كوب)

بيكنج بودر (بمقدار ملعقة صغيرة)

بشر برتقال (بمقدار ملعقة كبيرة) مقادير الكريمة حليب سائل (بمقدار كوب)

نشا (بمقدار 6 ملاعق صغيرة)

سكر (بمقدار 6 ملاعق صغيرة)

بشر برتقال (حسب الرغبة)

جوز الهند (بمقدار نصف كوب) مقادير الشربات سكر (بقدار نصف كوب)

ماء (بمقدار نصف كوب)

بشر برتقال (بمقدار ثمرة من البرتقال) التزيين للبسبوسة جوز الهند (بمقدار كوب كبير) طريقة تحضير البسبوسة بالكريمة نقوم بوضع البيض والزيت والسكر والحليب في الخلاط الكهربائي.

ثم نضح المزيج في وعاء كبير ونضيف عليه السميد والبيكنج بودر.

نقوم بتقسيم الخليط لجزئيين ونضح الجزء الأول في صينية مدهونة جيدًا ونضعها في الفرن على درجة حرارة 200 مئوية.

نقوم بتحضير الشربات من خلال وضع الشكر والماء والبرتقال على نار هادئة، ثم نحركها حتى يذوب السكر ويغلى ويصبح قوامه مناسب.

نحضر الكريمة من خلال إحضار وعاء ونضعه على نار هادئة ونضيف إليه السكر والحليب والنشا وقشر البرتقال.

نحرك المزيج حتى تتجانس جميع المكونات معًا ونرفع من على النار ونضيف جوز الهند.

نقوم بإخراج صينية البسبوسة من الفرن ونقوم بوضع الكريمة فوق الطبقة الأولى ونضيف الخليط الباقي عليها.

نضع الصينية في الفرن مرة أخرى مع إشعال الجزء العلوي من الفرن فقط، حتى يحمر لونها ثم نخرجها.

نصب الشربات فوق البسبوسة ووترك قليلًا ثم نقوم بتزينها بجوز الهند.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرار غامضة في نجاح البسبوسة بالكريمة وإيه يخلي طعمها زي بسبوسة المحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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