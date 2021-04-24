هدية لعرايس العيد طريقة كريم الاساس الاصلى ” الفاونديشن ” بكل درجاتة رائع وخافى للعيوب

طريقة صنع كريم الأساس في البيت ، كريم الأساس يعتبر واحد من أهم مستحضرات التجميل الذي لا تستغنى عن استخدامها كل فتاة وسيدة تحب المكياج، كما أنهم مهم جداً لأنه يعمل على تفتيح لون البشرة وتوحيدها وإخفاء عيوبها، لذا يجب أن يتم اختياره بدقة عالية وهذا يتطلب منكِ أن توفرين الكثير من المال لشراء أغلى الماركات، وفي نفس الوقت يمكن أن تقومين بتجهيزه بنفسك في البيت عن طريق استخدامك لمكونات آمنة جداً ومفيدة لبشرتك.

يوجد الكثير من ماركات صناعة كريم الأساس ومنها ما هو مفيد ومنها ما هو ردئ يؤثر بشكل سلبي على البشرة، ولكن يمكن من الآن تحضير كريم الأساس الخاص بك في البيت بمكونات طبيعية كما يلي:

7 ملاعق صغيرة مسحوق الكاكاو.

1 ملعقة كبيرة طين البنتونت.

12 قطرة من زيت الافندر.

10 قطرات فيتامين هـ.

3/1 كوب نشا.

4/1 ملعقة صغيرة مسحوق زنجبيل.

2/1 ملعقة كبيرة مسحوق قرفة.

قومي بخلط الدقيق مع مسحوق الكاكاو والزنجبيل والقرفة وطين البنتوينت وزيت اللافندر وفيتامين هـ واخلطيهم مع بعضهم حتى تحصلين على قوام كريمي.

ثم قومي بتجربة درجة اللون على يديكِ حتى تتأكدين من أنها الدرجة المناسبة للون بشرتك.

إذا لم تكن الدرجة المطلوبة قومي بإضافة القليل من مسحوق الكاكاو للكريم لكي تكون درجة اللون جيدة.

بعد ذلك يتم الاحتفاظ بالكريم في علبة خاصة به لحين استعماله.

عند استعمال كريم الأساس لابد من أن يتم اتباع عدة خطوات منها ما يلي: