اعملي أحلي أصابع البقلاوة اللذيذة في المنزل ألذ بقلاوة ممكن تشوفيها

الحلويات الشرقية من أشهر أنواع الحلويات قديما وما زالت منتشرة حتى الآن، فهي تحتوي علي مكونات طبيعية وغير مكلفة نجدها في كل بيت، بالإضافة إلي ذلك لذيذة الطعام، وتملك مذاق خاص بها جعلها تتصدر قائمة الحلويات في جميع أنحاء العالم، تسعى الكثير من السيدات إلي إتقان عمل أصابع البقلاوة بكل سهوله ويسر لكي تقدم لابنائها طبقا شهيا و لذيذ من الحلويات. طريقة عمل اصابع البقلاوة طريقة عمل اصابع البقلاوة المكونات: ورق جلاش.

عسل نحل.

لوز.

زبدة.

ثلاث أكواب من الماء.

كوب ونصف من السكر.

فانيليا.

قول سوداني.

جوز هند.

قطع موز. طريقة تحضير اصابع البقلاوة نحضر وعاء ونضع به الماء والسكر ونقوم بتقليبه جيدا حتى يذوب السكر تماما ثم نضع معلقة صغيرة من الفانيليا ونضع الوعاء على نار متوسطة لكي يتم عمل الشربات.

يستغرق من سبع إلى عشر دقائق ثم بعد ذلك نتركه يبرد لمدة خمس دقائق.

نحضر اربع معالق كبيرة من العسل النحل ونضعها فى الشربات يعطي العسل الأبيض الشربات مذاقا خاصا بالإضافة إلي أنه يجعل قيمته الغذائية عالية.

نحضر ورق الجلاش ونقوم بفرده ونضع به رشه من الزبدة بعد تسخينها، وبعد ذلك نقوم بوضع قطع الموز ثم نحضر الفول السوداني و نقوم بتقشيره.

نحضر الكبة ونضع بها الفول السوداني ونقوم بطحنه جيدا.

نحضر اللوز ونقوم لمدة نصف دقيقة ونقوم بطحنه جيدا.

نحضر طبق ونضع به اللوز المطحون والفول السوداني المطحون وجوز الهند ونقلبهم جيدا.

نضع كمية كافية من خليط المكسرات على ورق الجلاش فوق قطع الموز.

نقوم بلف ورق الجلاش جيدا.

نحضر ورقه جلاش أخري ونضع بها الزبدة ثم قطع الموز وخليط المكسرات ونقوم بلفها جيدا ثم نضعها في الصينية.

نضع الصينية في الفرن على نار هادئة لمدة خمس دقائق.

نخرج أصابع البقلاوة من الفرن ونضعها فى الشربات.

نضعها في طبق ونزينها بقطع الموز والمكسرات. طريقة تحضير اصابع البقلاوة الوسوم

الحلويات الشرقية من أشهر أنواع الحلويات قديما وما زالت منتشرة حتى الآن، فهي تحتوي علي مكونات طبيعية وغير مكلفة نجدها في كل بيت، بالإضافة إلي ذلك لذيذة الطعام، وتملك مذاق خاص بها جعلها تتصدر قائمة الحلويات في جميع أنحاء العالم، تسعى الكثير من السيدات إلي إتقان عمل أصابع البقلاوة بكل سهوله ويسر لكي تقدم لابنائها طبقا شهيا و لذيذ من الحلويات. طريقة عمل اصابع البقلاوة طريقة عمل اصابع البقلاوة المكونات: ورق جلاش.

عسل نحل.

لوز.

زبدة.

ثلاث أكواب من الماء.

كوب ونصف من السكر.

فانيليا.

قول سوداني.

جوز هند.

قطع موز. طريقة تحضير اصابع البقلاوة نحضر وعاء ونضع به الماء والسكر ونقوم بتقليبه جيدا حتى يذوب السكر تماما ثم نضع معلقة صغيرة من الفانيليا ونضع الوعاء على نار متوسطة لكي يتم عمل الشربات.

يستغرق من سبع إلى عشر دقائق ثم بعد ذلك نتركه يبرد لمدة خمس دقائق.

نحضر اربع معالق كبيرة من العسل النحل ونضعها فى الشربات يعطي العسل الأبيض الشربات مذاقا خاصا بالإضافة إلي أنه يجعل قيمته الغذائية عالية.

نحضر ورق الجلاش ونقوم بفرده ونضع به رشه من الزبدة بعد تسخينها، وبعد ذلك نقوم بوضع قطع الموز ثم نحضر الفول السوداني و نقوم بتقشيره.

نحضر الكبة ونضع بها الفول السوداني ونقوم بطحنه جيدا.

نحضر اللوز ونقوم لمدة نصف دقيقة ونقوم بطحنه جيدا.

نحضر طبق ونضع به اللوز المطحون والفول السوداني المطحون وجوز الهند ونقلبهم جيدا.

نضع كمية كافية من خليط المكسرات على ورق الجلاش فوق قطع الموز.

نقوم بلف ورق الجلاش جيدا.

نحضر ورقه جلاش أخري ونضع بها الزبدة ثم قطع الموز وخليط المكسرات ونقوم بلفها جيدا ثم نضعها في الصينية.

نضع الصينية في الفرن على نار هادئة لمدة خمس دقائق.

نخرج أصابع البقلاوة من الفرن ونضعها فى الشربات.

نضعها في طبق ونزينها بقطع الموز والمكسرات. طريقة تحضير اصابع البقلاوة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اعملي أحلي أصابع البقلاوة اللذيذة في المنزل ألذ بقلاوة ممكن تشوفيها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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