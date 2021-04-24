صبغ الشعر بالطريقه اليابانية باللون البني اللامع تغطي الشيب من أول استعمال بلون ساحر وقوى

صبغ الشعر باللون البنى ، يعتبر صبغ الشعر باللون البنى الفاتح والغامق من الأمور التي تفكر بها معظم السيدات، حيث أن الدرجة البنية من أكثر الدرجات التي تليق بكل ألوان البشرة، ولكن غالبًا ما تقلق المرأة بشأن الصبغات الكيميائية، نظرًا للضرر الذي يلحق بالشعر بعد الصبغة ويستمر لفترة طويلة، ولذلك تحتل الوصفات الطبيعية مكانة مميزة في صبغ الشعر، حيث أنها آمنة جدًا على الشعر. صبغ الشعر باللون البنى الفاتح:- صبغ الشعر باللون البنى الفاتح:- مكونات الصبغة:- 7 ملاعق طعام من الحناء.

ملعقتين ونصف من البابونج.

ماء.

أربع ملاعق كبيرة خل تفاح.

خمس ملاعق كبيرة من بودرة الكاكاو الخام. طريقة التحضير والتطبيق:- في البداية نقوم بغلي البابونج في كمية مناسبة من الماء، ثم نصفيه جيدًا ونتركه جانبًا حتى يبرد.

ثم نحضر وعاء مناسب من البلاستيك ونضع به الحناء، ثم نضيف لها خل التفاح وبودرة الكاكاو ونخلطهم معًا جيدًا.

ثم نبدأ في إضافة ماء البابونج شيئاً فشيء مع الاستمرار في الخلط حتى نحصل على خليط متجانس ناعم يشبه الكريم.

ثم نقوم بتغطية الخليط باستخدام كيس من البلاستيك ليرتاح لمدة لا تقل عن ساعتين ونصف.

ثم نغسل الشعر وننظفه جيدًا ونجففه تمامًا، ثم نقوم بوضع خليط الصبغة على شعر جاف.

على شعر جاف. ثم نقوم بتغطية الشعر باستخدام كيس من البلاستيك ونتركه لمدة لا تقل عن ساعتين أو ثلاثة.

ثم نغسله باستخدام الماء الفاتر فقط بدون استخدام شامبو، وذلك حتى نضمن ثبات اللون على الشعر. صبغ الشعر باللون البنى الغامق:- طريقة التحضير والتطبيق:-صبغ الشعر باللون البنى الغامق:- مكونات الصبغة:- 10 ملاعق كبيرة من البن.

ملعقة ونصف زيت خروع.

ملعقة ونصف زيت جوز هند.

ماء (حسب الحاجة). طريقة تحضير وتطبيق الصبغة:- نحضر وعاء من البلاستيك ونضع به البن وزيت جوز الهند وزيت الخروع ونخلطهم معًا جيدًا.

ثم نبدأ في إضافة الماء بشكل تدريجي مع الخلط المستمر حتى نحصل على عجينة متجانسة وناعمة خالية من أي كتل.

ثم نقوم بتسخين الخليط داخل الميكروويف حوالي 8 ثواني فقط.

ثم نمشط الشعر لإزالة التشابك ونقسمه إلى جزأين، ثم نفرد الصبغة فوق الشعر ونتركه حوالي ثلث ساعة.

ثم نغسل الشعر باستخدام الماء الفاتر والشامبو، ثم نقوم بتطبيق البلسم على الشعر ونشطفه بالماء البارد. طريقة تحضير وتطبيق الصبغة:- الوسوم

صبغ الشعر باللون البنى ، يعتبر صبغ الشعر باللون البنى الفاتح والغامق من الأمور التي تفكر بها معظم السيدات، حيث أن الدرجة البنية من أكثر الدرجات التي تليق بكل ألوان البشرة، ولكن غالبًا ما تقلق المرأة بشأن الصبغات الكيميائية، نظرًا للضرر الذي يلحق بالشعر بعد الصبغة ويستمر لفترة طويلة، ولذلك تحتل الوصفات الطبيعية مكانة مميزة في صبغ الشعر، حيث أنها آمنة جدًا على الشعر. صبغ الشعر باللون البنى الفاتح:- صبغ الشعر باللون البنى الفاتح:- مكونات الصبغة:- 7 ملاعق طعام من الحناء.

ملعقتين ونصف من البابونج.

ماء.

أربع ملاعق كبيرة خل تفاح.

خمس ملاعق كبيرة من بودرة الكاكاو الخام. طريقة التحضير والتطبيق:- في البداية نقوم بغلي البابونج في كمية مناسبة من الماء، ثم نصفيه جيدًا ونتركه جانبًا حتى يبرد.

ثم نحضر وعاء مناسب من البلاستيك ونضع به الحناء، ثم نضيف لها خل التفاح وبودرة الكاكاو ونخلطهم معًا جيدًا.

ثم نبدأ في إضافة ماء البابونج شيئاً فشيء مع الاستمرار في الخلط حتى نحصل على خليط متجانس ناعم يشبه الكريم.

ثم نقوم بتغطية الخليط باستخدام كيس من البلاستيك ليرتاح لمدة لا تقل عن ساعتين ونصف.

ثم نغسل الشعر وننظفه جيدًا ونجففه تمامًا، ثم نقوم بوضع خليط الصبغة على شعر جاف.

على شعر جاف. ثم نقوم بتغطية الشعر باستخدام كيس من البلاستيك ونتركه لمدة لا تقل عن ساعتين أو ثلاثة.

ثم نغسله باستخدام الماء الفاتر فقط بدون استخدام شامبو، وذلك حتى نضمن ثبات اللون على الشعر. صبغ الشعر باللون البنى الغامق:- طريقة التحضير والتطبيق:-صبغ الشعر باللون البنى الغامق:- مكونات الصبغة:- 10 ملاعق كبيرة من البن.

ملعقة ونصف زيت خروع.

ملعقة ونصف زيت جوز هند.

ماء (حسب الحاجة). طريقة تحضير وتطبيق الصبغة:- نحضر وعاء من البلاستيك ونضع به البن وزيت جوز الهند وزيت الخروع ونخلطهم معًا جيدًا.

ثم نبدأ في إضافة الماء بشكل تدريجي مع الخلط المستمر حتى نحصل على عجينة متجانسة وناعمة خالية من أي كتل.

ثم نقوم بتسخين الخليط داخل الميكروويف حوالي 8 ثواني فقط.

ثم نمشط الشعر لإزالة التشابك ونقسمه إلى جزأين، ثم نفرد الصبغة فوق الشعر ونتركه حوالي ثلث ساعة.

ثم نغسل الشعر باستخدام الماء الفاتر والشامبو، ثم نقوم بتطبيق البلسم على الشعر ونشطفه بالماء البارد. طريقة تحضير وتطبيق الصبغة:-

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