أفضل كريم طبيعي رباني لتفتيح العانة والمنطقة الحساسة بعد التخلص من الشعر

يبحث الكثير من الفتيات عن كريم طبيعي لتفتيح العانة والمناطق المجاورة لها وتسعى الفتيات للاهتمام بها وإظهارها بشكل رائع، حيث تعتبر الكريمات الصناعية والكيميائية أسعارها عالية وقد تؤذى البشرة على عكس الكريمات الطبيعية التي في متناول اليد وغالبًا ما تكون في كل منزل وتفيد البشرة وليس لها أي أضرار على البشرة ولهذا نقدم إليكي أفضل كريم طبيعي لتفتيح المناطق الحساسة والعانة.

أفضل كريم طبيعي رباني لتفتيح العانة

الهرمونات وأسباب كثيرة تجعل المنطقة العانة تظهر بلون غامق ولذلك تبحث الفتيات عن الكريمات الطبيعية التي تقوم بتفتيح البشرة بدلًا من الكريمات الصناعية التي تضر البشرة وتحتوي على مواد سامة تؤذي البشرة على المدى البعيد وإليك بعض الوصفات الفعالة لتفتيح المناطق الحساسة والعانة.

كريم زيت جوز الهند والعسل

ضعي ملعقة من العسل مع ملعقة من جوز الهند في وعاء صغير وقلبيهم جيدًا ثم قومي بتدفئة الخليط في الميكروويف لمدة دقيقة وضعي طبقة رقيقة على المنطقة لمدة ربع ساعة ثم قومي بمسحه بمنديل مبلل بماء الورد.

كريم جل الصبار

قومي بخلط جل الصبار مع قطع الخيار المهروسة وضعيها على المنطقة الداكنة لمدة ربع ساعة وقومي بمسحها واغسلي المنطقة بالماء البارد.

كريم قشطة الحليب

امسحي المنطقة بالحليب واتركيه لمدة لا تقل عن ربع ساعة حيث يوجد الكثير من الفيتامينات في الحليب التي تقشر البشرة وتفتحها وتعطيها مظهر رائع.

كريم الزبادي

ضعي الزبادي على منطقة العانة ودلكيه جيدًا لمدة خمس دقائق ثم اتركي الزبادي على المنطقة لمدة ربع ساعة واغسليها بالماء فقط.

كريم البطاطس لتفتيح منطقة العانة

يمكنك استخدام شريحة من البطاطس لتدليك المنطقة الحساسة لمدة عشر دقائق فيوجد بها الكثير من الفيتامينات التي تساعد في التفتيح والتخلص من التصبغات.