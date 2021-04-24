عجينه السمبوسه الايطالية الاصلية المقرمشة هشه وخفيفة بدون ماتشرب زيت واحلى من الجاهزة

طريقة عمل عجينه السمبوسه ، تعتبر السمبوسة من أكثر أنواع المقبلات المرغوبة والمفضلة لدى الكثير من الأشخاص سواء كانوا كبارًا أو صغارًا، وخصوصًا خلال شهر رمضان المبارك، ولكن الكثير من ربات البيوت لا تستطيع عمل عجينه السمبوسه بشكل جيد، حيث يفضلن عملها فى المنزل بدلاً من شرائها جاهزة من المتاجر، ولذلك أعددنا لكم هذا المقال لنتعرف سوياً على طريقة عمل العجينة بطريقة سهلة وناجحة جدًا. طريقة عمل عجينه السمبوسه:- طريقة عمل عجينه السمبوسه:- مقادير العجينة:- كوبين كبيرين من الدقيق الأبيض.

كوب كبير من الماء الدافئ.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة ونصف زيت أو زبدة. خطوات تحضير عجينة السمبوسة:- نحضر وعاء عميق ونضع به الماء الدافئ ونضيف لها الزبدة أو الزيت والملح، ثم نضع الوعاء على النار بحيث تكون عالية.

ننتظر حتى يغلي الخليط ثم نرفع الوعاء من على النار، ثم نقوم بإضافة الدقيق الأبيض بشكل تدريجي مع الخلط المستمر إلى أن تختلط كل المكونات ونحصل على عجينة.

ثم نترك هذه العجينة حتى تبرد تمامًا كما م نبدأ في عجنها باستخدام اليدين أو العجان الكهربي على حسب المتوفر لديكِ.

نستمر في عجن العجينة حتى نحصل على عجينة لينة ولكن متماسكة، ثم نغطيها باستخدام فوطة مطبخ نظيفة أو كيس من البلاستيك ونتركها لمدة لا تقل عن ثلث ساعة لترتاح.

ثم نقوم برش كمية بسيطة من الدقيق على سطح نظيف، ثم نفرد فوقه العجينة بشكل جيد حتى نحصل على طبقة ذات سمك رقيق.

ثم نبدأ في تقطيع العجينة على هيئة دوائر أو مربعات على حسب رغبتنا.

وبذلك تصبح عجينة السمبوسه جاهزة للاستخدام والحشو، ونقوم بتحضير الحشوة التي نرغب بها، حيث يمكن حشوها باللحمة المفرومة أو أي نوع من أنواع الجبنة المفضلة لدينا.

جاهزة للاستخدام والحشو، ونقوم بتحضير الحشوة التي نرغب بها، حيث يمكن حشوها باللحمة المفرومة أو أي نوع من أنواع الجبنة المفضلة لدينا. ثم نغلقها جيدًا ونقليها في زيت ساخن حتى تأخذ اللون الذهبي. خطوات تحضير عجينة السمبوسة:-

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