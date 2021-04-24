بلح الشام السوري بطعم لذيذ هش من الخارج وطري من الداخل

يُعد بلح الشام من أشهى الحلويات الشرقية التي يحبها الكبار والصغار، وسُمي بهذا الاسم حيث ظهر في بلاد الشام لأول مرة حيث أنتجها صانعو الحلوى على شكل بلح ويرجع أصل بلح الشام إلى سوريا ، وتنتشر هذه الوصفة في العديد من البلاد مثل مصر والعراق وتركيا وبلاد الشام، ويختلف اسمها من بلد لأخرى فتسمي في العراق الداطلي. مقادير بلح الشام السوري العجينة

٢ كوب وربع دقيق.

٥ حبات بيض.

ثلاث أرباع كوب زيت.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة سكر.

١ملعقة كبيرة نشا.

٢كوب ماء.

كمية من الزيت للقلي. طريقة عمل القطر أو الشربات أو الشيرة ٣ كوب سكر.

٢كوب ماء.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

لعمل القطر يتم وضع مكوناته (الماء والسكر وعصير الليمون) في قدر عميق على النار حتى يغلي ثم هدئي النار واتركيه لمدة 10 دقائق وبعدها ارفعيه عن النار، ثم يُترك ليبرد تماماً. طريقة تحضير بلح الشام السوري ضعي المكونات الجافة في وعاء وامزجي جيداً.

ضعي الماء والزيت و السكر والملح في وعاء على النار واتركيه ليغلي.

أضيفي مزيج المكونات الجافة على الماء وحركي بسرعة حتى تحصلي على خليط متجانس وتتكون العجينة.

نُبعد الوعاء عن النار، و نشيف الخليط في وعاء أكبر.

اخلطي مرة أخرى، ثم أضيفي البيض على الخليط بالتدريج واحدة تلو الأخرى مع استمرار الخفق، وأضيفي الفانيليا مع الخفق المستمر لمدة دقيقة حتى تتكون لديكِ عجينة متماسكة لزجة.

ضعي زيت القلي في قدر عميق على نار هادئة إلى متوسطة.

ضعي العجينة في كيس التزيين، وفي الزيت شكلي أصابع بلح الشام بطول مناسب ثم اقطعيها بالمقص، اقليها حتى تصبح ذهبية اللون.

كرري العملية حتى تنتهي من كمية العجين، ثم ضعيها في القطر مباشرة، ثم ضعيها في مصفاة. الوسوم

يُعد بلح الشام من أشهى الحلويات الشرقية التي يحبها الكبار والصغار، وسُمي بهذا الاسم حيث ظهر في بلاد الشام لأول مرة حيث أنتجها صانعو الحلوى على شكل بلح ويرجع أصل بلح الشام إلى سوريا ، وتنتشر هذه الوصفة في العديد من البلاد مثل مصر والعراق وتركيا وبلاد الشام، ويختلف اسمها من بلد لأخرى فتسمي في العراق الداطلي. مقادير بلح الشام السوري العجينة

٢ كوب وربع دقيق.

٥ حبات بيض.

ثلاث أرباع كوب زيت.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة سكر.

١ملعقة كبيرة نشا.

٢كوب ماء.

كمية من الزيت للقلي. طريقة عمل القطر أو الشربات أو الشيرة ٣ كوب سكر.

٢كوب ماء.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

لعمل القطر يتم وضع مكوناته (الماء والسكر وعصير الليمون) في قدر عميق على النار حتى يغلي ثم هدئي النار واتركيه لمدة 10 دقائق وبعدها ارفعيه عن النار، ثم يُترك ليبرد تماماً. طريقة تحضير بلح الشام السوري ضعي المكونات الجافة في وعاء وامزجي جيداً.

ضعي الماء والزيت و السكر والملح في وعاء على النار واتركيه ليغلي.

أضيفي مزيج المكونات الجافة على الماء وحركي بسرعة حتى تحصلي على خليط متجانس وتتكون العجينة.

نُبعد الوعاء عن النار، و نشيف الخليط في وعاء أكبر.

اخلطي مرة أخرى، ثم أضيفي البيض على الخليط بالتدريج واحدة تلو الأخرى مع استمرار الخفق، وأضيفي الفانيليا مع الخفق المستمر لمدة دقيقة حتى تتكون لديكِ عجينة متماسكة لزجة.

ضعي زيت القلي في قدر عميق على نار هادئة إلى متوسطة.

ضعي العجينة في كيس التزيين، وفي الزيت شكلي أصابع بلح الشام بطول مناسب ثم اقطعيها بالمقص، اقليها حتى تصبح ذهبية اللون.

كرري العملية حتى تنتهي من كمية العجين، ثم ضعيها في القطر مباشرة، ثم ضعيها في مصفاة.

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