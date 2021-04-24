طريقة تحضير بسكويت السابليه الرائع في البيت بمكونات مضبوطة

السابليه واحدة من الحلويات اللذيذة التي لها مذاق خاص، كما لها شهرة بين أصناف الحلويات في العالم العربي، ولكن من المعروف أنها نوع من البسكويت ولكن يختلف مكوناته بشئ بسيط عن المكونات الأخرى، كما يوجد أنواع كثيرة للسابليه، ومن الجدير بالذكر أنه يحتوي على قيمة غذائية كبيرة، ولكن بالمقابل يحتوي على سعرات حرارية عالية، لذا يجب توخي الحذر أثناء تناول حتى لا يؤدي إلى زيادة في الوزن.

السابليه

تتميز سابليه بأنها بسيطة وسهلة وتناسب جميع أنواع المناسبات والأعياد مع العلم أنها نوع من مميز من أنواع البسكويت، ولكن تختلف طرق الإعداد ولكن مشابه له في المكونات.

كيلو دقيق فاخر أبيض

2 كوب سكر.

2 كوب زبدة في درجة حرارة الغرفة.

3 بيضات مخفوقة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة فانيليا

عصير ليمون.

3 ملاعق صغيرة بيكنج بودر

نصف كوب مربى أو عسل (حسب الرغبة)

نصف كوب من السكر البودرة.

أضيف في الخلاط الكهربائي كلًا من البيض وعصير الليمون والفانيليا، ونضريهم جيدًا حتى تمام التجانس.

نقوم بإضافة الزبدة والسكر مع استمرار الخفق في الخلاط، وذلك حتى نتأكد من إذابة السكر مع هذه المكونات السابقة .

نضيف هذا الخليط السابق على الدقيق المضاف اليه رشة الملح والبيكنج بودر، ونبدأ بالخلاط جيدًا.

نتأكد من الحصول على عجينة متماسكة طرية وناعمة، لابد من تركها ترتاح لمدة نصف ساعة في الثلاجة، وتعد هذه الخطوة مميزة في نجاح السابليه.

نحضر صينية وندهنها بالسمنة أو بورق الزبدة ثم نقوم بوضع مقدار من العجينة ونفردها في الصينية، ثم نقوم بتقطيعها أو عمل دوائر بالكوب على حسب الرغبة

نرش عليها مقدار من المربى، ونقوم بإدخالها الفرن، وذلك بعد تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية .

توضع في الفرن لمدة ربع ساعة، حتى تأخذ اللون الذهبي ثم بهذا الشكل تكون السابليه جاهزة للتقديم.

مقادير عمل السابليهطريقة تحضير سابليه