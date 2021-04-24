أفضل طريقة لعمل بسكويت النشادر المقرمش الرائع بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك

نقدم لكم أفضل طريقة لعمل بسكويت النشادر، حيث يعد بسكويت النشادر من أشهى الحلويات التي يحبها الكثير من الكبار والصغار لطعمه الرائع وقوامه الخفيف، حيث يمكن تناوله في جميع الأوقات بمفرده أو مع مشروبك المفضل وهنا سوف نعرض لكم أفضل طريقتين لعمل بسكويت النشادر أحلى من الجهاز. أفضل طريقة لعمل بسكويت النشادر أفضل طريقة لعمل بسكويت النشادر لعمل ألذ طعم من بسكويت النشادر ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية. مقادير بسكويت النشادر من البيكنج بودر نأخذ ملعقة صغيرة.

بيضتان.

١/٢ ك من الزبدة.

ملعقة صغيرة نشادر.

نص كوب من السكر الأبيض البودر.

٢كيلو من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة تحضير بسكويت النشادر يمكنك وضع مقدار الزبدة بشرط أن تكون في درجة حرارة الغرفة في إناء ثم نضيف السكر وقومي بالتقليب جيدًا بالمضرب اليدوي أو الكهربائي حتى يتجانس الخليط جيدًا. قومي بكسر البيض واسكبيه على الخليط واستمري بالتقليب. ثم اضيفي مقدار النشادر والفانيليا وقلبيهم جيدًا. ضعي الدقيق الأبيض ومسحوق البيكنج بودر إلى الخليط وقومي بالتقليب ولكن بسرعة أبطأ حتى تحصلي على عجينة ذات قوام لين. ومن ثم تترك العجينة لمدة لا تقل عن نصف ساعة لترتاح. قومي بتشكيل العجينة بالشكل البسكويت المعتاد أو الشكل المفضل لديكي وترص في صينية يجب التأكد من ترك مسافات بين البسكويت لعدم الالتصاق عند وضعها في الفرن . يمكنك الآن وضعها في الفرن الساخن لمدة تلت ساعة عند الحصول على اللون الذهبي الرائع. يخرج البسكويت ويوضع في طبق للتقديم. طريقة تحضير بسكويت النشادر بالشوكولاتة مقادير بسكويت النشادرطريقة تحضير بسكويت النشادرطريقة تحضير بسكويت النشادر بالشوكولاتة يمكنك عمل بسكويت النشادر بالشكولاتة باتباع نفس مقادير وطريقة تحضير السابقة مع إضافة نصف كوب من الكاكاو مع مقدار الدقيق وتقليب جيدًا واتباع نفس خطوات البسكويت النشادر السادة ويخرج من الفرن ويقدم في طبق للتقديم واستمتعي بألذ طعم لبسكويت النشادر الرائع. الوسوم

نقدم لكم أفضل طريقة لعمل بسكويت النشادر، حيث يعد بسكويت النشادر من أشهى الحلويات التي يحبها الكثير من الكبار والصغار لطعمه الرائع وقوامه الخفيف، حيث يمكن تناوله في جميع الأوقات بمفرده أو مع مشروبك المفضل وهنا سوف نعرض لكم أفضل طريقتين لعمل بسكويت النشادر أحلى من الجهاز. أفضل طريقة لعمل بسكويت النشادر أفضل طريقة لعمل بسكويت النشادر لعمل ألذ طعم من بسكويت النشادر ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية. مقادير بسكويت النشادر من البيكنج بودر نأخذ ملعقة صغيرة.

بيضتان.

١/٢ ك من الزبدة.

ملعقة صغيرة نشادر.

نص كوب من السكر الأبيض البودر.

٢كيلو من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة تحضير بسكويت النشادر يمكنك وضع مقدار الزبدة بشرط أن تكون في درجة حرارة الغرفة في إناء ثم نضيف السكر وقومي بالتقليب جيدًا بالمضرب اليدوي أو الكهربائي حتى يتجانس الخليط جيدًا. قومي بكسر البيض واسكبيه على الخليط واستمري بالتقليب. ثم اضيفي مقدار النشادر والفانيليا وقلبيهم جيدًا. ضعي الدقيق الأبيض ومسحوق البيكنج بودر إلى الخليط وقومي بالتقليب ولكن بسرعة أبطأ حتى تحصلي على عجينة ذات قوام لين. ومن ثم تترك العجينة لمدة لا تقل عن نصف ساعة لترتاح. قومي بتشكيل العجينة بالشكل البسكويت المعتاد أو الشكل المفضل لديكي وترص في صينية يجب التأكد من ترك مسافات بين البسكويت لعدم الالتصاق عند وضعها في الفرن . يمكنك الآن وضعها في الفرن الساخن لمدة تلت ساعة عند الحصول على اللون الذهبي الرائع. يخرج البسكويت ويوضع في طبق للتقديم. طريقة تحضير بسكويت النشادر بالشوكولاتة مقادير بسكويت النشادرطريقة تحضير بسكويت النشادرطريقة تحضير بسكويت النشادر بالشوكولاتة يمكنك عمل بسكويت النشادر بالشكولاتة باتباع نفس مقادير وطريقة تحضير السابقة مع إضافة نصف كوب من الكاكاو مع مقدار الدقيق وتقليب جيدًا واتباع نفس خطوات البسكويت النشادر السادة ويخرج من الفرن ويقدم في طبق للتقديم واستمتعي بألذ طعم لبسكويت النشادر الرائع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أفضل طريقة لعمل بسكويت النشادر المقرمش الرائع بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.