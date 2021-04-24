طريقه عمل أقماع الكنافة مثل المحلات الجاهزة بكل سهولة

طريقة عمل أقماع الكنافة تعتبر من أكثر الحلويات الشهية التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص في شهر رمضان المبارك ويتم تجهيزها بطرق مختلفة ومتنوعة، لهذا سوف نتعرف من خلال المقال اليوم على طريقه عمل أقماع الكنافة بالخطوات المطلوبة لتجهيز بطريقه شهية ولذيذة.

طريقه عمل أقماع الكنافة

المكونات 500 جرام من الكنافة زيت للقلي فستق حلبي مجروش قطر

مكونات القشطة، 200 جرام جبنة موتوريلا ملعقتين سكر خمس ملاعق نشا كوب قشطه كوب حليب

طريقة تحضير القشطة

في الخطوة الأولى نبدأ بتجهيز وعاء متوسط ونضع فيه السكر والنشا والحليب القشطة وتقلب المكونات مع بعضها حتى تتجانس جيدا ثم نقوم بوضعها على نار متوسطة مع الاستمرار في عملية التقليب حتى تصل إلى مرحلة الغليان، بعد ذلك نقوم برفعها من على النار ويترك في طبق ونقوم بتغطيتها وحفظه في الثلاجة حتى تبرد لحين الاستخدام.

طريقه تجهيز أقماع الكنافة

نبدأ بأخراج الكنافة ونقوم بتغطيتها ثم نبدأ بتجهيز أقماع معدنية لعمل الكنافة ونقوم باضافة القليل من الزيت في وعاء ووضع القليل من الماء في وعاء آخر ثم يتم أخذ جزء من الكنافه ووضعها فيه قليل من زيت الذرة، ثم يتم لفها على القمع من الأسفل إلى الأعلى والضغط عليه قليل من حتى تتماسك ثم تبلل اليد والضغط على الكنافة حتى تتماسك مع بعضها ويتم تكرار هذه الطريقة حتى انتهاء الكمية.

ثم نقوم بتجهيز مقلاة فيها زيت غزير وساخن نبدأ بوضع أقماع الكنافة حتى يصبح لونه ذهبي بعد ذلك نقوم باخراجها من الزيت ووضعها على ورق المطبخ للتخلص من الزيت الزائد، وبعد أن تهدأ نبدأ بازالة القمع المعدني بعد ذلك نقوم بحشوها بالقشطة ونضيف عليها القليل من المكسرات وتوضع فى اطباق التقديم ثم اضافة عليها القطر وتزين بالفستق وتناولها وبالهناء والشفاء.