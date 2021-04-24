طريقة عمل الكبة المقلية المقرمشة في المنزل كأفضل مقبلات الشهر الكريم

تعد الكبة واحدة من أشهر وأشهى المأكولات التي يتم تقديمها على السفرة العربية كأحد أنواع المقبلات الشهيرة للغاية، وهناك العديد من الطرق والوصفات التي يمكن الاعتماد عليها لتحضيرها، كما أنها من الوجبات التي يمكن إعدادها والاحتفاظ بها في الفريزر مجمدة لحين الاستخدام وتصبح جاهزة على القلي، مما يوفر لكم وصفات سهلة وبسيطة في التحضير وتسهل عليكم عملية الطهي في شهر رمضان المبارك، وتعتبر تلك الوصفة من المطبخ الشامي العربي الأصيل. طريقة عمل الكبة المقلية طريقة عمل الكبة المقلية مكونات الكبة 3.5 كوب من البرغل الناعم.

1 كيلو من اللحم المفروم.

3 ملعقة كبيرة من الماء المثلج.

1 حبة من البصل.

1/2 ليمونة.

2 ورقة من النعناع الطازج.

رشة من الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة. مكونات الحشو حبة من البصل المفروم ناعم للغاية.

500 جرام من اللحم الأحمر الخالي من الدهون.

زيت غزير للقلي.

1/8 ملعقة من الفلفل الأبيض.

1/8 ملعقة من الزنجبيل.

رشة من الملح حسب الرغبة.

1/8 ملعقة من الفلفل الأسود.

4 ملعقة كبيرة من دبس الرمان. خطوات عمل الكبة أولاً نقوم بنقع البرغل في الماء البارد نصف ساعة على الأقل. في الكبة نقوم بفرم كل من البرغل والبصل والنعناع والليمون والملح والفلفل جيداً حتى يصبح ناعم للغاية. نقوم بإضافة اللحم المفروم إلى المزيج والفرم مرة أخرى، وبعدها نضعه في وعاء ونبدأ بالعجن باليد لعدة دقائق. تحفظ العجينة في الثلاجة لحين الاستخدام. طريقة عمل الحشوة في مقلاة واسعة نقوم بوضع القليل من الزيت مع البصل المبشور حتى يذبل، وبعدها نقوم بإضافة اللحم والتقليب جيداً. نضيف التوابل إلى اللحم مع الاستمرار في التقليب حتى تتجانس المكونات. تقسم عجينة الكبة إلى كرات صغيرة وتفرغ من الداخل ثم نضع القليل من الحشو ونغلق عليها. تقلى في زيت غزير حتى يصبح لونها ذهبي. الوسوم

تعد الكبة واحدة من أشهر وأشهى المأكولات التي يتم تقديمها على السفرة العربية كأحد أنواع المقبلات الشهيرة للغاية، وهناك العديد من الطرق والوصفات التي يمكن الاعتماد عليها لتحضيرها، كما أنها من الوجبات التي يمكن إعدادها والاحتفاظ بها في الفريزر مجمدة لحين الاستخدام وتصبح جاهزة على القلي، مما يوفر لكم وصفات سهلة وبسيطة في التحضير وتسهل عليكم عملية الطهي في شهر رمضان المبارك، وتعتبر تلك الوصفة من المطبخ الشامي العربي الأصيل. طريقة عمل الكبة المقلية طريقة عمل الكبة المقلية مكونات الكبة 3.5 كوب من البرغل الناعم.

1 كيلو من اللحم المفروم.

3 ملعقة كبيرة من الماء المثلج.

1 حبة من البصل.

1/2 ليمونة.

2 ورقة من النعناع الطازج.

رشة من الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة. مكونات الحشو حبة من البصل المفروم ناعم للغاية.

500 جرام من اللحم الأحمر الخالي من الدهون.

زيت غزير للقلي.

1/8 ملعقة من الفلفل الأبيض.

1/8 ملعقة من الزنجبيل.

رشة من الملح حسب الرغبة.

1/8 ملعقة من الفلفل الأسود.

4 ملعقة كبيرة من دبس الرمان. خطوات عمل الكبة أولاً نقوم بنقع البرغل في الماء البارد نصف ساعة على الأقل. في الكبة نقوم بفرم كل من البرغل والبصل والنعناع والليمون والملح والفلفل جيداً حتى يصبح ناعم للغاية. نقوم بإضافة اللحم المفروم إلى المزيج والفرم مرة أخرى، وبعدها نضعه في وعاء ونبدأ بالعجن باليد لعدة دقائق. تحفظ العجينة في الثلاجة لحين الاستخدام. طريقة عمل الحشوة في مقلاة واسعة نقوم بوضع القليل من الزيت مع البصل المبشور حتى يذبل، وبعدها نقوم بإضافة اللحم والتقليب جيداً. نضيف التوابل إلى اللحم مع الاستمرار في التقليب حتى تتجانس المكونات. تقسم عجينة الكبة إلى كرات صغيرة وتفرغ من الداخل ثم نضع القليل من الحشو ونغلق عليها. تقلى في زيت غزير حتى يصبح لونها ذهبي.

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