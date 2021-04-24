طريقة عمل معمول التمر الهش حلا سهل ومفيد لأسرتك وضيوفك

طريقة عمل معمول التمر الهش من الحلوى الشهيرة جداً في العالم العربي ولا سيما في دول الخليج، فيمكن تناول المعمول بالتمر في أي وقت مع مشروب القهوة وتقديمه للأسرة أو للضيوف في الفطور الصباحي أو في شهر رمضان المبارك أو في الأعياد والمناسبات، يشبه المعمول كعك العيد المصري ولكنه ذو عجينة هشة ومختلفة، المميز في المعمول انه يحتوي على مكونات مغذية ومفيدة وتعطي طاقة، مما يجعله وجبة لذيذة ومفيدة للأطفال، اليوم من خلال موقعكم ثقفني نقدم لكم كيفية تحضير أشهى معمول هش بالزبدة بمقادير مضبوطة. طريقة عمل معمول التمر الهش مقادير معمول التمر كوبين من الزبدة المقطعة إلى مكعبات “في درجة حرارة الثلاجة”.

كوب من السكر.

كوب من الحليب البودرة.

كوب من الزيت.

بيضتان.

فانيليا سائلة أو بودرة مقدار ملعقة صغيرة.

كيلو من الدقيق الأبيض الفاخر. طريقة عمل معمول التمر الهش مقادير معمول التمر للحشو ربع كيلو جرام من معجون التمر.

4 ملاعق من الزبدة في درجة حرارة الغرفة.

مكسرات أو سمسم” اختياري حسب الرغبة”. طريقة عمل معمول التمر الهش في قدر عميق نخفق كوبين زبدة مع كوب سكر بالمضرب الكهربائي لمدة خمس دقائق على الأقل حتى تصبح هشة ولونها أبيض.

نضيف كوب من الحليب البودرة وكوب زيت ثم نستكمل الخفق لمدة دقيقة.

نضيف البيضتين مع الفانيليا ونخفق حتى يختفي البيض تماماً.

نضيف كيلو جرام من الدقيق ونعجن كل المكونات بالعجانة أو بواسطة ملعقة خشبية أو سباتيولا حتى نحصل على عجينة متماسكة ولينة ولا تلتصق في اليد.

نجهز الحشوة بخلط المكونات ثم تقسيمها إلى عدة كرات صغيرة.

ناخذ قطعة صغيرة من العجينة ونضع بها كرة من الحشو ثم نضعها في قالب التشكيل ونضغطها جيداً.

نرص المعمول في صينية مبطنة بمادة دهنية أو بورق الزبدة ثم ندخلها إلى فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 200 درجة لمدة 20 دقيقة فقط على الرف الأوسط.

نخرج المعمول ثم نتركه حتى يبرد تماماً، في البداية سيكون ليناً ولكن بمجرد تعرضه للهواء وبروده سوف يجف، يمكنك بعدها نقله إلى طبق التقديم أو إلى علبة للتخزين لحين الاستخدام. طريقة عمل معمول التمر الهش الوسوم

طريقة عمل معمول التمر الهش من الحلوى الشهيرة جداً في العالم العربي ولا سيما في دول الخليج، فيمكن تناول المعمول بالتمر في أي وقت مع مشروب القهوة وتقديمه للأسرة أو للضيوف في الفطور الصباحي أو في شهر رمضان المبارك أو في الأعياد والمناسبات، يشبه المعمول كعك العيد المصري ولكنه ذو عجينة هشة ومختلفة، المميز في المعمول انه يحتوي على مكونات مغذية ومفيدة وتعطي طاقة، مما يجعله وجبة لذيذة ومفيدة للأطفال، اليوم من خلال موقعكم ثقفني نقدم لكم كيفية تحضير أشهى معمول هش بالزبدة بمقادير مضبوطة. طريقة عمل معمول التمر الهش مقادير معمول التمر كوبين من الزبدة المقطعة إلى مكعبات “في درجة حرارة الثلاجة”.

كوب من السكر.

كوب من الحليب البودرة.

كوب من الزيت.

بيضتان.

فانيليا سائلة أو بودرة مقدار ملعقة صغيرة.

كيلو من الدقيق الأبيض الفاخر. طريقة عمل معمول التمر الهش مقادير معمول التمر للحشو ربع كيلو جرام من معجون التمر.

4 ملاعق من الزبدة في درجة حرارة الغرفة.

مكسرات أو سمسم” اختياري حسب الرغبة”. طريقة عمل معمول التمر الهش في قدر عميق نخفق كوبين زبدة مع كوب سكر بالمضرب الكهربائي لمدة خمس دقائق على الأقل حتى تصبح هشة ولونها أبيض.

نضيف كوب من الحليب البودرة وكوب زيت ثم نستكمل الخفق لمدة دقيقة.

نضيف البيضتين مع الفانيليا ونخفق حتى يختفي البيض تماماً.

نضيف كيلو جرام من الدقيق ونعجن كل المكونات بالعجانة أو بواسطة ملعقة خشبية أو سباتيولا حتى نحصل على عجينة متماسكة ولينة ولا تلتصق في اليد.

نجهز الحشوة بخلط المكونات ثم تقسيمها إلى عدة كرات صغيرة.

ناخذ قطعة صغيرة من العجينة ونضع بها كرة من الحشو ثم نضعها في قالب التشكيل ونضغطها جيداً.

نرص المعمول في صينية مبطنة بمادة دهنية أو بورق الزبدة ثم ندخلها إلى فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 200 درجة لمدة 20 دقيقة فقط على الرف الأوسط.

نخرج المعمول ثم نتركه حتى يبرد تماماً، في البداية سيكون ليناً ولكن بمجرد تعرضه للهواء وبروده سوف يجف، يمكنك بعدها نقله إلى طبق التقديم أو إلى علبة للتخزين لحين الاستخدام. طريقة عمل معمول التمر الهش

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