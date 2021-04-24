طريقة عمل المايونيز في المنزل بمكونات أقتصادية مثل الجاهز

المايونيز هو أشهر أنواع المقبلات وأكثرها انتشارًا، فهو يضيف مذاق شهي ورائع عند تناوله بجانب الطعام وخاصةً مع اللحوم والدواجن والبطاطس، وهو ما يجعل الأطفال والشباب في حالة بحث مستمر عنه في المحلات التجارية لشرائه وتواجده في المنزل في أي وقت لتناوله مع الطعام، فالمقبلات بصفة عامة أصبحت من أساسيات الطعام التي لا غنى عنها في أي وجبة، كما أنها وسيلة ذكية لجذب الأطفال لتناول بعض الأطعمة دون معاناة.

طريقة عمل المايونيز

على الرغم من طعم المايونيز المميز ومذاقه الشهي الذي يضيف الكثير إلى الأطعمة المختلفة، إلا أن هناك الكثير من التحذيرات من جانب خبراء التغذية بضرورة عدم تناول المايونيز بكثرة لاحتوائه على نسبة عالية من الدّهون والكوليسترول، والكربوهيدرات، والبروتينات، وهو ما يجعله أحد أسباب السمنة وزيادة الوزن، ولهذا نستعرض معكم طريقة تحضيره في المنزل لضمان مكوناته.

صفار 3 بيضات. ملعقتان صغيرتان من الخل الأبيض. ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون. ملعقتان كبيرتان من الماء. معلقة صغيرة من الملح. كوب ونصف من زيت الزيتون.

في الخلاط الكهربي قومي بوضع صفار البيض مع كلًا من الملح، مع الفلفل والليمون وزيت الزيتون.

قومي بخفقهم بشكل جيد وعلى سرعة متوسطة لضمان تجانس المكونات معًا بشكل سليم.

بعد ذلك قومي بوضع الخليط في وعاء صغير وتقديمه إلى جانب الوجبات المختلفة، والاحتفاظ بالباقي في الثلاجة.

المكونات: ملعقتان كبيرتان من المايونيز+ ملعقتان من النشا+ ثلاث فصوص من الثوم المفروم+ 2 كوب من الزبادي+ ملعقتان من العسل الأبيض+ نصف كوب من الزيت+ ربع ملعقة من الملح+ نصف كوب من الماء.

ملعقتان كبيرتان من المايونيز+ ملعقتان من النشا+ ثلاث فصوص من الثوم المفروم+ 2 كوب من الزبادي+ ملعقتان من العسل الأبيض+ نصف كوب من الزيت+ ربع ملعقة من الملح+ نصف كوب من الماء. طريقة التحضير: نقوم بتذويب النشا في نصف كوب الماء، ونرفعه على النا ونضيف الثوم المفروم.

نقوم بتذويب النشا في نصف كوب الماء، ونرفعه على النا ونضيف الثوم المفروم. نخلط كل المكونات في الخلاط حتى نحصل على مزيج للتومية.

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