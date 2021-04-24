لعشاق الحلويات في رمضان اعملي كب كيك الكنافة بكل سهولة مثل الجاهزة، كب كيك الكنافة يعتبر من أكثر أنواع الحلوى المفضلة عند الكثيرين فيكثر تناول الكنافة في شهر رمضان الكريم لذلك ترغب كل أم في أن تحضرها في المنزل بدلاً من أن تقوم بشرائها من الخارج وإليكم في ذلك المقال طريقة تحضير كب كيك الكنافة.

طريقة عمل كب كيك الكنافة

تعتبر مكونات عمل كب كيك الكنافة بسيطة وسهلة، وبالنسبة لخطوات تحضيرها لا تحتاج إلى مجهود ولا تستغرق وقت، وسوف نذكر إليكم مكونات عمل كب كيك الكنافة وخطوات تحضيرها من خلال السطور الآتية

نصف كيلو من الكنافة.

نصف كأس كبير من السمن.

ربع كأس كبير من السكر البودرة.

مكسرات.

كأسان من السكر.

كأس من المياه.

ليمون.

القيام بفرم الكنافة بشكل جيد مع نصف كمية السمن مع نصف كأس السكر من أجل أن تتشبع الكنافة بالسمنة بشكل كبير.

القيام بوضع السمن في قوالب الكب الكيك ثم بعد ذلك يتم وضع عجينة الكنافة ويتم الضغط عليها بشكل جيد.

يتم بعد ذلك إضافة المكسرات ونقوم بتغطية الكنافة بها وبعد ذلك يتم وضع الكنافة في الأرف الأوسط لحين أن تتحمر من جميع الجوانب.

يتم وضع القوالب تحت الشواية من أجل أن تحمر وبعد ذلك يتم تزينها باستخدام الشربات والفستق.

نصف كيلو من الكنافة.

كأس من سكر البودرة.

كأس من السمنة.

كأسان من الحليب السائل.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

رشة من الفانيليا.

عبوة من القشطة.

فستق وكاجو للتزيين.

القيام بتقطيع الكنافة إلى قطع صغيرة.

القيام بوضع الكنافة في السمنة المذابة في وعاء على النار وبعد ذلك يتم وضع كلاً من الحليب والنشا والسكر ويتم ترك الخليط على النار.

القيام بتقليب الخليط على النار باستخدام الملعقة لمدة خمسة دقائق وتركه لحين الغليان وبعد ذلك يتم إضافة القشطة ويتم التقليب لحين أن يتجانس الخليط ويتم تركه على نار مرتفعة.يتم وضع كمية من الكنافة في صينية وبعد ذلك يتم فردها بشكل جيد مع الضغط غليها وبعد ذلك يتم وضع مهلبية القشطة ويتم توزيها على الكنافة.

يتم وضع كمية من الكنافة في صينية وبعد ذلك يتم فردها بشكل جيد مع الضغط غليها وبعد ذلك يتم وضع مهلبية القشطة ويتم توزيها على الكنافة.

يتم وضع باقي الكنافة على السطح وبعد ذلك يتم وضعها في اسفل الفرن وتركها لحين أن يتغير لونها ويصبح ذهبي وبعد ذلك يتم تزيينها بالفستق والكاجو.

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