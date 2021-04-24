طريقة عمل المدلعة اللذيذة لعشاق الحلوي اللميزة

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طريقة عمل المدلعة اللذيذة لعشاق الحلوي المميزة، ونتيجة البحث المستمر عن وصفات شهية وجديدة تجعلك مميزة، نقدم لحضراتكم واحدة من الوصفات التي حازت علي شهرة وضجة كبيرة وتتزايد عمليات البحث عنها بشكل دائم وتعتبر ترند الحلوي في الفترة الأخيرة، الوصفة مناسبة لعشاق الكنافة والبسبوسة حيث تعتبر مزيج مميز ورائع من هذة المكونات، بالإضافة إلى طبقة من الكريمة اللذيذة وسوف نعرض لكم خطوات الإعداد بالتفاصيل.اهم مكونات المدلعة اللذيذة
تتكون المدلعة من 3 طبقات ويتم تحضير كل طبقة في صنية منفصلة ثم يتم وضع الطبقات واحدة فوق الاخري، واليكم المكونات
اولا مكونات طبقة البسبوسة
- 1.5 كوب دقيق سميد.
- 2 معلقة جوز هند.
- 1/5 كوب سمن مع زيت.
- 1/5 كوب سكر.
- 2 معلقة عسل نحل.
- كوب حليب.
ثانيا مكونات طبقة الكنافة
- 1/4 كيلو كنافة.
- 5 معلقة سكر بودة.
- 8 معالق سمن بلدي.
ثالثا طبقة الكريم شانتية
- 1 كوب كريم شانتية.
- 1/2 كوب سكر بودرة.
- ماء مثلج.
بعد إن عرضنا كيكة الرواني المميزة بجوز الهند، نستعرض معكم طريقة عمل المدلعة اللذيذة لعشاق الحلوي المميزة، واليكم الخطوات
- يتم اعداد طبقة البسبوسة عن طريقة خلط اللبن مع جوز الهند والعسل وجميع المكونات السائلة ثم يوضع دقيق سميد ويقلب برفق لمدة دقيقة، تفرد في صنية وتوضع في الفرن.
- طبقة الكنافة تجهز في صنية نفس الحجم السابق، عن طريق مذج الكنافة مع السكر البودرة والسمن البلدي وتدخل الفرن للحصول علي اللون الذهبي المميز.
- الكريم شانتية يضرب بالمضرب الكهربائي مع السكر البودرة والماء المثلج.
- الآن يتم وضع طبقة البسبوسة وتسقي بالشربات، ثم توضع طبقة رقيقة من الكريم شانتية.
- يتم وضع طبقة الكنافة فوقها وتسقي بالشربات ايضا ثم توضع طبقة رقيقة من الكريم شانتية مرة أخري.
- يتم تزيين الوجة بصوص كريم كراميل كما موضح في الصورة.
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طريقة عمل المدلعة اللذيذة لعشاق الحلوي المميزة، ونتيجة البحث المستمر عن وصفات شهية وجديدة تجعلك مميزة، نقدم لحضراتكم واحدة من الوصفات التي حازت علي شهرة وضجة كبيرة وتتزايد عمليات البحث عنها بشكل دائم وتعتبر ترند الحلوي في الفترة الأخيرة، الوصفة مناسبة لعشاق الكنافة والبسبوسة حيث تعتبر مزيج مميز ورائع من هذة المكونات، بالإضافة إلى طبقة من الكريمة اللذيذة وسوف نعرض لكم خطوات الإعداد بالتفاصيل.اهم مكونات المدلعة اللذيذة
تتكون المدلعة من 3 طبقات ويتم تحضير كل طبقة في صنية منفصلة ثم يتم وضع الطبقات واحدة فوق الاخري، واليكم المكونات
اولا مكونات طبقة البسبوسة
- 1.5 كوب دقيق سميد.
- 2 معلقة جوز هند.
- 1/5 كوب سمن مع زيت.
- 1/5 كوب سكر.
- 2 معلقة عسل نحل.
- كوب حليب.
ثانيا مكونات طبقة الكنافة
- 1/4 كيلو كنافة.
- 5 معلقة سكر بودة.
- 8 معالق سمن بلدي.
ثالثا طبقة الكريم شانتية
- 1 كوب كريم شانتية.
- 1/2 كوب سكر بودرة.
- ماء مثلج.
بعد إن عرضنا كيكة الرواني المميزة بجوز الهند، نستعرض معكم طريقة عمل المدلعة اللذيذة لعشاق الحلوي المميزة، واليكم الخطوات
- يتم اعداد طبقة البسبوسة عن طريقة خلط اللبن مع جوز الهند والعسل وجميع المكونات السائلة ثم يوضع دقيق سميد ويقلب برفق لمدة دقيقة، تفرد في صنية وتوضع في الفرن.
- طبقة الكنافة تجهز في صنية نفس الحجم السابق، عن طريق مذج الكنافة مع السكر البودرة والسمن البلدي وتدخل الفرن للحصول علي اللون الذهبي المميز.
- الكريم شانتية يضرب بالمضرب الكهربائي مع السكر البودرة والماء المثلج.
- الآن يتم وضع طبقة البسبوسة وتسقي بالشربات، ثم توضع طبقة رقيقة من الكريم شانتية.
- يتم وضع طبقة الكنافة فوقها وتسقي بالشربات ايضا ثم توضع طبقة رقيقة من الكريم شانتية مرة أخري.
- يتم تزيين الوجة بصوص كريم كراميل كما موضح في الصورة.
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