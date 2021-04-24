طريقة عمل المدلعة اللذيذة لعشاق الحلوي اللميزة

طريقة عمل المدلعة اللذيذة لعشاق الحلوي المميزة، ونتيجة البحث المستمر عن وصفات شهية وجديدة تجعلك مميزة، نقدم لحضراتكم واحدة من الوصفات التي حازت علي شهرة وضجة كبيرة وتتزايد عمليات البحث عنها بشكل دائم وتعتبر ترند الحلوي في الفترة الأخيرة، الوصفة مناسبة لعشاق الكنافة والبسبوسة حيث تعتبر مزيج مميز ورائع من هذة المكونات، بالإضافة إلى طبقة من الكريمة اللذيذة وسوف نعرض لكم خطوات الإعداد بالتفاصيل.

اهم مكونات المدلعة اللذيذة

تتكون المدلعة من 3 طبقات ويتم تحضير كل طبقة في صنية منفصلة ثم يتم وضع الطبقات واحدة فوق الاخري، واليكم المكونات

اولا مكونات طبقة البسبوسة

1.5 كوب دقيق سميد.

2 معلقة جوز هند.

1/5 كوب سمن مع زيت.

1/5 كوب سكر.

2 معلقة عسل نحل.

كوب حليب.

ثانيا مكونات طبقة الكنافة

1/4 كيلو كنافة.

5 معلقة سكر بودة.

8 معالق سمن بلدي.

ثالثا طبقة الكريم شانتية

1 كوب كريم شانتية.

1/2 كوب سكر بودرة.

ماء مثلج.

خطوات إعداد المدلعة اللذيذة لعشاق الحلوي المميزة

بعد إن عرضنا كيكة الرواني المميزة بجوز الهند، نستعرض معكم طريقة عمل المدلعة اللذيذة لعشاق الحلوي المميزة، واليكم الخطوات