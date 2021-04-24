طريقة عمل أصابع البقلاوة بكل سهولة وبألذ وأشهى بقلاوة وأحلى من الجاهزة

أصابع البقلاوة ، ألذ وأشهى المخبوزات والحلويات الشرقية والشعبية والتي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم، حيث أهم ما يميز هذه الحلوى طبقاتها الرقيقة من العجين، وحشوتها اللذيذة والمميزة وهي عبارة عن مكسرات مطحونة مع قرفة وسكر بودرة. وهي من الحلويات التي تحظى بإقبال الكثير، حيث تجوب شهرتها جميع أنحاء الوطن العربي والشرق الأوسط. كما أن هذه الحلوى أصل اسمها تركي. وهي من الحلويات التي تلقي إقبالا كثيرا في شهر رمضان، فلا تخلو من مائدة، وصوابع زينب أيضا، حيث يقبل الكثير على شرائهم من المحلات وقد تكلف أموالا باهظة، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمل أصابع البقلاوة ليمكنكم تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديكم، وبأقل تكلفة. وهي عبارة عن رقائق من العجين تحشى بالمكسرات، ثم تخبز في الفرن، وتسقى بالشربات. ومنها ما يعد عن طريق القلي، ومنها ما يعد عن طريق الفرن. وتتميز أصابع البقلاوة بسهولة تحضيرها فلا تتطلب وقت ولا مجهود كبير، وبقيمتها الغذائية، وبمذاقها الأكثر من رائع الذي لا يوصف. وتبحث ربات البيوت عن طريقة تحضير أصابع البقلاوة لكي تحضرها لأفراد أسرتها وإسعادهم، وبدلا من شرائها من الخارج لضمان جودتها ونظافتها. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات أصابع البقلاوة وطريقة تحضيرها بكل سهولة وبألذ الوصفات وأحلى من الجاهزة.

مكونات أصابع البقلاوة

تتكون أصابع البقلاوة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

750 جم جلاش بدرجة حرارة الغرفة.

400 جم مكسرات (أي نوع تفضلونه).

نصف ملعقة صغيرة قرفة.

كوب ونصف سمنة مذابة.

2 ملعقة كبيرة سكر بودرة أو عسل.

مقادير الشربات

كوب ونصف سكر.

كوب ماء.

عصير ليمون أو ماء زهر.

ملعقة كبيرة عسل جلوكوز (اختياري).

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير أصابع البقلاوة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر الحشوة، نقوم بجلب المكسرات وطحنها جيدا في محضرة الطعام، ثم نقوم بسكب المكسرات المطحونة في وعاء.

نضيف إليها القرفة والسكر البودرة، ونقوم بخلط المكونات جيدا.

نحضر صينية مقاس 28*28 سم وندهنها بالسمنة.

نفرد ورقة من الجلاش وندهنها بالسمنة، ثم نقوم بثنيها ودهنها بالسمنة، ونضع عليها مقدار من الحشوة، ثم نلفها رول (مع مراعاة تغطية ورق الجلاش بفوطة مطبخ أثناء العمل).

نكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

نقوم برص الأصابع في الصينية، وندهن الوجه بالسمنة.

ندخل الصينية فرن مسخنة مسبقا على درجة حرارة 150 درجة مئوية في الرف الأوسط لمدة تتراوح ما بين ساعة إلى ساعة إلا ربع حتى تكتسب لونا ذهبيا.

نخرج الصينية من الفرن عند استوائها، ونسقي البقلاوة بالشربات البارد مباشرة، ونزينها بالمكسرات، ثم ندخلها الثلاجة تبرد.

نخرجها من الثلاجة، وتقدم في طبق التقديم وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الشربات

نضع حلى على النار ونضيف إليها الماء والسكر ونترك الخليط يغلي، وعندما يبدأ يغلي نضيف إليه عصير الليمون أو ماء الزهر وعسل الجلوكوز ونترك الخليط يغلي لمدة تتراوح ما بين 8 إلى 10 دقائق، ثم نرفع الشربات من على النار ونتركه يبرد، وبذلك يكون الشربات جاهز.