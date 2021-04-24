طرق مبتكرة لإعادة استخدام بواقي الخشاف المتبقية

استخدام بواقي الخشاف المتبقية، في شهر رمضان لا تخلو سفرة الطعام من أكواب الخشاف فهو من المشروبات التي تقدم يوميًا وباستمرار في شهر رمضان الكريم وبالتأكيد تتبقى كل يوم كمية ولو بسيطة من أكواب الخشاف مما يجعلنا نحتار في طريقة لاستخدام بواقي الخشاف من جديد لكي لا نقوم بإلقائها أو ركنها لذلك نقدم إليكم مجموعة من الطرق الجديدة لاستخدام بواقي الخشاف المتبقية من كمية كل يوم.

طرق استخدام بواقي الخشاف

يمكننا إعادة استخدام بواقي الخشاف بطرق جديدة للحصول على وصفات جديدة وحلوى بطعم جديد وشهي وإليكم مجموعة من الطرق مع اتباع التالي:

يجب أن نقوم بفصل الخشاف عن السائل الموضوع به حتى يمكننا استخدام كل مكون منهما على حدة ويجب أن يكون الخشاف جافًا. يمكننا استخدام مكونات الخشاف مثل البلح أو المشمشية أو القراصيا في تزيين أطباق أخرى مثل تزيين أطباق الكنافة واستخدام كل مكون على حدة أو أن يتم فرم تلك المكونات واستخدامها في حشو القطايف. بالإضافة لأنه يمكن استخدام مكونات الخشاف في وصفة مهلبية الخشاف بمذاق غني ولا يقاوم. وبالنسبة لسائل الخشاف نظرًا لأنه مركز بعصارة الفواكه والتمر الموجود به فإننا يمكننا أن نستخدمه في تكثيف المشروبات الرمضانية أو في تحضير الكيك أو مخبوزات التمر. بالإضافة لطريقة كريمة الخشاف التي تتكون من خليط الخشاف المفروم والكريم شانتيه المستخدم في تزيين حلويات رمضان. أو أن تستخدم بواقي الخشاف كاملةً أو مفرومة في تزيين الآيس كريم أو حشو الآيس كريم خاصةً آيس كريم الفانيليا للحصول على مزيج بين كلا المكونين غني ولذيذ مع وضع بولة الآيس كريم بالخشاف في الفريزر حتى تكون مجمدة.

والآن بعد التعرف على طرق استخدام بواقي الخشاف جربي واحدة منها بدلًا من إلقاء البواقي ولن تخشي من إهدار كمية الخشاف بعد اليوم.